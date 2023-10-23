Алена Косторная: «Вчера я сказала непозволительно много, больше никаких комментариев. Все докажем делом»

Теги сборная России судьи пары Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Алена Косторная назвала непозволительными свои высказывания о судействе.

Фигуристка выступает в паре с Георгием Куницей, накануне они стали четвертыми на этапе Гран-при России в Омске. После турнира Косторная раскритиковала судейские оценки, заявив, что ее вид спорта «тонет в болоте», а труд «был спущен в унитаз».

«Вчера я сказала непозволительно много, никаких комментариев больше давать не буду. Все докажем делом», – сказала Косторная.

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

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78 комментариев

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Мурманчанин37
Заботит другое, Гоша вчера не пострадал?
+40
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Оле-Лукойе
Ставлю, что её Федерация отшлепала. Тренер выглядит так, будто её сам боится, да и Гоша был бы с характером не позволял бы так с собой обращаться на публике.
+33
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+29
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L.France
Ну, и молодец. Ждем на следующих стартах.
+22
-5
+17
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Anna Stefan
Ответ Оле-Лукойе
Ставлю, что её Федерация отшлепала. Тренер выглядит так, будто её сам боится, да и Гоша был бы с характером не позволял бы так с собой обращаться на публике.
Гоша да, слишком мягкий. Видела всего одно его выступление с другой партнёршей - картина аналогичная: девочка всю программу косячила, а потом выезжала со льда с недовольной рожей, а Гоша с виноватой. В результате разбежались. С Косторкой, похоже, история повторяется.
+17
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+16
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Gelios77
Гоша вчера в кике сидел с испуганными глазами олененка Бемби. Гоша, с этой девицей так нельзя. Если ее не строить, то она будет считать вежливость слабостью. Это типаж такой. Тренер очевидно к истерикам "звезды" тоже не готов. Позвоните ЭГ, пусть она вам скажет волшебные слова. У нее получалось приводить вот это вот счастье катучее к порядку
+15
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Voronok
Надоела.
Из-за дурацкой Косторной с ее болтовней вчера победителям мало внимания уделили
+18
-5
+13
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Vsemtruba
Умные люди подсказали
+16
-3
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Alina Kernes
Ага. Ещё, пожалуйста, кислую мину убери, и в прокате, и в кике. Тогда вообще отлично будет. Если уж планируете кататься для зрителей, то надо как-то взять под контроль мимику лица))
+15
-3
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Оле-Лукойе
Ответ Anna Stefan
Гоша да, слишком мягкий. Видела всего одно его выступление с другой партнёршей - картина аналогичная: девочка всю программу косячила, а потом выезжала со льда с недовольной рожей, а Гоша с виноватой. В результате разбежались. С Косторкой, похоже, история повторяется.
На контрасте с МиГами, где Настя поддерживала Сашу после косячной КП особенно хорошо смотрится, конечно.
+15
-3
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Olga Krayz
На эмоциях вчера наговорила конечно, будет урок на будущее. Удачи Алёне и Георгию на следующих соревнованиях!
+11
0
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Даша Лавренова
Билеты на ЭГП в Москве уже на руках, надеюсь увидеть в том числе вдохновленных КК, с правильным настроем
+11
-1
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Капитан Немо
У всех иногда бывает, главное, сделать выводы и продолжать двигаться к цели.
+10
0
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БезызбежноНаКрасный
Не, ну любопытно же - кто ума-то вложил?
Тренер, дядя Лаки или йуный супруг?
Или это вовсе не истерика была, а, на самом деле - вброс на будущий переход? Чтобы точно не удерживали.
Пары - не танцы и не ЖО. В парах в мире проще до пьедестала добраться, чем в РФ.
+13
-4
+9
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Елена Спирина
Давай Аленка, учеба и труд все перетрут! Удачи в дальнейшем!
+8
0
+8
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Alina Kernes
Ответ ЛисаАлиса78
Если бы Алёна просто указала на различие оценок от -3 до +3, то вопросом не было Но слишком много было сказано лишнего, на эмоциях Это не правду рубить, больше на истерику похоже
Не. Начинающей паре, которой и так авансов выше крыше выдали вообще не нужно комментировать оценки.
+8
0
+8
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Alina Kernes
Ответ Natalia Solomakha
Супруг во вью сказал, что "солидарен".
Он вообще просто ангел. Публично поддерживает. А должен был при журналистах начать сраться?))
+11
-3
+8
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Arty Novikoff
Ну это она сегодня сказала.

В следующий раз опять получит, по ее мнению, заниженные оценки и всё повторится.

Давно уже понятно, что Косторная не умеет контролировать свои эмоции и не меняет своё отношение к действительности.

Её слова - это как мантры алкоголика самому себе на утро во время похмелья о том, что "ну вот вчера - это был точно последний раз".
+10
-2
+8
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Ирина Ельникова
Можно сколько угодно говорить, что сказанула лишнего, вспылила и тд и тп, но слово, как известно, не воробей. У Алёны все всегда на лице написано. Не смогу болеть за эту пару, вот только из-за Алёны и её поведения. А Гоше успехов, и в спорте и в жизни
+9
-2
+7
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Karina kolesnikova
Безызбежно возникают ассоциации с тем, как один начинающий тренер реагировал на судейство своих юниорок - тут и унитазная лексика, и мораторий на комментарии :)). Но держу кулаки, чтобы начинающая парница оказалась покрепче, ну или ее окружение смогло ее удержать!
+8
-2
+6
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Natalia Solomakha
Ладно, характер тяжелый, не беда, но какая же неумная девица.
+8
-2
+6
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B.Jones
Не, это фантастика. ЕП тоже так говорил 😁
Хорошо бы Гоше эту опцию выполнять.
+6
0
+6
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Mari Gams
Вот про дело - правильно !
А так пора уже научиться контролировать эмоции , не из юниоров только вышли , работай Алена, над собой ,все получится , фигуристка талантливая , больше спорта - меньше слов .
+6
0
+6
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Наталья Карлова
И правильно! Ждём на стартах!
+6
0
+6
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Е...С
Алена, конечно, супер эмоциональная. Удачи КК.
+8
-2
+6
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MyCA
Ответ Karina kolesnikova
Безызбежно возникают ассоциации с тем, как один начинающий тренер реагировал на судейство своих юниорок - тут и унитазная лексика, и мораторий на комментарии :)). Но держу кулаки, чтобы начинающая парница оказалась покрепче, ну или ее окружение смогло ее удержать!
Один в один родственные души
+6
0
+6
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