Алена Косторная: «Вчера я сказала непозволительно много, больше никаких комментариев. Все докажем делом»
Алена Косторная назвала непозволительными свои высказывания о судействе.
Фигуристка выступает в паре с Георгием Куницей, накануне они стали четвертыми на этапе Гран-при России в Омске. После турнира Косторная раскритиковала судейские оценки, заявив, что ее вид спорта «тонет в болоте», а труд «был спущен в унитаз».
«Вчера я сказала непозволительно много, никаких комментариев больше давать не буду. Все докажем делом», – сказала Косторная.
Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?
Из-за дурацкой Косторной с ее болтовней вчера победителям мало внимания уделили
Тренер, дядя Лаки или йуный супруг?
Или это вовсе не истерика была, а, на самом деле - вброс на будущий переход? Чтобы точно не удерживали.
Пары - не танцы и не ЖО. В парах в мире проще до пьедестала добраться, чем в РФ.
В следующий раз опять получит, по ее мнению, заниженные оценки и всё повторится.
Давно уже понятно, что Косторная не умеет контролировать свои эмоции и не меняет своё отношение к действительности.
Её слова - это как мантры алкоголика самому себе на утро во время похмелья о том, что "ну вот вчера - это был точно последний раз".
Хорошо бы Гоше эту опцию выполнять.
А так пора уже научиться контролировать эмоции , не из юниоров только вышли , работай Алена, над собой ,все получится , фигуристка талантливая , больше спорта - меньше слов .