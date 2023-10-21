Инна Гончаренко: «Кондратюк сегодня был немного не в настроении. Он не на своем месте, ему надо отыгрывать отставание в произвольной»

Теги сборная России мужское катание Инна Гончаренко Матвей Ветлугин Марк Кондратюк Григорий Федоров Фигурное катание

Инна Гончаренко прокомментировала результаты короткой программы фигуристов.

На этапе Гран-при России в Омске после короткой программы лидирует Матвей Ветлугин, Григорий Федоров – 2-й, Марк Кондратюк – 8-й. 

«Мне понравилось выступление Ветлугина, он был очень собран, улучшил техническое качество прыжковых элементов. Они у него вышли высокими, пролетными и чистыми.

Кондратюк сегодня был немного не в настроении, допустил достаточно много ошибок, потерял много баллов. Он находится не на своем месте, ему надо отыгрывать отставание в произвольной программе, которая все может поменять местами, если Марк в ней выложится.

Порадовал Федоров, он выступал последним, когда зрители увидели все выступления. В такой ситуации надо выдержать эмоции зала, свои. На кого‑то это давит, но ему помогло.

Федоров показал хороший прокат с маленькими недочетами. Выступление удалось, короткая программа интересная. Интрига в произвольной программе точно будет!

Все как минимум ждут, как будет отыгрываться Кондратюк. Пожелаю удачи ему, как и всем участникам», – сказала тренер. 

8 комментариев

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Anatiana
Не на своём месте?
Как раз-таки, на своём
+8
-1
+7
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N-fox
Марк был не в ногах, не в форме, настроение тут не при чем.
+3
0
+3
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miladoc1
Ну почему же, именно на своем.
+3
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+3
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Lennuci
Грибами, чем еще он будет отыгрываться?
+3
-1
+2
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Бунтарь без идеала
Нет никакого своего места на соревнованиях, каждый раз нужно место завоевывать выступлением.
+2
0
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KMR
Карма догнала картавого
+2
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Revery
Ответ Anatiana
Не на своём месте? Как раз-таки, на своём
Может намекает, что компов должны были дать поменьше и он должен был быть еще пониже?))
+2
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Док Аксель
По прокату КП Марк на своём месте. Посмотрим как будет после проката ПП .
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