Shanghai Trophy. Хэ Ин Ли, Теннелл, Петрыкина и Пинзарроне выступят с произвольными программами

Теги результаты сборная США сборная Китая сборная Южной Кореи сборная Бельгии женское катание сборная Эстонии Брэди Теннелл Shanghai Trophy Чэнь Хунъи Хэ Ин Ли Нина Пинзарроне Нина Петрыкина Ань Сянъи Фигурное катание

4 октября на турнире Shanghai Trophy женщины покажут произвольные программы.

Shanghai Trophy

Шанхай, Китай

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14:00 по московскому времени.

После короткой программы

1. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 69,57

2. Брэди Теннелл (США) – 67,38

3. Нина Петрыкина (Эстония) – 60,93

4. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 59,21

5. Ань Сянъи (Китай) – 50,99

6. Чэнь Хунъи (Китай) – 49,35 

Расписание Shanghai Trophy. Там выступят Чха Чжун Хван, Риццо, Теннелл, Гиньяр и Фаббри

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий