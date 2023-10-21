Татьяна Тарасова: «Горбачевой нельзя плохо кататься после истории с побегом. Сколько о ней везде писали, сколько она всем нервов потрепала»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Горбачева Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что Алине Горбачевой теперь нельзя кататься плохо.

В конце августа 16-летняя фигуристка пропала в Москве. Полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. Позже Алина заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием. 

Сегодня Горбачева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Омске, опередив Аделию Петросян. 

«Горбачева сегодня откаталась очень хорошо и заслуженно выиграла в короткой программе. А ей и нельзя кататься плохо после той истории с побегом, сколько о ней везде писали, сколько она всем нервов потрепала.

Аделия тоже показала хороший прокат, но совершила две ошибки. Она выступала на прошлой неделе и еще не успела восстановиться», – сказала заслуженный тренер СССР. 

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25 комментариев

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Defender64
Ахах, типа она должна искупить вину хорошими оценками:) ТАТ уже невозможно воспринимать всерьёз.
+31
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MyCA
Ох уж эта бабушка
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Agura
Как хорошо, что прокаты комментируют совсем другие люди!
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Лиза Михайлова
Побег Алины это её дело и её близких, к её работе и фигурному катанию это никак не относится. Слава богу, ничего криминального не произошло, поэтому посторонним лучше не совать нос в чужие взаимоотношения. Они там сами во всём разобрались.
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Маргарита В Сафронова
Это ей нервы поистрепали этой дикой историей. Не надо загонять еӗ в комплексы чувством вины. Я рада, что она справилась и борется на равных.
+10
-2
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Оле-Лукойе
Спасибо, Татьяна Анатольевна, что напомнили. Тут Валера перетягивал на себя внимание, как мог, даже с Кагановской расстался, все хоть про Алину забыли, но ТАТ вдруг вспомнила.
+9
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Елена Назырова
Ну вот и началось давление на Алину, обыграть посмела, а петросян конечно просто не восстановилась типа, так никто её не мог на 2 этапа подряд заставить ехать кататься, ехала бы в Красноярск, сами мутят со своим штабом
+10
-5
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ice_victory
Сколько можно мусолить это? Дайте девочке спокойно выступать. Хотя... как можно серьезно относиться к репликам бабушки?
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Сергей
Странноватая логика
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Katerina Sunny
Какая Тарасова злопамятная. Эта история и для Алины была уроком. И хорошо, что готова к сезону.
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Екатерина К
О Боже
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Елена Назырова
Ответ Jessi
Хотели Плющенко по носу щёлкнуть, а получилось наоборот)
Петросян конечно завтра затащат на 1 место, но незнаю неужели ей самой это нравится (такие победы) или им внушают, что они лучшие и непобедимые, и все ответы как под копирку двоеглазова и петросян, надо больше работать, стыдно должно быть
+7
-4
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Анастасия Балканова
вот что она за человек?
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Санитар-волк
То есть, что там случилось, никому не известно и неинтересно? Типа, "дрессированная зверушка должна работать"?
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Бу!
Ответ Defender64
Ахах, типа она должна искупить вину хорошими оценками:) ТАТ уже невозможно воспринимать всерьёз.
похоже, даже тат думает, что то был пиар
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Ливия
ТАТ дает свой обычный комментарий.
Алина хорошо откатала.
Так Аделя расстроилась. Вообще Аделя очень адекватно и разумно говорила о своем прокате на 1-м этапе. Не знаю, почему на нее некоторые так наезжают.
Адельке не расстраиваться, завтра будет новый день.
Вообще, что у мужчин (Марк). что у девочек (Аделя), что в парах (МГ) не откатали на свой максимум. Пусть завтра все получится.
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Katerina Sunny
Ответ Елена Назырова
Петросян конечно завтра затащат на 1 место, но незнаю неужели ей самой это нравится (такие победы) или им внушают, что они лучшие и непобедимые, и все ответы как под копирку двоеглазова и петросян, надо больше работать, стыдно должно быть
Почему за работу других должно быть стыдно фигуристкам? Пусть ФФКР комментирует работу своих работников.
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Wiley Fox
Баба Таня приняла, что ли? Мелко кусает

Странно, что еще не обвиняет Горбачеву за развал СССР однофамильцем
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Anneta28
Как можно считать хорошим прокат КП, с двумя ошибками?
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Olga.t
Ответ Елена Назырова
Ну вот и началось давление на Алину, обыграть посмела, а петросян конечно просто не восстановилась типа, так никто её не мог на 2 этапа подряд заставить ехать кататься, ехала бы в Красноярск, сами мутят со своим штабом
Да нет ни какого давления на Алину, не надо строить конспирологические теории. Разве можно всерьёз относиться к словам ТАТ? Она уже плохо соображает, хочет кому-то угодить "правильными" словами, но часто попадает впросак. Алина чисто откатала КП и заслуженно лидирует, при этом не стОит уподобляться ТАТ и набрасывать на Аделию.
Да, Петросян сегодня не блистала, наошибалась, поэтому и не выиграла, всё справедливо.
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orlitza
Ответ Анастасия Балканова
вот что она за человек?
Нормальный. В её возрасте (если судьба будет благосклонна) у Вас будет опыт мелких случаев (на первый взгляд) - симптомов серьёзных последствий. Очень "люблю" выражение: "А мы не думали ... (что так может быть)". Всё может быть. В данном случае и отрицательный пиар тоже не прошёл даром. Пусть у девочки всё сложится, чтобы не было причин и поводов возвращаться к этой истории (она вышла за пределы семейного круга, и все беспокоились).
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Анастасия Балканова
Ответ orlitza
Нормальный. В её возрасте (если судьба будет благосклонна) у Вас будет опыт мелких случаев (на первый взгляд) - симптомов серьёзных последствий. Очень "люблю" выражение: "А мы не думали ... (что так может быть)". Всё может быть. В данном случае и отрицательный пиар тоже не прошёл даром. Пусть у девочки всё сложится, чтобы не было причин и поводов возвращаться к этой истории (она вышла за пределы семейного круга, и все беспокоились).
так ТАТ сама будет постоянно тыкать её в эту историю
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orlitza
Ответ Маргарита В Сафронова
Это ей нервы поистрепали этой дикой историей. Не надо загонять еӗ в комплексы чувством вины. Я рада, что она справилась и борется на равных.
Ей нервы потрепали? Без повода?
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