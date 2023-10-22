Матвей Ветлугин: «Долго думал, что я второй, посмотрел не туда. Грязноватый прокат, думал, что баллов будет меньше»

Теги сборная России мужское катание Матвей Ветлугин Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал победу на этапе Гран-при России в Омске.

«Я долго думал, что я второй. Посмотрел не туда. Понял только после интервью для ТВ, когда меня поздравили с победой. Пришлось перезаписывать.

Я не видел распечатки по баллам, грязноватый прокат, думал, что меньше будет.

Первое место – это очень ценно для меня, то, для чего я катаюсь. Мне действительно то чувство, когда все хлопают, очень нравится, это очень сильно», – сказал Ветлугин.

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11 комментариев

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tanya_1111
Уже даже спортсмены говорят об этом, но федерация в танке, а мы еще о чему-то в танцах удивляемся.
+7
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Иван Меняйло
Мотя, ты большой талант и очень честный человек! Действительно, на 92 балла в компонентах, ты не накатал
+5
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+4
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Девочка Демон
Мы тоже так думали.
+6
-3
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Ольга Ив
Ответ SatelliteSS
А я чётко услышала, как он сказал после объявления результата:"я первый" 🤔🤔🤔
Не, он поднял руку тренера и сказал:
"Второй, второй" . Пересмотрит этот момент в кике
+3
0
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Ayla
Обманывает же, он считал баллы и праздновал
+1
0
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Katerina Sunny
А зачем Первый перезаписывает такие моменты? В чём смысл?
+1
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Александр Шульгин
Позор нашей федерации даже Матвей в шоке
+4
-4
0
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Sedibus Perito
Результат спорный, но к Матвею нет претензий, разве что почище бы. Программа и так производит впечатление, и становится обидно, что не всё идеально.
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Juulia
Ответ Katerina Sunny
А зачем Первый перезаписывает такие моменты? В чём смысл?
Каналу нужны скандалы интриги расследования ,это для фигуристов это соревнования,для канала это шоу
0
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