Алена Косторная: «У нас были недопонимания в судействе короткой программы, но в произвольной все наши ошибки — наша вина. В целом судейство было объективным»
Алена Косторная высказалась о дебюте в парном катании.
Сегодня Косторная в паре с Георгием Куницей заняла четвертое место на Гран-при России в Омске.
«Первый старт считаем прекрасным опытом. И не можем сказать, что первый блин комом, теперь мы знаем, чего ждать, к чему готовиться, от чего отталкиваться, над чем еще больше работать. Все-таки официальный старт и контрольные прокаты — совершенно разные вещи.
Да, у нас были определенные недопонимания в судействе короткой программы, но в произвольной все наши ошибки — наша вина. В целом судейство было совершенно объективным. Что накатали, то и получили», — сказала Косторная.
«Что касается вопроса о смене гражданства, то варианты, конечно, есть. Но сейчас мы катаемся за нашу страну — страну, которая дает нам возможность выступать и тренироваться, совершенствоваться, показывать себя.
Мы совсем новая пара, но тем не менее нас включили в состав участников Гран-при, что для нас большая удача и честь. А что будет дальше, загадывать бессмысленно», — приводит слова Косторной ТАСС.
Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?
Или кто-то очень добрый и терпеливый всë разжевал.
В первый вариант верится больше))
Надеюсь эффекта хотя бы на сезон хватит.
Были тщк, гдеТрусова была сильная, Косторная - красивая, а Щербакова - умная. Умная всех и победила. Жаль, что это никого ничему не научило.
И уполномочили заявить!
Алёне и Гоше успехов и впредь быть аккуратнее с эмоциями. Верим, что у этой пары все впереди !
этим справится. Мне, ее болельщице, неловко и неприятно было смотреть на ее злое лицо в кике. И Гошу жалко. В предыдущей паре партнерша по полной наваляла, и партнер ее пожалел и взбодрил. А тут супруг. "Про...т" же)))
И на всякий случай намекнула, что вариант ухода в другую федру она не отбрасывает.
Очень глупо было с её стороны.