Костомаров рассказал о желании выйти на лед на коньках: «Думаю, будет получаться, но криво-косо»

Теги Роман Костомаров танцы на льду Фигурное катание

Роман Костомаров рассказал о желании встать на коньки.

«Я хотел бы выйти на лед. Просто много проблем, которые связаны с этим. Конек – это инструмент, с которым ты с детства занимаешься. Определенная работа голеностопа и мышцы – тонкое чувство ребра. Это очень сконцентрировано там, что сейчас отсутствует.

Нужно найти ботинки размера побольше, необходимо некоторое время, чтобы построить коньки. И выйти на лед. Думаю, будет получаться, но криво-косо, ха-ха!» – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду.

Роман Костомаров впервые рассказал, как выжил

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5 комментариев

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Железная Леди
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Лед скользкий, а каждое падение в немолодом возрасте, это долгие травмы. Не торопитесь.
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ретроградный меркурий
Будет очень трудно, потому что все шаги, все элементы основаны на тонком чувстве переноса центра тяжести и давления в определенные части конька. Как это делать без ног - большой вопрос. У фигуриста очень активно работают мышцы стоп и пальцев ног. По сути, Роману надо будет с нуля выстроить биомеханику катания на протезах, забыть все старые, годами отточенные рефлексы. Даже простые тройки и моухоки, беговые, кросс-роллы - все нужно будет разучивать заново. Но это очень интересно, и если получится - будет нереально круто.
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Лека-Лека
Примерно так же как машиной управлял.
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Татьяна Макарова
А нужно ли это? Зачем?
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Tatiana Klm
Он когда-то танцы комментировал, отлично получилось! Зачем рисковать здоровьем, если есть другие интересные возможности для самореализации и развития? Рано или поздно ЛП и шоу закончились бы для него в любом случае из за возраста. А в его ситуации сложилось все несколько раньше, да так драматично и тяжело. Самое время искать новую нишу, открывать новую дверь, изучать неизведанное ранее. Тихонов, Траньков, Плющенко стали тренерами. Авербух, Чернышов - хореографами-постановщиками. Да масса примеров! Ягудин актером театра, Тихонов тоже поработал актером. Почти все они комментировали соревнования по фк. Пусть и Роман найдет себя нового в новой жизни! С его характером не может не получиться.
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