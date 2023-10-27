Надежда Понтелеенко: «Я сорвала хореографическую дорожку. Один раз уже срывала этот элемент и так больно упала! Испугалась, что сейчас так же полечу»

Теги сборная России женское катание Надежда Понтелеенко Серия Гран-при России Олег Татауров Красноярье Фигурное катание

Надежда Понтелеенко оценила выступление на Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

«Ощущения 50 на 50. Были ошибки, недочеты. Я сорвала хореографическую дорожку немного. Я один раз уже срывала этот элемент в Новогорске и так больно упала! Я испугалась, что сейчас так же полечу. Но сами прыжки сделала более-менее чисто, хотя всегда есть над чем работать.

Рассказать про моего тренера? Олег Станиславович (Татауров)… Я даже не подберу слов! Хороший тренер, всегда поддерживает в любой ситуации. Поймет все, спокойный, терпеливый тренер, очень терпеливый. И я думаю, добрый очень, очень добрый. Я не найду слов, чтобы плохо сказать, про какие-то недочеты. Он и человек хороший, и тренер.

Четверной прыжок? Был заявлен, но я не пошла. Он еще не доработан. Я уже начала его потихоньку напрыгивать после того, как сняли гипс, но мы поняли, что он не совсем готов для того, чтобы его показывать.

В прошлом сезоне я в конце сезона запрыгала четверной флип, сейчас работаю над четверным тулупом, пытаемся его восстановить, а дальше посмотрим», — сказала Понтелеенко

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6 комментариев

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Капитан Немо
Удачи, Надя!
+3
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Мурманчанин37
Да и комбинированное сорвала, по большому счету
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Manukello
А ты не срывай
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genyaakulich
Не ошибается тот, кто ничего не делает, Наде только удачи!!!
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Сергей Симонов
Ответ floret
Над скольжением надо работать, бегает Надя по льду от прыжка к прыжку. Хореографии вообще ноль. Нагрибовали на бронзу.
А кто был достойнее, на ваш взгляд?
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