Александр Энберт: «Уверен, что если Косторная и Куница сохранят такой темп прогресса, то скоро и оценки будут только радовать»

Александр Энберт поделился мнением о выступлении Косторной и Куницы в Омске.

и заняли четвертое место в парном катании на втором этапе Гран-при России.

«Они идут прекрасным темпом и действительно прибавляют от турнира к турниру. Если взять их летнее выступление на каком-то турнире вне конкурса, а потом – этап Гран-при России, мы увидим громадный прогресс. Они боролись за пьедестал, это классный результат. Мне очень нравится, как они катаются – с энергией, с удовольствием, с задором.

Конечно, баллы расстраивают. Алена привыкла быть победителем и задавать тренды в женском одиночном катании, привыкла бороться только за первые места и за лидерство в сборной. Наверное, ей сложно выступать в роли догоняющей.

Хочется просто пожелать ребятам пока не обращать внимания на оценки. Они делают большую работу, и я уверен, что если они сохранят такой темп прогресса, то скоро и оценки будут только радовать», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

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