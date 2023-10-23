18 тысяч зрителей посетили этап Гран-при по фигурному катанию в Омске за два дня
18 тысяч зрителей посетили этап Гран-при в Омске.
Соревнования проходили на G-Drive Арене вместимостью 12 тысяч человек, однако билеты продавались не на все секторы.
Во время короткой программы взрослого турнира на трибуне присутствовали 8 490 зрителей, на следующий день за произвольными программами фигуристов наблюдали 9 467 зрителей.
Соревнования проходили в трех дисциплинах: женское катание (победила Аделия Петросян), мужское (Матвей Ветлугин) и парное (Анастасия Мишина – Александр Галлямов).
Омск впервые принимал этап российской серии Гран-при.
Конов с «Матч ТВ» упрямо повторяет, что на фигурку никто не ходит. С чего он так решил?
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