Николай Угожаев: «Пришлось отыгрываться после короткой, почти получилось. Это не самый важный старт в сезоне, но надо стараться всегда все делать»

Теги сборная России мужское катание Николай Угожаев Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Николай Угожаев оценил выступление на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

На турнире фигурист занял второе место. 

«Нормально, могло быть и лучше, могло быть и хуже. После короткой был третьим, поэтому пришлось отыгрываться, но почти получилось. Это не самый важный старт в сезоне, но надо стараться всегда все делать, конечно.

Что пошло не так в короткой программе? Не знаю, вечером не очень хорошо перестроился на часовой пояс. Когда мы прилетели, очень рано уснули, в этот день катать, а в предыдущий в это же самое время мы уже спали. Акклиматизация. На произвольную уже получше выходил в плане подстройки ко времени.

Короткую было проще в Уфе катать, произволку – здесь. Интересно получается. Надо теперь собрать воедино хорошую короткую и произвольную, получается, что либо то не очень, либо это.

Дальше — прыжковый чемпионат России. Пока особо не знаю, где буду выступать, Первенство России еще не скоро. В прыжковом турнире хочу поучаствовать и, может быть, выступлю на каких-то всероссийских стартах по мастерам, хотелось бы совмещать.

С этого года правила в прыжковом турнире поменялись, теперь нельзя делать два одинаковых прыжка, так что в первой попытке, наверное, буду делать лутц, во второй флип. Либо наоборот, как пойдет. Пока еще к этому турниру не начинал готовиться», — сказал Угожаев

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1 комментарий

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Nga#
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На контрольных прокатах порадовал Угожаев,а вот на этапах не очень,плохо выступил,вторым должен быть Колесников,но не пустили мальчика он же теперь не в Хрустальном
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