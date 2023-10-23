«Судейство было объективным. Реплику Косторной можно назвать неэтичной». Лакерник о Гран-при в Омске
Александр Лакерник посчитал неэтичными слова Алены Косторной про судейство.
Фигуристка выступает в паре с Георгием Куницей, накануне они стали четвертыми на этапе Гран-при России в Омске. После турнира Косторная раскритиковала оценки арбитров, заявив, что ее вид спорта «тонет в болоте», а труд «был спущен в унитаз».
– Судейство было объективным. Не вижу проблем с судейством на данном турнире. Судьи у нас квалифицированные.
– Летом прошлого года ФФКР (Федерация фигурного катания России) создала комитет по этике. Эти высказывания можно назвать неэтичными, не стоит ли органу рассмотреть этот вопрос?
– Я не указываю комитету. Согласен с тем, что реплику (Косторной) можно назвать неэтичной, – сказал почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.
Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?
А Алену хлебом не корми, только дай повод высказаться.