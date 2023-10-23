18 тысяч зрителей посетили этап Гран-при по фигурному катанию в Омске за два дня

Теги болельщики G-Drive Арена Серия Гран-при России Фигурное катание

18 тысяч зрителей посетили этап Гран-при в Омске.

Соревнования проходили на G-Drive Арене вместимостью 12 тысяч человек, однако билеты продавались не на все секторы.

Во время короткой программы взрослого турнира на трибуне присутствовали 8 490 зрителей, на следующий день за произвольными программами фигуристов наблюдали 9 467 зрителей.

Соревнования проходили в трех дисциплинах: женское катание (победила Аделия Петросян), мужское (Матвей Ветлугин) и парное (Анастасия МишинаАлександр Галлямов).

Омск впервые принимал этап российской серии Гран-при.

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9 комментариев

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antrrap
Организаторы молодцы. Все бы так
+7
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Лидия Раз
Прекрасно прошёл этап !!!!столько зрителей,многие фигуристы отметили,что не ожидали такого приема и поддержки!!!Спасибо омичам !!!!
+7
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Viks
Омск впервые принимал этап российской серии Гран-при. --- поэтому и пришли зрители.
+3
0
+3
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Montenegro Serbian
Интересно, в каком-нибудь 2015 году такое было бы возможно?
+2
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Лариса Грачева
Ответ Viks
Омск впервые принимал этап российской серии Гран-при. --- поэтому и пришли зрители.
Уверяю, и еще придут!
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Tatiana Klm
В таких городах, где есть зрительский интерес, и стоит проводить подобные мероприятия.
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Lana74
Нормально, почти полные трибуны. Хорошо, что проводят в разных городах, по всей России. В моём городе не проводят, нет арены, но есть возможность быстро доехать до тех мест, где соревнования идут. Может быть на следующий год соберусь.
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Светлана Менова
Ответ Montenegro Serbian
Интересно, в каком-нибудь 2015 году такое было бы возможно?
Нет.
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