Парамонова выступала на Гран-при в Омске через 11 дней после смерти матери

Теги Максим Траньков сборная России Первый канал женское катание Мария Парамонова Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Фигуристка Мария Парамонова выступила на Гран-при, несмотря на смерть матери.

Об этом в эфире Первого канала рассказал двукратный олимпийский чемпион и комментатор Максим Траньков.

Мать 15-летней спортсменки скончалась 10 октября. Спустя 11 дней Парамонова стала девятой в короткой программе на Гран-при России в Омске.

«Маше только сил, понятно, что подготовка к этому старту не была оптимальной. В таком юном возрасте потерять близкого человека, который каждый день водил тебя на каток, встречал, – это большой стресс. Конечно же, Маше только сил. Все когда-нибудь устаканится.

Для меня это искренне героический поступок, что после такого она вышла на соревнования и откатала короткую программу. Да, не без ошибок, но тем не менее. Маша, ты всегда можешь рассчитывать на меня», ‒ сказал Траньков.

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31 комментарий

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Адриана
Бедняжка, можно только посочувствовать, держись, девочка. Твоя мама гордилась бы тобой. Удачи в ПП.
+30
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Храбрая виолончелистка
Машеньке соболезнования...
+23
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Аленка_76
Маше сил справиться со всеми трудностями🙏🏻
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Лакс
Ответ Viks
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молоды вы и поэтому не понимаете.
Наши близкие хотят чтобы мы продолжали жить, и работа лучший способ для этого.
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Лакс
Макс сам прошел чрез такое, у него отец ушел вроде прямо перед соревнованиями.
+14
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Katerina Sunny
Маше близких людей рядом, которые помогут пережить.
Особенно, если с мамой были близки.
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Анастасия Прудникова
😢
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Девочка с севера
Какой кошмар 😱
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Настасья Белоглазова
Какой ужас... У меня всё перевернулось внутри. Бедный ребёнок.
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Утренняя Аврора
Спртс, зачем на этом акцент делать? Горе у девочки.
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Olga Krayz
Мои соболезнования Маше...
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Леличек
Ответ Viks
Выйти на работу после похорон - это очень тяжело, но жизненно необходимо, стиснув зубы... Но танцевать... если никто не заставляет... это сломаная психика у 15-ти летней девочки.
Это ее работа.
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Капитан Немо
Мать потерять страшно в любом возрасте.
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Бу!
Ответ Viks
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а что в этом ненормального?
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bona ulo
Маше - соболезнования. Держись, девочка. Терять самого близкого человека в таком юном возрасте очень тяжело. Уверен, ее мама бы хотела, чтобы она выступила и гордилась бы дочкой.
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Настасья Белоглазова
Ответ Viks
Жить - это не значит танцевать через 10 дней! после смерти мамы!
Она - спортсменка...
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Бу!
Ответ Viks
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У меня больше нет мамы. И я знаю, насколько это тяжело. Поэтому прекрасно понимаю Машу, которая пошла и выступила. А вы теряли родителей, братьев, сестер?
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Анастасия Балканова
вот интересно, хотела ли Маша чтобы эта новость стала достоянием общественности? Или Максим опять влез туда куда его не просили
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Julce
Маше соболезнования и сил! но зачем это мусолить?
Близкие люди и так все знают, а посторонние кудахтанья вряд ли Маше нужны
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Viks
Ответ Бу!
а что в этом ненормального?
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orlitza
Милая девочка. Боец и предана своему виду спорта. Очень горько, но можно вспомнить, как будущие чемпионы и призёры в разных сферах спорта искусства смогли собраться и победить.
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Бу!
Ответ Viks
И анекдоты через 10 дней рассказывал и смеялся?
Так понимаю, вы никого не теряли. Когда потеряете, наверняка поймете. Просто кто-то идет в бутылке утешение искать, а кто-то дальше живет.
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SatelliteSS
Ответ Лакс
Макс сам прошел чрез такое, у него отец ушел вроде прямо перед соревнованиями.
Да, там то ли ЧЕ, то ли ЧМ. Может ошибаюсь
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Расстрелять
Ответ SatelliteSS
Да, там то ли ЧЕ, то ли ЧМ. Может ошибаюсь
Перед ЧЕ 2013
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Идеальный шторм
Ответ Капитан Немо
Мать потерять страшно в любом возрасте.
Да, но 15 лет особенно
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