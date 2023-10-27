Милана Лебедева: «Мне очень нравится Медведева по представлению программы»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Серия Гран-при России Милана Лебедева Красноярье Фигурное катание

Милана Лебедева оценила выступление на Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

Фигуристка заняла на турнире второе место. 

«Я рада! Есть, над чем работать, как всегда, улучшать. Так что я довольна своим местом. У меня две новые программы, идею музыки подавала по большей части хореограф (Ольга Симонова). Я очень рада, что она выбрала мне такую необычную музыку, я ей благодарна за проделанную работу.

Попыталась сделать четверной, но над ним еще надо очень много работать. Он не очень стабильный.

За кем следила в детстве в фигурном катании? Я следила за Евгенией Медведевой, очень нравится она по представлению программы. Как-то удалось с ней встретиться, когда ездила за новыми коньками. Пересеклись с ней в магазине, даже фото есть.

Конкуренция в группе? Лучше, когда есть конкуренты, есть с кем бороться. Все девочки очень сильные», — сказала Лебедева

Материалы по теме

73 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Очень приятно,что для многих девочек,Женя является кумиром!🥰
+52
-13
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Пожелаем Милане достичь высот в фигурном катании, чтобы будущее поколение также равнялось на нее
+43
-4
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tacciana
Удачи Милане в сезоне! Хороший ориентир у девочки)
+43
-8
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Женя действительно сделала огромный вклад в ФК 👍
+53
-19
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana Kazakova
Милая девочка, удачи ей в сезоне. Так приятно, что у многих юных фигуристок Женя Медведева является кумиром.
+46
-13
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romeo5555
Правильные ориентиры у девочки 👍
+39
-10
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Приятно слышать от юных фигуристок, что Женя является кумиром. Презентация у Жени всегда была на высоте
+39
-10
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mari Gams
Сколько юных фигуристок называет Женю кумиром ! И это понятно , Женя уникальная фигуристка , ей нет равных в мире по эмоциональности и артистизму .
Соревнования юных фигуристок в Москве тоже проводят на призы Медведевой , прорастающее поколение ФК равняется на лучших !
+44
-15
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tytti
Очень приятно! Женя актриса на льду, с такими разными образами от нежной лиричной героини🤍💙 до огненной и страстной❤️‍🔥 Незабываемая фигуристка и яркая личность. Милане успешной карьеры! Пусть сбываются ее мечты!
+37
-12
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ритт
Отличный кумир у Миланы. Женя два сезона вообще не проигрывала, подтвердила все титулы, после травмы, долго не тренируясь, выиграла серебро Олимпиады в личке, а бронза ЧМ19 круче любого допубертатного шлема.
Милане успехов. И чтоб поскорее наших допустили до международных соревнований.
+55
-31
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tacciana
Ответ Елена Спирина
Она и после спорта катает шикарные образы. Мне очень нравилась роль Китти в "Анне Карениной’.
А сегодня ещё и премьера спектакля "Кармен" с Женей в главной роли!
+33
-10
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Да, Женя всегда выделялась артистизмом на льду. Редкий дар проживать свои образы на льду, а не катать от элемента к элементу
+41
-18
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ливия
Ответ На Пекин
Главное, вопрос правильно задать, и получишь правильный ответ.
Вопрос - кто из фигуристок ваш кумир и вас вдохновляет. Если вам не нравится ответ, то это не проблема юных фигуристок.
+32
-10
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Boginya
Хороший пример! Пусть карьера тоже будет запоминающейся и успешной!
+30
-8
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Krayz
Желаю Милане добиться успехов! У неё пекрасный пример для подражания.
+29
-8
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Ответ Ритт
Отличный кумир у Миланы. Женя два сезона вообще не проигрывала, подтвердила все титулы, после травмы, долго не тренируясь, выиграла серебро Олимпиады в личке, а бронза ЧМ19 круче любого допубертатного шлема. Милане успехов. И чтоб поскорее наших допустили до международных соревнований.
У Жени был красивый, спортивный путь
+36
-15
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Ответ Gemma157
Женя действительно сделала огромный вклад в ФК 👍
Она и после спорта катает шикарные образы. Мне очень нравилась роль Китти в "Анне Карениной’.
+32
-11
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Настя Волкова
Достойный кумир🥰удачи ей на стартах❤
+33
-12
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sveta Arhipova
Тоже давно слежу за Евгенией Медведевой и она мне также нравится по презентации программы. Осталось только пересечься с ней в магазине🙂
+32
-11
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илларион
Ответ Елена Спирина
У Жени был красивый, спортивный путь
Да, достаточно длинная, по нынешним меркам, успешная спортивная карьера, пусть и у Миланы всё получится!
+25
-5
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илларион
Женя достойный пример блестящей карьеры в спорте, не удивительно, что для юных фигуристов он пример для подражания! Женя - это эстетика на льду!
+30
-10
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илларион
Ответ На Пекин
Главное, вопрос правильно задать, и получишь правильный ответ.
Как вопрос не задавай, ответ один, Женя пример для юных фигуристов, она легенда мирового ФК!
+39
-21
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Ответ Мурманчанин37
Это все происки Стаса Всемогущего?))
Вы зачем провоцируете?
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илларион
Милана только начинает свой путь в большом спорте, удачи ей и длинной спортивной карьеры, Женя отличный пример успешной карьеры!
+25
-8
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arraches
Женя « театральная « фигуристка , каждый ее выход - это маленький спектакль. Для девочек это ориентир , которому хочется следовать . Мне Милана нравится , желаю , чтобы ее начинающаяся карьера сложилась удачно . Возможно ещё и будет выход на межд . старты .
+27
-10
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий