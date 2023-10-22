Ветлугин прыгнул четверной тулуп в произвольной программе на Гран-при России в Омске, Ерохов исполнил три квада, Кондратюк сделал чисто 1 ультра-си из 5

Фигуристы выступили с произвольными программами на этапе Гран-при России в Омске.

сделал четверной лутц (выезд в тройки), четверной тулуп (уперся двумя руками в лед), тройной аксель (степ-аут), тройной риттбергер – двойной аксель, четверной сальхов, четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов (помарка на выезде), тройной лутц – двойной тулуп.

исполнил четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель, тройной флип, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер (помарка на выезде).

упал с четверного флипа, ошибся на выезде с четверного лутца, прыгнул четверной тулуп, тройной флип, тройной аксель (степ-аут), тройной лутц – тройной риттбергер, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель.

прыгнул тройной аксель, двойной тулуп, четверной тулуп, тройной тулуп, тройной лутц – тройной риттбергер, тройной лутц – двойной риттбергер, тройной флип – двойной аксель – одинарный аксель.