«Судейство было объективным. Реплику Косторной можно назвать неэтичной». Лакерник о Гран-при в Омске

Александр Лакерник посчитал неэтичными слова Алены Косторной про судейство.

Фигуристка выступает в паре с Георгием Куницей, накануне они стали четвертыми на этапе Гран-при России в Омске. После турнира Косторная раскритиковала оценки арбитров, заявив, что ее вид спорта «тонет в болоте», а труд «был спущен в унитаз».

– Судейство было объективным. Не вижу проблем с судейством на данном турнире. Судьи у нас квалифицированные.

– Летом прошлого года ФФКР (Федерация фигурного катания России) создала комитет по этике. Эти высказывания можно назвать неэтичными, не стоит ли органу рассмотреть этот вопрос?

– Я не указываю комитету. Согласен с тем, что реплику (Косторной) можно назвать неэтичной, – сказал почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?