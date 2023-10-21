Валерий Ангелопол: «I’m going back to 🧊»
Фигурист Валерий Ангелопол высказался о своем возвращении на лед.
«I’m going back to 🧊», – написал он в телеграм-канале.
Ангелопол – победитель финала Гран-при России в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.
«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше
Но в любом случае, хорошо что возвращается.
Валерка не изменяет себе
Жесткая рука ни кому не помешает, если бы Жулин взял его думаю , тандем бы удался .