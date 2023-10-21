Татьяна Тарасова: «Петросян откаталась блистательно, но совершила ошибку. Горбачева заслуженно выиграла»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала заслуженной победу Алины Горбачевой в короткой программе.

Сейчас Горбачева лидирует на этапе Гран-при в Омске, набрав 75,89 балла. Второй идет Аделия Петросян (71,48).

«Петросян откаталась блистательно, но совершила ошибку. Она и не позволила ей стать первой.

А Горбачева отработала программу по высшему разряду, молодец. Заслуженно выиграла. Да и в целом все девочки оставили хорошее впечатление», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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17 комментариев

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БезызбежноНаКрасный
Тарасова вообще смотрела прокат? Или продремала и очнулась на финальной позе?
Если это теперь "блистательно" - тады ой...
+25
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+23
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Olga.t
О, Боже...
Откаталась "блистательно", но совершила ошибку) Если ошибка, то уже не блистательно.
ТАТ по-моему и не смотрела прокат... просто надо было что-то ответить.
+15
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+14
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Мороженко
Ответ ЛисаАлиса78
Так и Мозалев в Уфе тоже отказался блистательно, тоже совершили несколько ошибок. Что ж на него ТАТ всех собак спустила, а здесь восхищается?
И Кондратюк в Омске, тоже блистательно. Подумаешь, ошибочек насовершал, которые не дали занять первое место.
+13
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+13
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ЛисаАлиса78
Так и Мозалев в Уфе тоже отказался блистательно, тоже совершили несколько ошибок. Что ж на него ТАТ всех собак спустила, а здесь восхищается?
+12
-2
+10
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Nokolay Fomi4ev
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Шубы, нахваливайте Петросяна еще сильнее - ваша любовь всегда помогает))) Ждем большие комплименты от Бестемьяновой, Авербуха и Леоновой)))
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Ирина С
Зачем Татьяна Анатольевна озвучивает подобное? Ничего "блистательного" в прокате Адели не наблюдалось. Может только баллы - так и хочется глаза закрыть!
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Dina Noname
Если ты совершаешь ошибку (а тут было как минимум 2 грубые), прокат в принципе нельзя назвать блистательным
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Katerina Sunny
Лучше бы Тарасова научилась говорить: без комментариев. Такое ощущение, что прокат не видела, а прокомментировать - острая необходимость.
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Jessi
«Петросян откаталась блистательно, но совершила ошибку. Она и не позволила ей стать первой»
Вот так и подменяют понятия, совсем людей за идиотов держат
+6
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Anatiana
ТАТ прикемарила на прокате?
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Белла
Зачем звонить больной женщине
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ice_victory
Горбачева больше понравилась
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MyCA
Ответ БезызбежноНаКрасный
Тарасова вообще смотрела прокат? Или продремала и очнулась на финальной позе? Если это теперь "блистательно" - тады ой...
Она как Авер "не смотрел но одобряю"
+3
0
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БезызбежноНаКрасный
Ответ MyCA
Она как Авер "не смотрел но одобряю"
Или, по своей традиции - "буду упорно называть чёрное - белым"
+2
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alexander bakulin
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Hardy
🤣
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Lennuci
ТАТ решила взорвать .уканы всем фанатам АП? Они и так вторую неделю угомониться не могут.
+10
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