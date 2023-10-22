Кондратюк о выступлении в Омске: «Чувство стыда есть. Много людей пришло, болели за меня. Неудобно перед ними»
Марк Кондратюк рассказал о чувстве стыда за выступление на Гран-при России в Омске.
Фигурист занял 4-е место.
«Моя вина, плохо откатал. Чувство стыда есть. Почему именно оно? Много людей пришло, болели за меня, я это слышал. Неудобно перед ними. Я не показал уровень, который они хотели увидеть. В чем причина – глобально пока не анализировал. Но для меня прокат короткой программы был даже удивительным. Был довольно неплохо готов. Все было нормально.
Со здоровьем все нормально. Где беру мотивацию? Я понимаю, к чему этот вопрос. Просто очень люблю выступать. Вот в чем моя мотивация. Выступать – то, ради чего я тренируюсь, занимаюсь спортом. Если соревнования и ситуация в мире такие, то ок, я выступаю здесь. Это крутая арена, много зрителей. Разница только в том, что нет спортсменов из других стран», – сказал Кондратюк.
У всех бывают неудачные старты.
Марку стабильности и удачи , у него все получится !
А мотивации, похоже, особо нет у топов, которые международки до этого "нюхнули". Их и в шоу неплохо накормят.
Остальные пока катаются по инерции - а что ещё делать, куча родительских денег в ФК угрохана, образования нормального нет, минуты славы на Первом хочется.