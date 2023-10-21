Валерий Ангелопол: «I’m going back to 🧊»

Теги сборная России танцы на льду Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол высказался о своем возвращении на лед.

«I’m going back to 🧊», – написал он в телеграм-канале.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.

«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Триксель+5
Перевод на русский: "пока не повзрослел".
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Ответ Ireni
С кем?
С Кагановской.😂
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аксель Миши Коляды
Welcome back😁
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sportsfan
Зачем писать по-английски для русской аудитории, если этот самый английский ты не знаешь? Не to, а on. И артикль тоже не забываем.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
Валерик себе не изменяет. Надо ж было так пафосно написать, на английском)) Еще и с ошибкой))
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Господи, Валера такой Валера ))))
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
А танцы то становятся чуть ли не самым интересным видом )))
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
Ответ Триксель+5
Перевод на русский: "пока не повзрослел".
И произойдёт это точно не скоро
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БезызбежноНаКрасный
Ну почти Терминатор. Только маленький)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Элла Бурс
После Валериных пошлейших постов я сказала что это был бы идеальный ученик Рудковских😂 Прям как в воду глядела:))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БезызбежноНаКрасный
Ответ Anneta28
С Кагановской.😂
нашла деньги на шнурки?)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
Мама разрешила?
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Кто партнёрша, кто тренер? Валерон напускает туман как всегда)
Но в любом случае, хорошо что возвращается.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
Ответ KMR
Не понимаю наездов на Валеру. Это только у Этери девочки послушные в основном. Остальные почти все нарцисы. Ту же Москвину послушайте как она отзывается о своих спортсменах - им должно быть комфортно и я создаю им все условия.
Так у Москвиной все спортсмены нормальные. И им нужно создавать условия. Потому как все пашут и хотят пахать .
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Ну давай чего уж, ждем, тем интереснее будет )))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
Ответ AllaS
Ну у него юношеский максимализм и взыграли гормоны , все забывают, что было личное расставание в отношениях с партнершей по танцам и естественно это сыграло главную роль во всей этой пьесе представленной СМИ. Жесткая рука ни кому не помешает, если бы Жулин взял его думаю , тандем бы удался .
Ещё раз - это якобы супердраматичное расставание произошло больше года назад . И все это время по сей день Валерий был во вполне счастливых отношениях с другой. Чем он занимался все это время, что его так растащило именно за 10 дней до ОП? Он больше года в летаргическом сне пребывал ?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ольга Ив
Ответ AllaS
Просили мы Жулина взять Валеру, он хореограф- постановщик отличный и как тренер успешный. Было бы хорошо если сложился тандем .
С его характером, наверное, нужен тренер мужчина.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Да ладно? А как же запрет Федерации?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
Господи, опять ! Нет , Ангелопол просто неисправим. Очень жаль. Фигурист он реально хороший. Но быть настолько без царя в голове- я такого даже не припомню. Как будто ему лет 10 , не больше. Жаль его возможную партнершу , кто бы она ни была. И тренера будущего. Ох , и нахлебаются они с этим « талантищем «.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Урагана Эриксен
Ангелопол переходит в Ангелы Плющенко, они нашли друг друга )))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Emma Dunn
Ответ KMR
Не понимаю наездов на Валеру. Это только у Этери девочки послушные в основном. Остальные почти все нарцисы. Ту же Москвину послушайте как она отзывается о своих спортсменах - им должно быть комфортно и я создаю им все условия.
Да, ее спортсмены настолько комфортны в окружении, которое она создала, что ее основные спортсмены перешли к другому тренеру.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
I’ll be back... голосом Шварцнегера сказал Валера.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Галина Михайлова
Вот и замечательно!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Ответ Anneta28
С Кагановской.😂
Вот это они всех удивят 😂
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну, ви а вейтин фо ю, как говорится..
Валерка не изменяет себе
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orange carrot
Настоящий мужик внес интригу😎
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
Ответ Sportsfan
Зачем писать по-английски для русской аудитории, если этот самый английский ты не знаешь? Не to, а on. И артикль тоже не забываем.
Интересничает парниша по прежнему . Вместо того, чтобы о деле думать , по прежнему занят только тем , чтобы выпендриться позатейливее. Нет , не о возвращении на лёд он думает и совсем не о пахоте , как необходимо в данном случае , а только об очередном триумфе в соцсетях. Кто- то очень ошибётся , взяв его в свою группу и встав с ним в пару.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iuliia Timofeyeva
Ответ MARG-la
Интересничает парниша по прежнему . Вместо того, чтобы о деле думать , по прежнему занят только тем , чтобы выпендриться позатейливее. Нет , не о возвращении на лёд он думает и совсем не о пахоте , как необходимо в данном случае , а только об очередном триумфе в соцсетях. Кто- то очень ошибётся , взяв его в свою группу и встав с ним в пару.
к Плющенко пошел
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Ответ tanya_1111
Вот это они всех удивят 😂
Ещё и на этапы успеют съездить )))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мария Тихонова
Ответ Sportsfan
Зачем писать по-английски для русской аудитории, если этот самый английский ты не знаешь? Не to, а on. И артикль тоже не забываем.
Не хочется выступать адвокатом Валеры, но, по-моему, тут и to, и on уместны. И артикль тоже, кажется, опционален - лёд же неисчеслимое.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Залина Малина
Ответ Sportsfan
Зачем писать по-английски для русской аудитории, если этот самый английский ты не знаешь? Не to, а on. И артикль тоже не забываем.
🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сайтама
Ответ AllaS
Просили мы Жулина взять Валеру, он хореограф- постановщик отличный и как тренер успешный. Было бы хорошо если сложился тандем .
Это было бы лучшим решением. Твёрдая мужская рука не помешает . Да и пары у Жулина интересные собрались, есть с кем с пользой пообщаться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tatiana Klm
Ответ Ольга Ив
С его характером, наверное, нужен тренер мужчина.
Там Яна его «приголубит», если что))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ольга Ив
Интересно какой тренер его взял. Жулин?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
Ответ Emma Dunn
Да, ее спортсмены настолько комфортны в окружении, которое она создала, что ее основные спортсмены перешли к другому тренеру.
Однако , никто партнёрша перед самым сезоном не бросал. Смена тренеров - абсолютно нормальный шаг. Практически все меняют ТШ на протяжении карьеры . Да не по одному разу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tatiana Klm
Ответ MARG-la
Интересничает парниша по прежнему . Вместо того, чтобы о деле думать , по прежнему занят только тем , чтобы выпендриться позатейливее. Нет , не о возвращении на лёд он думает и совсем не о пахоте , как необходимо в данном случае , а только об очередном триумфе в соцсетях. Кто- то очень ошибётся , взяв его в свою группу и встав с ним в пару.
В шоу пойдет, катается шикарно! Все сложилось)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kristine Kristine
Ну после этой новости понятно, что запрет на тренировки это был чистой воды плод фантазии рудковских
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Emma Dunn
Ответ MARG-la
Однако , никто партнёрша перед самым сезоном не бросал. Смена тренеров - абсолютно нормальный шаг. Практически все меняют ТШ на протяжении карьеры . Да не по одному разу.
Да, я на самом деле рад, что они уехали в лучшую среду для спокойной работы. У меня нет проблем с их уходом. История Валери просто очень низкая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оле-Лукойе
Сейчас Жуков встанет в позу м скажет, что лёд Валере дали только благодаря ему)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сайтама
Хорошая новость.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
Ответ Сайтама
Это было бы лучшим решением. Твёрдая мужская рука не помешает . Да и пары у Жулина интересные собрались, есть с кем с пользой пообщаться.
Не нада! Он там всю группу пересорит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аля Иванова
У Плющенко будет тренироваться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AllaS
Ответ Ольга Ив
С его характером, наверное, нужен тренер мужчина.
Ну у него юношеский максимализм и взыграли гормоны , все забывают, что было личное расставание в отношениях с партнершей по танцам и естественно это сыграло главную роль во всей этой пьесе представленной СМИ.
Жесткая рука ни кому не помешает, если бы Жулин взял его думаю , тандем бы удался .
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey_artlover
Дешевые иллюзорные безграмотные понты, которые НИКУДА не приведут! Жаль его, воспитание сломало пацану мозг
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ireni
С кем?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий