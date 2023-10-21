Инна Гончаренко: «Разрыв между Петросян и Горбачевой небольшой, им придется побороться в произвольной»
Инна Гончаренко оценила выступления фигуристок на этапе Гран-при России в Омске.
После короткой программы Алина Горбачева лидирует, набрав 75,89 балла, Аделия Петросян – вторая с 71,48 баллами.
«Лидеры были ожидаемые, это Алина Горбачева и Аделия Петросян. Разрыв между ними небольшой, им придется побороться в произвольной.
Мне нравится Захарова, чистенько прокатала сегодня. Хорошо смотрится, несет свой образ, приятно смотреть за Софией.
Мария Агаева показала чистый прокат, хотя не имеет рейтинга перед специалистами. Сегодня она использовала шанс заявить о себе.
Главной интригой в произвольной программе станет соперничество между Горбачевой и Петросян», – отметила тренер.
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