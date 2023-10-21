Валерий Ангелопол: «I’m going back to 🧊»

Фигурист Валерий Ангелопол высказался о своем возвращении на лед.

«I’m going back to 🧊», – написал он в телеграм-канале.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.

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