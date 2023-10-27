Милана Лебедева оценила выступление на Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

Фигуристка заняла на турнире второе место.

«Я рада! Есть, над чем работать, как всегда, улучшать. Так что я довольна своим местом. У меня две новые программы, идею музыки подавала по большей части хореограф (Ольга Симонова). Я очень рада, что она выбрала мне такую необычную музыку, я ей благодарна за проделанную работу.

Попыталась сделать четверной, но над ним еще надо очень много работать. Он не очень стабильный.

За кем следила в детстве в фигурном катании? Я следила за Евгенией Медведевой, очень нравится она по представлению программы. Как-то удалось с ней встретиться, когда ездила за новыми коньками. Пересеклись с ней в магазине, даже фото есть.

Конкуренция в группе? Лучше, когда есть конкуренты, есть с кем бороться. Все девочки очень сильные», — сказала .