Матвей Ветлугин: «Долго думал, что я второй, посмотрел не туда. Грязноватый прокат, думал, что баллов будет меньше»

Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал победу на этапе Гран-при России в Омске.

«Я долго думал, что я второй. Посмотрел не туда. Понял только после интервью для ТВ, когда меня поздравили с победой. Пришлось перезаписывать.

Я не видел распечатки по баллам, грязноватый прокат, думал, что меньше будет.

Первое место – это очень ценно для меня, то, для чего я катаюсь. Мне действительно то чувство, когда все хлопают, очень нравится, это очень сильно», – сказал Ветлугин.