Инна Гончаренко: «Разрыв между Петросян и Горбачевой небольшой, им придется побороться в произвольной»

Инна Гончаренко оценила выступления фигуристок на этапе Гран-при России в Омске.

После короткой программы Алина Горбачева лидирует, набрав 75,89 балла, – вторая с 71,48 баллами.

«Лидеры были ожидаемые, это и Аделия Петросян. Разрыв между ними небольшой, им придется побороться в произвольной.

Мне нравится , чистенько прокатала сегодня. Хорошо смотрится, несет свой образ, приятно смотреть за Софией.

Мария Агаева показала чистый прокат, хотя не имеет рейтинга перед специалистами. Сегодня она использовала шанс заявить о себе.

Главной интригой в произвольной программе станет соперничество между Горбачевой и Петросян», – отметила тренер.

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