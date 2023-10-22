Ветлугин прыгнул четверной тулуп в произвольной программе на Гран-при России в Омске, Ерохов исполнил три квада, Кондратюк сделал чисто 1 ультра-си из 5

Теги сборная России мужское катание Алексей Ерохов Матвей Ветлугин Марк Кондратюк Григорий Федоров Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Фигуристы выступили с произвольными программами на этапе Гран-при России в Омске.

Марк Кондратюк сделал четверной лутц (выезд в тройки), четверной тулуп (уперся двумя руками в лед), тройной аксель (степ-аут), тройной риттбергер – двойной аксель, четверной сальхов, четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов (помарка на выезде), тройной лутц – двойной тулуп.

Алексей Ерохов исполнил четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель, тройной флип, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер (помарка на выезде).

Григорий Федоров упал с четверного флипа, ошибся на выезде с четверного лутца, прыгнул четверной тулуп, тройной флип, тройной аксель (степ-аут), тройной лутц – тройной риттбергер, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель.

Матвей Ветлугин прыгнул тройной аксель, двойной тулуп, четверной тулуп, тройной тулуп, тройной лутц – тройной риттбергер, тройной лутц – двойной риттбергер, тройной флип – двойной аксель – одинарный аксель.

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32 комментария

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Мороженко
Кондратюк сделал 0 чистых ультра-си. Выезды жуть, даже из "чистых ультра-си"
+17
-1
+16
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Мороженко
На самом деле Ерохов был лучше всех сегодня, но Матвея спасла короткая и компоненты.
+13
0
+13
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Прекрасная фурия
С тремя квадами только второй. Цирк с конями.
+12
0
+12
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Татьяна Моисеева
Очень грязная прога у Марка, нельзя так грибовать его корявые прыжочки и разбеги с подпрыжками!
А вот его одногруппник Гриша Федоров однозначно порадовал.
Алексей просто молодчина!
Ну а Матвей очень органичен и одухотворён в любой программе, над прыжками ещё поработать и будет универсальный фигурист экстра класса)))
+10
0
+10
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закрыт по беспределу
Ерохов круто выступил, конечно.
+8
0
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ice_victory
Особая радость за Алексея Ерохова, красавец! Немного расстроилась из-за Григория Федорова, но от всей души желаю ему воплотить свой замысел и попасть на ЧР.
+7
-1
+6
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Delirium
Ответ Прекрасная фурия
С тремя квадами только второй. Цирк с конями.
Можно пойти и посмотреть его выступление в короткой. Типичный случай "короткой выиграть нельзя, а проиграть можно".
+5
-1
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Elena Savanuk
Матвей - "крутой" , так как ухитрился прыгнуть 3 разных тулупа друг за другом . Как говорится, с арифметикой у него все в порядке ))
+5
-1
+4
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Natalia Solomakha
Сплошные тулупы чо-то :)
+3
0
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Татьяна Моисеева
Ответ Александр Шульгин
Позор федерации которая убивает у спорменов которые не в сборной всю мотивацию. На бабах скоро останетесь
Всё верно, только не на... бабах, а на бобах!
Позабавили, однако)))
+3
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Надя Тангалычева
Марку надо выбирать, что он хочет катать. Шоу, или соревнования. А судьям пора прекращать его тянуть за уши. И кп, и пп, на этом этапе были никакие абсолютно, сорвал всё, что смог, но судьи насудили знатно. Нельзя за такие прокаты, давать такие баллы !!
+3
0
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Natali D
У Алексея Ерохова - прокат жизни сегодня! Поздравляем! Очень жаль, что не первый.
+3
0
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Прекрасная фурия
Федерация когда, наконец, поймет, что судейскими ошибками и договорняками ломает судьбы честных неблатных спортсменов?
+4
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Svetlana Yablonskaya
Зачем так откровенно тянуть-то
+3
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Александр Шульгин
Позор федерации которая убивает у спорменов которые не в сборной всю мотивацию. На бабах скоро останетесь
+8
-5
+3
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antrrap
Тащили, тащили Маркушу, да вытащить не смогли. Молодцы парни! Матвей просто огонь
+10
-8
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Белла
Ответ Надя Тангалычева
Марку надо выбирать, что он хочет катать. Шоу, или соревнования. А судьям пора прекращать его тянуть за уши. И кп, и пп, на этом этапе были никакие абсолютно, сорвал всё, что смог, но судьи насудили знатно. Нельзя за такие прокаты, давать такие баллы !!
Не судьи а федра его тянет
+1
0
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Lennuci
Ответ Бунтарь без идеала
А у Ерохова реально 2 одинковых каскада четверной тулуп – тройной тулуп?
Да, но лишних повторений не было.
+1
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Александр Шульгин
Позор федерации которая убивает у спорменов которые не в сборной всю мотивацию. На бабах скоро останетесь
Если бы на бабах! Так на бобах, с бабами вопрос.
+2
-1
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Белла
Ответ Прекрасная фурия
С тремя квадами только второй. Цирк с конями.
Его имя не Марк и он не из той тренерской группы
+1
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Валентина Ryaboshapka
Ответ закрыт по беспределу
Подтянули за лутц-ритты)
Подтянули грибами - 6 балов аж нашли по такому случаю... Техникой он 15 балов проиграл. Так что короткая не спасла, а спасли грибы.
+3
-2
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Белла
Ответ Svetlana Yablonskaya
Зачем так откровенно тянуть-то
До последнего тянули марка на подиум, что же творит федра ведь судьи у нас люди не вольные, говорят что прикажут
+1
0
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закрыт по беспределу
Ответ Мороженко
На самом деле Ерохов был лучше всех сегодня, но Матвея спасла короткая и компоненты.
Подтянули за лутц-ритты)
+1
0
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Александр Шульгин
Ответ Татьяна Моисеева
Всё верно, только не на... бабах, а на бобах! Позабавили, однако)))
Именно на бабах грибных
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Белла
Ответ Natali D
У Алексея Ерохова - прокат жизни сегодня! Поздравляем! Очень жаль, что не первый.
У него уже был даже лучше с четырьмя квадами, был еше и риттбергер
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Белла
Ответ Александр Шульгин
Позор федерации которая убивает у спорменов которые не в сборной всю мотивацию. На бабах скоро останетесь
После такого какая мотивация может быть у ерохова, или у тех кого кондратюка закинули
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Дмитрий Агалаков
Матвей - молодец! Чувствуется ещё и сильнейшая школа Мишина.
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Александр Шульгин
Ответ Svetlana Yablonskaya
Если бы на бабах! Так на бобах, с бабами вопрос.
На бабах на бабах.
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Александр Шульгин
Ответ antrrap
Ну да надо было первым поставить человека с двумя кривыми прокатами, которые даже программами назвать нельзя))
С какими кривыми вы вообще смотрели хоть прокаты то
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antrrap
Ответ Александр Шульгин
Матвее позорно вытянули на первое место, оценку подгоняли долго и упорно, федерации позор
Ну да надо было первым поставить человека с двумя кривыми прокатами, которые даже программами назвать нельзя))
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Бунтарь без идеала
А у Ерохова реально 2 одинковых каскада четверной тулуп – тройной тулуп?
0
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