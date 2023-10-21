Друг Костомарова: «В тренировках Ромка себя не жалеет, с лямками на кистях – это мучительно больно. Он зверюга в хорошем смысле слова»

Друг Романа Костомарова рассказал о тренировках фигуриста.

Олимпийский чемпион по танцам на льду перенес в этом году несколько ампутаций.

«Когда он пришел в зал, мы посмотрели, какие виды упражнений он может делать с лямками. Постарались найти нагрузку на все группы мышц. Несмотря на то что проблемы существуют, их возможно прокачать. Но надо, чтобы наросли костные мозоли, потому что пока больно выполнять упражнения кистям и ногам.

Однако в тренировках Ромка себя не жалеет. Я сам попробовал потренироваться с лямками на кистях и понял, насколько это мучительно больно. Он осознает, что с мозолями со временем будет легче, но терпит до последнего. Я удивлялся. Вижу, что ему больно, говорю: «Хватит!» А он, засранец, плюсом делает еще два движения.

На велосипеде тратит столько энергии, что просто весь сырой. В зале прохладно, кондиционер работает, а с него все течет. Настолько отдается тренировкам. Может быть, это его способ забыться. Я не знаю его внутреннее состояние.

Я его называл терминатором. Конечно, смеясь, по-доброму. Он реально как машина. Понимаю, что олимпийскими чемпионами простые люди не становятся. Столько работать, сколько он работал, кажется невозможным.

У меня дочка – футболистка, а сын хоккеист. Но я видел, сколько фигуристы катаются. Еще сыну в пример их приводил: «Петь, посмотри – вы провели на льду два часа, а девчонки по шесть-семь. Поэтому мы лучшие в фигурном катании». Ромка – ярчайший представитель этого вида спорта. Он просто легенда!

Я еще тренирую Ромку Курцына. Вот кто тоже себя не жалеет! Но даже ему говорю, что Костомаров – это зверюга в хорошем смысле слова», – рассказал бизнесмен и актер Алексей Карпов.