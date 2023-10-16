Костомаров рассказал о желании выйти на лед на коньках: «Думаю, будет получаться, но криво-косо»

Роман Костомаров рассказал о желании встать на коньки.

«Я хотел бы выйти на лед. Просто много проблем, которые связаны с этим. Конек – это инструмент, с которым ты с детства занимаешься. Определенная работа голеностопа и мышцы – тонкое чувство ребра. Это очень сконцентрировано там, что сейчас отсутствует.

Нужно найти ботинки размера побольше, необходимо некоторое время, чтобы построить коньки. И выйти на лед. Думаю, будет получаться, но криво-косо, ха-ха!» – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду.

Роман Костомаров впервые рассказал, как выжил