Алена Косторная: «Вчера я сказала непозволительно много, больше никаких комментариев. Все докажем делом»

Алена Косторная назвала непозволительными свои высказывания о судействе.

Фигуристка выступает в паре с Георгием Куницей, накануне они стали четвертыми на этапе Гран-при России в Омске. После турнира Косторная раскритиковала судейские оценки, заявив, что ее вид спорта «тонет в болоте», а труд «был спущен в унитаз».

«Вчера я сказала непозволительно много, никаких комментариев больше давать не буду. Все докажем делом», – сказала Косторная.

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?