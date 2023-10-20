Гран-при США. Малинин, Аймо, Сато, Эгадзе и Васильев выйдут на лед с короткими программами

21 октября на этапе Гран-при в США мужчины выступят с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Мужчины

Короткая программа

Начало – 3:53 по московскому времени (21 октября), прямая-трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Эндрю Торгашев (США)

2. Максим Наумов (США)

3. Тацуя Цубои (Япония)

4. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

5. Стивен Гоголев (Канада)

6. Нозому Йошиока (Япония)

Вторая разминка

7. Андреас Нордебак (Швеция)

8. Ника Эгадзе (Грузия)

9. Кевин Аймо (Франция)

10. Денис Васильев (Латвия)

11. Шун Сато (Япония)

12. Илья Малинин (США)

Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Хендрикс, Левито, Чок и Бейтс