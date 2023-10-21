Галлямов о срыве прыжка: «Просто поторопился, не въехал по дуге. В следующий раз буду уделять этому больше внимания»

Александр Галлямов рассказал, с чем связана ошибка на тройном сальхове.

в паре с Анастасией Мишиной выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Омске. Однако во время проката он сорвал тройной прыжок.

«Чемпионат России-2020 случился, повтор! Но я даже не припомню, когда в последний раз что-то такое у меня было на тренировках...

Наверное, просто поторопился. Не въехал по дуге, в следующий раз буду уделять этому больше внимания», – сказал фигурист.

«Так как это начало, было волнительно выходить на лед. Волнение сказалось на элементах, но было приятно катать, мы ждали этого целое межсезонье», – добавила Мишина.