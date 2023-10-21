Парамонова выступала на Гран-при в Омске через 11 дней после смерти матери

Фигуристка Мария Парамонова выступила на Гран-при, несмотря на смерть матери.

Об этом в эфире Первого канала рассказал двукратный олимпийский чемпион и комментатор Максим Траньков.

Мать 15-летней спортсменки скончалась 10 октября. Спустя 11 дней Парамонова стала девятой в короткой программе на Гран-при России в Омске.

«Маше только сил, понятно, что подготовка к этому старту не была оптимальной. В таком юном возрасте потерять близкого человека, который каждый день водил тебя на каток, встречал, – это большой стресс. Конечно же, Маше только сил. Все когда-нибудь устаканится.

Для меня это искренне героический поступок, что после такого она вышла на соревнования и откатала короткую программу. Да, не без ошибок, но тем не менее. Маша, ты всегда можешь рассчитывать на меня», ‒ сказал Траньков.