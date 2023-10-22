Алена Косторная: «У нас были недопонимания в судействе короткой программы, но в произвольной все наши ошибки — наша вина. В целом судейство было объективным»

Алена Косторная высказалась о дебюте в парном катании.

Сегодня Косторная в паре с Георгием Куницей заняла четвертое место на Гран-при России в Омске.

«Первый старт считаем прекрасным опытом. И не можем сказать, что первый блин комом, теперь мы знаем, чего ждать, к чему готовиться, от чего отталкиваться, над чем еще больше работать. Все-таки официальный старт и контрольные прокаты — совершенно разные вещи.

Да, у нас были определенные недопонимания в судействе короткой программы, но в произвольной все наши ошибки — наша вина. В целом судейство было совершенно объективным. Что накатали, то и получили», — сказала Косторная.

«Что касается вопроса о смене гражданства, то варианты, конечно, есть. Но сейчас мы катаемся за нашу страну — страну, которая дает нам возможность выступать и тренироваться, совершенствоваться, показывать себя.

Мы совсем новая пара, но тем не менее нас включили в состав участников Гран-при, что для нас большая удача и честь. А что будет дальше, загадывать бессмысленно», — приводит слова ТАСС.

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