Надежда Понтелеенко: «Я сорвала хореографическую дорожку. Один раз уже срывала этот элемент и так больно упала! Испугалась, что сейчас так же полечу»

Надежда Понтелеенко оценила выступление на Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

«Ощущения 50 на 50. Были ошибки, недочеты. Я сорвала хореографическую дорожку немного. Я один раз уже срывала этот элемент в Новогорске и так больно упала! Я испугалась, что сейчас так же полечу. Но сами прыжки сделала более-менее чисто, хотя всегда есть над чем работать.

Рассказать про моего тренера? Олег Станиславович (Татауров)… Я даже не подберу слов! Хороший тренер, всегда поддерживает в любой ситуации. Поймет все, спокойный, терпеливый тренер, очень терпеливый. И я думаю, добрый очень, очень добрый. Я не найду слов, чтобы плохо сказать, про какие-то недочеты. Он и человек хороший, и тренер.

Четверной прыжок? Был заявлен, но я не пошла. Он еще не доработан. Я уже начала его потихоньку напрыгивать после того, как сняли гипс, но мы поняли, что он не совсем готов для того, чтобы его показывать.

В прошлом сезоне я в конце сезона запрыгала четверной флип, сейчас работаю над четверным тулупом, пытаемся его восстановить, а дальше посмотрим», — сказала .