Гран-при США. Малинин, Аймо, Сато, Эгадзе и Васильев выйдут на лед с короткими программами

Теги результаты Гран-при сборная Канады Гран-при США сборная Франции сборная США сборная Японии мужское катание сборная Швеции сборная Латвии сборная Азербайджана сборная Грузии Денис Васильев Кевин Аймо Тацуя Цубои Стивен Гоголев Владимир Литвинцев Шун Сато Илья Малинин Максим Наумов Ника Эгадзе Нозому Йошиока Андреас Нордебак Фигурное катание

21 октября на этапе Гран-при в США мужчины выступят с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Мужчины

Короткая программа

Начало – 3:53 по московскому времени (21 октября), прямая-трансляцияOkko.

Первая разминка

1. Эндрю Торгашев (США)

2. Максим Наумов (США)

3. Тацуя Цубои (Япония)

4. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

5. Стивен Гоголев (Канада)

6. Нозому Йошиока (Япония)

Вторая разминка

7. Андреас Нордебак (Швеция)

8. Ника Эгадзе (Грузия)

9. Кевин Аймо (Франция)

10. Денис Васильев (Латвия)

11. Шун Сато (Япония)

12. Илья Малинин (США)

Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Хендрикс, Левито, Чок и Бейтс

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кэп
Не, всё в записи, всё в записи, это раньше ночей не спали, а теперь технологии👆😃
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кэп
Всё-таки больше я люблю ГП на востоке, Япония/Китай, проснёшься утром, кофейка хряпнешь, а тут уж и КП подоспели))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Хочу для Кевину Аймо серебряной медали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий