Кондратюк о выступлении в Омске: «Чувство стыда есть. Много людей пришло, болели за меня. Неудобно перед ними»

Теги сборная России мужское катание Марк Кондратюк Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Марк Кондратюк рассказал о чувстве стыда за выступление на Гран-при России в Омске.

Фигурист занял 4-е место.

«Моя вина, плохо откатал. Чувство стыда есть. Почему именно оно? Много людей пришло, болели за меня, я это слышал. Неудобно перед ними. Я не показал уровень, который они хотели увидеть. В чем причина – глобально пока не анализировал. Но для меня прокат короткой программы был даже удивительным. Был довольно неплохо готов. Все было нормально.

Со здоровьем все нормально. Где беру мотивацию? Я понимаю, к чему этот вопрос. Просто очень люблю выступать. Вот в чем моя мотивация. Выступать – то, ради чего я тренируюсь, занимаюсь спортом. Если соревнования и ситуация в мире такие, то ок, я выступаю здесь. Это крутая арена, много зрителей. Разница только в том, что нет спортсменов из других стран», – сказал Кондратюк.

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17 комментариев

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Елена Спирина
Нет ни одного спортсмена у кого бы не было срывов программ. Желаю Марку перевернуть эту страницу и двигаться только вперед. Он может.
+16
-2
+14
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Elena Savanuk
Респект Марку за честность, открытость, непосредственность !
+14
-2
+12
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Анастасия Прудникова
Пусть работает дальше. У всех спортсменов бывают плохие прокаты. Главное, чтобы за них не получать высокие оценки, но тут не спортсмены виноваты, а судьи.
+11
-2
+9
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Хана Спектор
У Марка все получится!!!!
+10
-1
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Валентина Ryaboshapka
Вот что Марк научился делать на отлично, так это извиняться! В этом он лучший))
+6
0
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Маргарита В Сафронова
Не солидно получилось. Бывает. Удачи на других этапах.
+4
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Залина Малина
Ну и ладно, Кармен ждет
+4
-1
+3
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Tytti
У всех бывают срывы, все будет хорошо, без падений не бывает взлётов. Удачи в предстоящих соревнованиях!
+4
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Аленка_76
Все будет хорошо у Марка!
У всех бывают неудачные старты.
+3
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Mari Gams
Лёд скользкий ,все падают , главное сделать правильные выводы и идти пахать над исправлением ошибок .
Марку стабильности и удачи , у него все получится !
+1
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Delirium
Ответ Natalia Solomakha
Ну, видимо, этой мотивации недостаточно.
Да не похоже, что мотивации у него нет. Просто то, что он обычно чудом вытягивал, в Омске вытянуть не получилось. Может хоккейного размера арена виновата, может еще что. Посмотрим, что дальше по сезону будет.
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Natalia Solomakha
Ответ Delirium
Да не похоже, что мотивации у него нет. Просто то, что он обычно чудом вытягивал, в Омске вытянуть не получилось. Может хоккейного размера арена виновата, может еще что. Посмотрим, что дальше по сезону будет.
Ну, здесь странно всё. Месяц назад выезды, за которые его чаще всего гнобят, как раз подправил, вроде, а сейчас они никакие были.
А мотивации, похоже, особо нет у топов, которые международки до этого "нюхнули". Их и в шоу неплохо накормят.
Остальные пока катаются по инерции - а что ещё делать, куча родительских денег в ФК угрохана, образования нормального нет, минуты славы на Первом хочется.
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Natalia Solomakha
Ну, видимо, этой мотивации недостаточно.
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Katerina Sunny
Сейчас ещё Кармен у Авербуха будет. Но такой уж сезон у фигуристов.
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Anatiana
Ответ Elena Savanuk
Респект Марку за честность, открытость, непосредственность !
Респект тем, кто совершенствуется, а не надеется на везение, компы и напор
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