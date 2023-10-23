Александр Энберт: «Уверен, что если Косторная и Куница сохранят такой темп прогресса, то скоро и оценки будут только радовать»

Теги сборная России Александр Энберт пары Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Александр Энберт поделился мнением о выступлении Косторной и Куницы в Омске.

Алена Косторная и Георгий Куница заняли четвертое место в парном катании на втором этапе Гран-при России.

«Они идут прекрасным темпом и действительно прибавляют от турнира к турниру. Если взять их летнее выступление на каком-то турнире вне конкурса, а потом – этап Гран-при России, мы увидим громадный прогресс. Они боролись за пьедестал, это классный результат. Мне очень нравится, как они катаются – с энергией, с удовольствием, с задором.

Конечно, баллы расстраивают. Алена привыкла быть победителем и задавать тренды в женском одиночном катании, привыкла бороться только за первые места и за лидерство в сборной. Наверное, ей сложно выступать в роли догоняющей.

Хочется просто пожелать ребятам пока не обращать внимания на оценки. Они делают большую работу, и я уверен, что если они сохранят такой темп прогресса, то скоро и оценки будут только радовать», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

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9 комментариев

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Katerina Sunny
Вот именно, Алёнке нужно сейчас чисто катать и разбирать с тренером и Георгием свои ошибки. Если каждый раз будет переживать из-за оценок, то надолго её не хватит.
Прогресс Алёнки большинство увидело и оценило.
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Veronika spuria
Ответ Defender64
Вайцеховская и Энберт - самые ярые фанаты КуКу. У Вайц компы КуКу уже сейчас выше, чем у МиГов, а Энберт ждёт бронзы ЧР.
Не знаю кто что ждёт, но Энберт всегда про всех говорит хорошо, вот такой он человек. И да, у пары Косторная-Куница есть болельщики!
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S Olga
Ответ Defender64
Вайцеховская и Энберт - самые ярые фанаты КуКу. У Вайц компы КуКу уже сейчас выше, чем у МиГов, а Энберт ждёт бронзы ЧР.
Вот как раньше было приятно читать ваши комментарии про Алёнку, так сейчас раздражает ваше появление в темах про нее. Вы как тот ёжик, который кололся, но продолжал жевать кактус. Разочаровала вас Алёна - ну так не заходите в ее темы и не пишите гадости. С такими бывшими фанатами и врагов не надо.
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Белла
На каскаде и отдельном прыжке они должны заработать компенсацию за подкрут
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Defender64
Вайцеховская и Энберт - самые ярые фанаты КуКу.
У Вайц компы КуКу уже сейчас выше, чем у МиГов, а Энберт ждёт бронзы ЧР.
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Мороженко
Просто год-два нужно переждать и подтянуть все элементы. Потом уже можно и об оценках говорить. А вообще пара на ОИ-30 должна быть нацелена, если нас допустят. Но и не только Олимпиадой жить, конечно. Сейчас наоборот для них полезно, что нет международных стартов. Куча турниров и конкуренты сильные, за которыми тянуться можно и нужно.
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метель
я вообще поражена была, честно, я не ожидала, что АК будет выступать в парном, думала,ну поблажит месяц и успокоится, ни одной статьи не прочитала,типа Косторная с Куницей сделали выброс, а тут на тебе и КП и ФГП
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Док Аксель
Время покажет насколько оправданы ожидания и амбиции самих фигуристов и ряда специалистов. Прогресс в их катании очевиден, как и очевидно, что работы ещё предстоит много.
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