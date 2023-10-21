Инна Гончаренко: «Кондратюк сегодня был немного не в настроении. Он не на своем месте, ему надо отыгрывать отставание в произвольной»

Инна Гончаренко прокомментировала результаты короткой программы фигуристов.

На этапе Гран-при России в Омске после короткой программы лидирует , – 2-й, – 8-й.

«Мне понравилось выступление Ветлугина, он был очень собран, улучшил техническое качество прыжковых элементов. Они у него вышли высокими, пролетными и чистыми.

Кондратюк сегодня был немного не в настроении, допустил достаточно много ошибок, потерял много баллов. Он находится не на своем месте, ему надо отыгрывать отставание в произвольной программе, которая все может поменять местами, если Марк в ней выложится.

Порадовал Федоров, он выступал последним, когда зрители увидели все выступления. В такой ситуации надо выдержать эмоции зала, свои. На кого‑то это давит, но ему помогло.

Федоров показал хороший прокат с маленькими недочетами. Выступление удалось, короткая программа интересная. Интрига в произвольной программе точно будет!

Все как минимум ждут, как будет отыгрываться Кондратюк. Пожелаю удачи ему, как и всем участникам», – сказала тренер.