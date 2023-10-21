Татьяна Тарасова: «Петросян откаталась блистательно, но совершила ошибку. Горбачева заслуженно выиграла»
Татьяна Тарасова назвала заслуженной победу Алины Горбачевой в короткой программе.
Сейчас Горбачева лидирует на этапе Гран-при в Омске, набрав 75,89 балла. Второй идет Аделия Петросян (71,48).
«Петросян откаталась блистательно, но совершила ошибку. Она и не позволила ей стать первой.
А Горбачева отработала программу по высшему разряду, молодец. Заслуженно выиграла. Да и в целом все девочки оставили хорошее впечатление», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
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Если это теперь "блистательно" - тады ой...
Откаталась "блистательно", но совершила ошибку) Если ошибка, то уже не блистательно.
ТАТ по-моему и не смотрела прокат... просто надо было что-то ответить.
Вот так и подменяют понятия, совсем людей за идиотов держат