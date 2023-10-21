Татьяна Тарасова: «Горбачевой нельзя плохо кататься после истории с побегом. Сколько о ней везде писали, сколько она всем нервов потрепала»
Татьяна Тарасова заявила, что Алине Горбачевой теперь нельзя кататься плохо.
В конце августа 16-летняя фигуристка пропала в Москве. Полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. Позже Алина заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием.
Сегодня Горбачева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Омске, опередив Аделию Петросян.
«Горбачева сегодня откаталась очень хорошо и заслуженно выиграла в короткой программе. А ей и нельзя кататься плохо после той истории с побегом, сколько о ней везде писали, сколько она всем нервов потрепала.
Аделия тоже показала хороший прокат, но совершила две ошибки. Она выступала на прошлой неделе и еще не успела восстановиться», – сказала заслуженный тренер СССР.
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Алина хорошо откатала.
Так Аделя расстроилась. Вообще Аделя очень адекватно и разумно говорила о своем прокате на 1-м этапе. Не знаю, почему на нее некоторые так наезжают.
Адельке не расстраиваться, завтра будет новый день.
Вообще, что у мужчин (Марк). что у девочек (Аделя), что в парах (МГ) не откатали на свой максимум. Пусть завтра все получится.
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Да, Петросян сегодня не блистала, наошибалась, поэтому и не выиграла, всё справедливо.