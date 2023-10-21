Гран-при США. Хендрикс, Левито, Гленн, Куракова, Петрыкина, Ю Ен выступят с короткими программами
22 октября на этапе Гран-при в США женщины выступят с короткими программами.
1-й этап
Аллен, США
Женщины
Короткая программа
Начало – 2.16 по московскому времени (22 октября), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Ви Со Ен (Южная Корея)
2. Ань Сянъи (Китай)
3. Клэр Сио (США)
4. Мана Кавабе (Япония)
5. Хана Йошида (Япония)
6. Моне Чиба (Япония)
Вторая разминка
7. Эмбер Гленн (США)
8. Нина Петрыкина (Эстония)
9. Ю Ен (Южная Корея)
10. Екатерина Куракова (Польша)
11. Изабо Левито (США)
12. Луна Хендрикс (Бельгия)
Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Хендрикс, Левито, Чок и Бейтс
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