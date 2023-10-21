Татьяна Тарасова назвала заслуженной победу Алины Горбачевой в короткой программе.

Сейчас Горбачева лидирует на этапе Гран-при в Омске, набрав 75,89 балла. Второй идет Аделия Петросян (71,48).

«Петросян откаталась блистательно, но совершила ошибку. Она и не позволила ей стать первой.

А Горбачева отработала программу по высшему разряду, молодец. Заслуженно выиграла. Да и в целом все девочки оставили хорошее впечатление», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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