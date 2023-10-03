Shanghai Trophy. Хэ Ин Ли, Теннелл, Петрыкина и Пинзарроне выступят с произвольными программами
4 октября на турнире Shanghai Trophy женщины покажут произвольные программы.
Шанхай, Китай
Женщины
Произвольная программа
Начало – 14:00 по московскому времени.
После короткой программы
1. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 69,57
2. Брэди Теннелл (США) – 67,38
3. Нина Петрыкина (Эстония) – 60,93
4. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 59,21
5. Ань Сянъи (Китай) – 50,99
6. Чэнь Хунъи (Китай) – 49,35
Расписание Shanghai Trophy. Там выступят Чха Чжун Хван, Риццо, Теннелл, Гиньяр и Фаббри
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