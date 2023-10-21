Галлямов о срыве прыжка: «Просто поторопился, не въехал по дуге. В следующий раз буду уделять этому больше внимания»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Серия Гран-при России Фигурное катание

Александр Галлямов рассказал, с чем связана ошибка на тройном сальхове.

Галлямов в паре с Анастасией Мишиной выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Омске. Однако во время проката он сорвал тройной прыжок. 

«Чемпионат России-2020 случился, повтор! Но я даже не припомню, когда в последний раз что-то такое у меня было на тренировках...

Наверное, просто поторопился. Не въехал по дуге, в следующий раз буду уделять этому больше внимания», – сказал фигурист.

«Так как это начало, было волнительно выходить на лед. Волнение сказалось на элементах, но было приятно катать, мы ждали этого целое межсезонье», – добавила Мишина.

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6 комментариев

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Agura
В футбол надо меньше играть!
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Revery
Саше стоит расставить приоритеты.
С тем отношением, что есть сейчас - БК им будет не по зубам.
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Delirium
После шипов с лезвиями нужно поаккуратнее.
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фея56
Настя, Саша, как же я вас люблю! Но такая осечка Алесандру полезна - корона может слетела! И прекратите при зрителях унижать Настю своим бесконечным вниманием к Загитовой! Для этого есть другое время и место. На контрольных прокатах, после короткой программы остался с ней....Настя так мило посмотрела, вздыхнула и ушла к журналистам!
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Залина Малина
Бывает.
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Залина Малина
До чего Саша красив в этой программе. цвет костюма идеально подошёл. Настя - как всегда чудесная.
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