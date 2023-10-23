«Судейство было объективным. Реплику Косторной можно назвать неэтичной». Лакерник о Гран-при в Омске

Теги сборная России ФФКР пары Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Александр Лакерник посчитал неэтичными слова Алены Косторной про судейство.

Фигуристка выступает в паре с Георгием Куницей, накануне они стали четвертыми на этапе Гран-при России в Омске. После турнира Косторная раскритиковала оценки арбитров, заявив, что ее вид спорта «тонет в болоте», а труд «был спущен в унитаз».

– Судейство было объективным. Не вижу проблем с судейством на данном турнире. Судьи у нас квалифицированные.

– Летом прошлого года ФФКР (Федерация фигурного катания России) создала комитет по этике. Эти высказывания можно назвать неэтичными, не стоит ли органу рассмотреть этот вопрос?

– Я не указываю комитету. Согласен с тем, что реплику (Косторной) можно назвать неэтичной, – сказал почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

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27 комментариев

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Katerina Sunny
Алёнка погорячилась, а судейскую квалификацию не мешало бы время от времени проверять. Все же видят протоколы на каждом соревновании. И то, что результаты меняют после окончания соревнований, к судьям ещё больше добавляет вопросов.
+15
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Oleandra
Судейство не было объективным, но не в отношении Косторной.
+18
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Gilonjon862
Квалифицированные и объективные судьи... Понятно, никаких изменений не будет, у них всё отлично.
+12
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Блинчик
Лакерник там везде тех контролёром был. Естественно, он судейством доволен.
+12
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S Olga
Судейство было объективным? Вообще-то, с судейством полный бардак. Судят, как хотят. Или как им велят.
+12
-1
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Nastya163
Судейство было объективно в парах вчера, но хотелось бы поднять тему, почему действующие тренеры комментируют свои и пары соперников? Как бы Алена себя не вела, было не очень приятно услышать доскональный разбор ошибок ее пары от Макса, зато 0 слов после прокатов Карины и Никиты, а также Юли и Леши. Если что, мне все пары нравятся, да и комментирование Максима в целом неплохое, но он точно субъективен. Понятно, что к парам, с которыми работаешь, ты точно будешь ближе, а значит лояльнее.
+13
-4
+9
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Ягун Ягунини
Ответ Jessi
А журналисты подстрекатели!
Всех подстрекают. Только те, кто думает, что говорить, отвечают подстрекателям "Дяденька Дмитрий Кузнецов, мы вас давно знаем". Или как Соня Акатьева "Что вы думаете о месте? - О какой мести?"))
А Алену хлебом не корми, только дай повод высказаться.
+11
-3
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Jessi
А журналисты подстрекатели!
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Поговорим
Возможно это тот загадочный человек, сумевший разъяснить Алене что к чему так доходчиво....девушка просто не устаёт извиняться. Мало было ей тяжелейших тренировок, «огребла» проблем за несдержанность, и ведь не впервые((( Надеюсь КК оставят в покое и дадут тренироваться, а гипотетический вызов на комиссию по этике останется в голове у журналистов охочих до скандалов.
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Anna Stefan
Ответ Oleandra
Судейство не было объективным, но не в отношении Косторной.
В её отношении тоже было не очень объективным. Накидали грибов авансом. Даже страшно представить, что она выдаст в следующий раз, если грибы урежут)))
+10
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Железная Леди
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А колосальные расхождения у судей в оценках Петросян он не заметил?
+7
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Hiro Nakamura
Ответ Ягун Ягунини
Всех подстрекают. Только те, кто думает, что говорить, отвечают подстрекателям "Дяденька Дмитрий Кузнецов, мы вас давно знаем". Или как Соня Акатьева "Что вы думаете о месте? - О какой мести?")) А Алену хлебом не корми, только дай повод высказаться.
Ах, Сонечка-то наш человек! С юморком задавила Кузнецова)
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Olga.t
Алёна была несдержанна в эмоциях, но что с судейством-то?? Опять всё хорошо, "судьи у нас квалифицированные..." ? вот бы где "собаке порыться". Лакерник проблемы не видит, вот это печально.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Nastya163
Судейство было объективно в парах вчера, но хотелось бы поднять тему, почему действующие тренеры комментируют свои и пары соперников? Как бы Алена себя не вела, было не очень приятно услышать доскональный разбор ошибок ее пары от Макса, зато 0 слов после прокатов Карины и Никиты, а также Юли и Леши. Если что, мне все пары нравятся, да и комментирование Максима в целом неплохое, но он точно субъективен. Понятно, что к парам, с которыми работаешь, ты точно будешь ближе, а значит лояльнее.
так страшно же ему - скажешь чего - так пальто по возвращению из Штатов ему открутит чего-нибудь.
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Туц
что то не видно что судьи квалифицированные когда они постоянно нарушают правила. На основании чего например такие компоненты у Кондратюка, когда он столько наошибался? Конечно легче заткнуть и обвинить во всем Алену. Но Безотносительно их пары с Куницей в судействе много косяков, так много что уже невозможно не заметить.
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Блинчик
Матч ТВ читают мои комменты!
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Oleandra
Ответ Anna Stefan
В её отношении тоже было не очень объективным. Накидали грибов авансом. Даже страшно представить, что она выдаст в следующий раз, если грибы урежут)))
ну в середине таблицы там тоже было много необъективностей, но главное, они настоящих победителей в парах и МО поставили на вторые места.
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Anna Stefan
Ответ Oleandra
ну в середине таблицы там тоже было много необъективностей, но главное, они настоящих победителей в парах и МО поставили на вторые места.
Парней пока не смотрела, но судя по оценкам и коментам, там полный беспредел. В парах, я бы сказала, неоднозначно: могли бы выиграть и Княжуки, но перевесил авторитет МГ и Москвиной. В принципе получилось относительно благопристойно.
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Блинчик
Лакерник там везде тех контролёром был. Естественно, он судейством доволен.
друг с коллега по созданию школ за границей не заметил грибов .
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Anna
Ответ Железная Леди
А колосальные расхождения у судей в оценках Петросян он не заметил?
Расхождения с вашими хотелками?
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Ягун Ягунини
Ответ Alina Kernes
А про дяденьку это что было? Я пропустила.
На одном из турниров, если не ошибаюсь, на ЧР, Кузя полез с традиционными для себя явно провокационными вопросами к Камиле, на, что она ответила таким образом.
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Ева Винер
Ответ Ягун Ягунини
Всех подстрекают. Только те, кто думает, что говорить, отвечают подстрекателям "Дяденька Дмитрий Кузнецов, мы вас давно знаем". Или как Соня Акатьева "Что вы думаете о месте? - О какой мести?")) А Алену хлебом не корми, только дай повод высказаться.
ещё Кацалапов ему сказал: "вы кто? " когда тот провокационный вопрос задал
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Oleandra
Ответ Anna Stefan
Парней пока не смотрела, но судя по оценкам и коментам, там полный беспредел. В парах, я бы сказала, неоднозначно: могли бы выиграть и Княжуки, но перевесил авторитет МГ и Москвиной. В принципе получилось относительно благопристойно.
не авторитет, а блат перевесил.. из авторитетного они ничего не показали, ни скорости, ни красивых программ, да ещё и элемент в КП потеряли.
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Anna Stefan
Ответ Oleandra
не авторитет, а блат перевесил.. из авторитетного они ничего не показали, ни скорости, ни красивых программ, да ещё и элемент в КП потеряли.
Можно и так сказать))) Но по крайней мере произвольную МиГ откатали очень хорошо.
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Oleandra
Ответ Anna Stefan
Можно и так сказать))) Но по крайней мере произвольную МиГ откатали очень хорошо.
ХБ лучше откатали.
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