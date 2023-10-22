Алена Косторная: «У нас были недопонимания в судействе короткой программы, но в произвольной все наши ошибки — наша вина. В целом судейство было объективным»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная ТАСС Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Алена Косторная высказалась о дебюте в парном катании.

Сегодня Косторная в паре с Георгием Куницей заняла четвертое место на Гран-при России в Омске. 

«Первый старт считаем прекрасным опытом. И не можем сказать, что первый блин комом, теперь мы знаем, чего ждать, к чему готовиться, от чего отталкиваться, над чем еще больше работать. Все-таки официальный старт и контрольные прокаты — совершенно разные вещи.

Да, у нас были определенные недопонимания в судействе короткой программы, но в произвольной все наши ошибки — наша вина. В целом судейство было совершенно объективным. Что накатали, то и получили», — сказала Косторная. 

«Что касается вопроса о смене гражданства, то варианты, конечно, есть. Но сейчас мы катаемся за нашу страну — страну, которая дает нам возможность выступать и тренироваться, совершенствоваться, показывать себя.

Мы совсем новая пара, но тем не менее нас включили в состав участников Гран-при, что для нас большая удача и честь. А что будет дальше, загадывать бессмысленно», — приводит слова Косторной ТАСС.

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

«Наш труд спущен в унитаз». Осторожно, Косторная в ярости

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109 комментариев

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Ayla
Алена уснула, Гоша с Росляковым выкрали телефон, Бетина надиктовала текст))
+79
-3
+76
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Shveddka
Ее истинное мнение все уже услышали.
+41
-3
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Ольга Ив
Ну вот, сверху объяснили и сделали предупреждение похоже, а то разговорилась. Сейчас Федерация не даёт своевольничать.
+37
-4
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ретроградный меркурий
Алёна, поздно пить боржоми. Твоё истинное нутро ты уже не раз показывала и снова продемонстрировала. Раздутое ЧСВ и ощущение, что тебе все должны. Поддерживал и буду поддерживать твою работу на льду и желание продолжать карьеру, но все, что ты выдаёшь в публичное пространство - это просто какое-то позорище. Просто молча работай - больше толку будет. Трактовку оценок может спросить ваш тренер Росляков и ему все подробно объяснят. А заодно открой правила оценивания компонентов в парах и задай себе вопрос - ты реально думаешь, что по параметру синхронности и унисону в катании вы равны не то что БК и МГ, но другим парам первой десятки? Тебе оценки Суй-Хань надо было с первого раза поставить, чтобы ты была довольна?
+39
-8
+31
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Iuliia Timofeyeva
наговорила сперва с три короба, потом, видать, тренер или кто другой пнули, пришла с повинной. у нее так всегда. ей пора бы уже научиться помалкивать хоть иногда.
+24
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+22
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Sportsfan
Чтобы не приходилось на всю страну извиняться, нужно уметь фильтровать, что ты говоришь. Сколько лет прошло, а урок так и не усвоила.
+20
-1
+19
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Revery
О, видимо живительных пистонов сверху прилетело))
Или кто-то очень добрый и терпеливый всë разжевал.
В первый вариант верится больше))
Надеюсь эффекта хотя бы на сезон хватит.
+18
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Бунтарь без идеала
Ого, быстро отрезвили, значит, авторитет в команде есть или действительно взрослеет, промежуток до отрезвления в разы короче.
+18
-1
+17
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Храбрая виолончелистка
Вразумили ? Надолго ли...
+14
-1
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Ольга Ив
Ответ Храбрая виолончелистка
Вразумили ? Надолго ли...
Видимо объяснили, что пусть спасибо скажут, что вообще включили их на старты Гран при. А то имеют право и убрать из этапов. Сейчас Федерация не та, что раньше. Другой президент и похоже держит все в ежовых рукавицах.
+14
-2
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Птичка певчая
Спасибо, Алена. Многие любители ФК сегодня уже увидели твое истинное лицо, а также услышали твое мнение. К чему теперь эти запоздалые реверансы? Ты же за правду и справедливость. Не так ли?
+24
-13
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Katerina Sunny
Алёнке надо было откатать КП и ПП и потом делать выводы. А так себя накрутила и только себе хуже сделала.
+11
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Бильм@н
Видимо Косторной крепко влетело и она мозги включила наконец. Да только поздно уже, все выводы сделали и услышали, включая судей. Удивительно, конечно, как человек способен сам себе навредить.
+12
-2
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Алексей Токарев
Только что её любимый вид спорта тонул в болоте из которого нет пути назад. А теперь - судейство совершенно объективно. Семь пятниц на неделе.
+12
-2
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Ягун Ягунини
Вот за, что люблю Алёну, так это за стойкость в убеждениях) Сказала, что судьи слили в унитаз их труд, значит слили в унитаз. А через полчаса сказала, что судейство было объективным, значит объективным))
+12
-2
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gktrecm
Ой, ну если была такая смелая и честная, чего назад трусливо сдавать? Неприятно.
Были тщк, гдеТрусова была сильная, Косторная - красивая, а Щербакова - умная. Умная всех и победила. Жаль, что это никого ничему не научило.
+12
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ретроградный меркурий
Ответ Мария Тихонова
Открываю правила и не вижу этого параметра для skating skills, только для presentation. Но как будто у нас когда-то компоненты оценивали чётко по критериям из правил для любой рандомной пары или одиночника? Компы всегда привязаны к зачётке, штабу, технике и даже друг к другу.
Если вы реально думаете, что у нас действительно каждый компонент оценивается отдельно, то вы либо из 2004 года, когда система ИСУ только задумывалась, либо живёте в мире розовых пони. В реальности все оценки за компоненты плюс-минус усреднены, не бывает такого, чтобы за представление было 9,5, а за мастерство катания 7 или наоборот. Что касается мастерства катания, то пара должна кататься максимально близко, как и в танцах, чего у КК нет и в помине. И если пара не смотрится двумя половинками одного целого, то высоких компонентов не может быть по определению. Алёна с Гошей катаются как два бывших одиночника, им до заслуженных "девяток" ещё пахать и пахать. И желательно молча, лишний раз не вякая и не кидаясь фекалиями в судей. Лучше бы задумалась, что было не так в прокате и как в следующий раз улучшить прокат
+12
-2
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Veronika spuria
Ответ Птичка певчая
Спасибо, Алена. Многие любители ФК сегодня уже увидели твое истинное лицо, а также услышали твое мнение. К чему теперь эти запоздалые реверансы? Ты же за правду и справедливость. Не так ли?
про ее истинное лицо вы уже все давно написали,когда она была одиночницей.разве нет?
+13
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Александр Шульгин
Что ж ты фраер взял назад
+11
-2
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Слончик
Ответ ретроградный меркурий
Алёна, поздно пить боржоми. Твоё истинное нутро ты уже не раз показывала и снова продемонстрировала. Раздутое ЧСВ и ощущение, что тебе все должны. Поддерживал и буду поддерживать твою работу на льду и желание продолжать карьеру, но все, что ты выдаёшь в публичное пространство - это просто какое-то позорище. Просто молча работай - больше толку будет. Трактовку оценок может спросить ваш тренер Росляков и ему все подробно объяснят. А заодно открой правила оценивания компонентов в парах и задай себе вопрос - ты реально думаешь, что по параметру синхронности и унисону в катании вы равны не то что БК и МГ, но другим парам первой десятки? Тебе оценки Суй-Хань надо было с первого раза поставить, чтобы ты была довольна?
Все так. Вот такой она человек. И что с того? Иные поумнее фильтруют базар с журналистами, а потом говорят то же самое, что она, в своем кругу. Так лучше? Просто Алена не очень дальновидная, вот и все. Переход к Плю должен был вам это показать. Но мы здесь все-таки ради спорта. Бабки у подъезда пусть оценивают остальное
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Даша Лавренова
Алёне надо научиться брать паузу, отказываться от комментариев, пока на эмоциях, или говорить только по фактам. Например: "У нас не все сегодня получилось, оценки могли быть гораздо выше (не акцентируя внимания на том, в судействе вопрос или в собственных оплошностях), надо ещё раз пересмотреть прокат, проанализировать и обсудить его с тренерами, просле этого буду готова давать подробные комментарии". И придерживаться этого плана, то есть пока эмоции не улягутся, пока ещё раз все не обдумает, с тренерами не обсудит – лезть на рожон не нужно.
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Arraches
Какое облегчение для судейской бригады , САМА Косторная ( гуру парного катания ) одобрила наконец их работу , без претензий .
+15
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Мария Тихонова
Ответ Katerina Sunny
Алёнке надо было откатать КП и ПП и потом делать выводы. А так себя накрутила и только себе хуже сделала.
Вот да, вышла бы на ПП не на психе, откатала бы на свой возможный максимум - ведь были бы сейчас сенсационно на пьедестале.
+10
-1
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PakSonOk
Аж целый ТАСС в ночи пригласили.
И уполномочили заявить!
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мистер бин
Перед мужем тоже, надеюсь, извинилась за неподобающее поведение.
+10
-2
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garovatat
Косторная одумалась, или получила по голове. Однако слово не воробей, вылетит - не поймаешь. Все услышали что она действительно думает и о судействе и о себе великой и о смене флага. Акции ее упали конечно, пытается сейчас спешно стабилизировать))) надолго ли? Респект Этери, что так долго держала деву в руках, в ежовых рукавицах, в результате чего мы увидели феерию Алены в сезоне 19/20. Посмотрим, но такая неприличная несдержанность и мания величия конечно невольно отвращают. Еще ничего из себя не представляет в парах, а уже надменно рассуждает мало того что о судействе, о смене флага! каково?
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Даша Лавренова
Ответ Бунтарь без идеала
Ого, быстро отрезвили, значит, авторитет в команде есть или действительно взрослеет, промежуток до отрезвления в разы короче.
Или отрезвила не команда, а кто-то выше, что тоже вполне возможно
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b.bcgrnd.
Кто бы тут что не писал, но всё-таки важно, что это заявление выпущено в публичное поле. Сгоряча что угодно можно наговорить, а там ещё журналисты масла в огонь подливали с вопросами про другие федерации...

Алёне и Гоше успехов и впредь быть аккуратнее с эмоциями. Верим, что у этой пары все впереди !
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ретроградный меркурий
Ответ garovatat
Косторная одумалась, или получила по голове. Однако слово не воробей, вылетит - не поймаешь. Все услышали что она действительно думает и о судействе и о себе великой и о смене флага. Акции ее упали конечно, пытается сейчас спешно стабилизировать))) надолго ли? Респект Этери, что так долго держала деву в руках, в ежовых рукавицах, в результате чего мы увидели феерию Алены в сезоне 19/20. Посмотрим, но такая неприличная несдержанность и мания величия конечно невольно отвращают. Еще ничего из себя не представляет в парах, а уже надменно рассуждает мало того что о судействе, о смене флага! каково?
А заметьте, она как перешла обратно к Плющенко, так сразу понеслась гнать на судей. Воздух там у них такой, что ли, что все с утра до вечера только и обсуждают плохих судей. Сядут в кружок и поехали: здравствуйте, я - Евгений Плющенко и меня засудили на Олимпиаде. Поприветствуем и поддержим Евгения. Здравствуйте, я Соня Титова и меня засудили судьи. Завтра, видимо, Косторная в кружок сядет
+9
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Tatyana Linskaya
Я тоже холерик, сколько дров наломала, пока не научилась тормозить. Холерику сложно эмоции держать в стрессовой ситуации. Но Алена - медийная личность, надо с
этим справится. Мне, ее болельщице, неловко и неприятно было смотреть на ее злое лицо в кике. И Гошу жалко. В предыдущей паре партнерша по полной наваляла, и партнер ее пожалел и взбодрил. А тут супруг. "Про...т" же)))
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Pema
О как всё поменялось), ‘в целом совершенно об’ективное судейство’)
+9
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наталья Головченко
Ответ Ayla
Алена уснула, Гоша с Росляковым выкрали телефон, Бетина надиктовала текст))
😂😂😂🤦‍♀️
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xzander
Переобулась, но как-то с душком. Вместо нормальных извинений за все что она несла, притворилась дурочкой, типа и не говорила ничего про "смыли в унитаз".
И на всякий случай намекнула, что вариант ухода в другую федру она не отбрасывает.
+11
-5
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Anna
Ермолина текст писала?)
+7
-1
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Tatuna
Интересно, кто ей мозги вправил? Хотя, она сейчас нейскренна, конечно.
+7
-1
+6
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Charliz
Похоже ФФКР поговорили с тренером, а тренер с ней.
+5
0
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Юлия Ягунова
Поздно..слишком позднооо..
+5
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Адриана
Поздно, Алёна, теперь уже поздно.
+7
-2
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Ольга Ив
Ответ Ayla
Алена уснула, Гоша с Росляковым выкрали телефон, Бетина надиктовала текст))
😁👍
+6
-1
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Olgacher
Ответ PakSonOk
Аж целый ТАСС в ночи пригласили. И уполномочили заявить!
Прилетел волшебный пендель
+4
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Katerina Sunny
Ответ Veronika spuria
так и не надо было включать, тут все вопросы к федерации.
Какие вопросы? Или снова чьё-то место занимает? На этапе, итак, всего лишь 6 пар, притом, что этапы не все с парниками.
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Oksana bask
Что ж ты, фраер, сдал назад...)
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Александр Подгорных
Что то сильно напоминает поход на 1й канал, когда со слезами и соплями просила прощения. Как была флюгером нечистоплотным, такой и осталось. Бедный ее Гоша, вот кого жалко.
+5
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Jessi
Алене сделали внушение)
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Ольга Ив
Ответ Veronika spuria
так и не надо было включать, тут все вопросы к федерации.
Пошли навстречу, дали шанс, может тренеры попросили и... получили "спасибо" в виде "болота" и угроз ("Боюсь, что будет слишком большой скандал. Я пока не в том положении, не в том состоянии, чтобы настолько открывать свой рот").
Очень глупо было с её стороны.
+4
-1
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Charliz
Ответ xzander
Переобулась, но как-то с душком. Вместо нормальных извинений за все что она несла, притворилась дурочкой, типа и не говорила ничего про "смыли в унитаз". И на всякий случай намекнула, что вариант ухода в другую федру она не отбрасывает.
Этого достаточно. Хватит публичных покаяний.
+3
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Veronika spuria
Ответ Птичка певчая
Была надежда, что человек повзрослел. Человеку свойственно меняться. Но не в случае с Аленой.
зачем возлагать надежды на нелюбимую фигуристку.
+6
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Tatyana Linskaya
Ответ наталья Головченко
А чего так быстро переобулась???!!! Неприятный осадок оставила(((
Остыла. Холерик она, хотя это объясняет, но не оправдывает.
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Jessi
Ответ Tatuna
Интересно, кто ей мозги вправил? Хотя, она сейчас нейскренна, конечно.
Тренеры, родители, Федерация
+2
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Shveddka
Ответ Храбрая виолончелистка
Вразумили ? Надолго ли...
До следующего подобного выступления. Если откатают удачно, то будет щебетать на всех углах, раздавая довольные интервью и улыбаясь
+2
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