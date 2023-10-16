Роман Костомаров: «Дети называют меня «Папа Робот-3000». Сын спросил, можно ли сделать так, чтобы у меня еще и голова на 360 градусов крутилась»

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров рассказал, как дети воспринимают его ситуацию со здоровьем.

Костомаров перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии, а затем протезирование.

У олимпийского чемпиона и его супруги Оксаны Домниной двое детей – дочь и сын.

– С какими сложностями вы столкнулись после выписки из больницы?

– И по сей день сложности присутствуют в жизни. Она кардинально изменилась. Переживал, как пройдет моя встреча со своими детьми. Я не хотел выходить из больницы, пока не встану на ноги.

В самом начале мы отправили детей на три недели отдыха, чтобы адаптироваться вдвоем к новой жизни, к тем трудностям, что встречаются в быту.

– Как вас встретили дети?

– Смотреть, как растут дети – счастье. Первое время в больнице, когда все это произошло, когда я все это осознал, после всех лекарств – был ужас и абсолютное нежелание жить.

Первое время ты не слышишь, что у тебя есть главное – жена и дети. Но хорошо, что мне об этом много говорили.

Мне нравится смотреть, как растут мои дети. Они называют меня «Папа Робот-3000». Сын спросил, а можно ли сделать так, чтобы у меня и голова еще на 360 градусов крутилась, ха-ха! – сказал фигурист. 

Роман Костомаров впервые рассказал, как выжил

7 комментариев

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ретроградный меркурий
Ответ Shveddka
даа.. не смешно сынок шутит
Наоборот, такое отношение детей к папе как раз возвращает желание к жизни. А подобные шутки - это всего лишь детский способ сказать "папа, как я рад, что ты выкарабкался, что ты каждый день с нами, лучше будь с нами роботом-3000, чем могильной плитой на кладбище"
+7
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+5
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Anatiana
Добрые детки 😂
+4
0
+4
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Shveddka
даа.. не смешно сынок шутит
+4
-2
+2
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Anatiana
Ответ Товарищ Майор.
откровенно задолбали уже с этим Котстомаровым
Задолбали - не читай. Делов-то
+6
-4
+2
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Tata777
Комментарий удален пользователем
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22somebody22
Ответ Tata777
Комментарий удален пользователем
Фактурный?Без рук и ног?
В кино он уже был.
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Tata777
Ответ 22somebody22
Фактурный?Без рук и ног? В кино он уже был.
удалила сообщение....не тот ресурс.....
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