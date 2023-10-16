Роман Костомаров: «Дети называют меня «Папа Робот-3000». Сын спросил, можно ли сделать так, чтобы у меня еще и голова на 360 градусов крутилась»

Роман Костомаров рассказал, как дети воспринимают его ситуацию со здоровьем.

Костомаров перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии, а затем протезирование.

У олимпийского чемпиона и его супруги Оксаны Домниной двое детей – дочь и сын.

– С какими сложностями вы столкнулись после выписки из больницы?

– И по сей день сложности присутствуют в жизни. Она кардинально изменилась. Переживал, как пройдет моя встреча со своими детьми. Я не хотел выходить из больницы, пока не встану на ноги.

В самом начале мы отправили детей на три недели отдыха, чтобы адаптироваться вдвоем к новой жизни, к тем трудностям, что встречаются в быту.

– Как вас встретили дети?

– Смотреть, как растут дети – счастье. Первое время в больнице, когда все это произошло, когда я все это осознал, после всех лекарств – был ужас и абсолютное нежелание жить.

Первое время ты не слышишь, что у тебя есть главное – жена и дети. Но хорошо, что мне об этом много говорили.

Мне нравится смотреть, как растут мои дети. Они называют меня «Папа Робот-3000». Сын спросил, а можно ли сделать так, чтобы у меня и голова еще на 360 градусов крутилась, ха-ха! – сказал фигурист.

Роман Костомаров впервые рассказал, как выжил