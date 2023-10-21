Матвей Ветлугин: «Сегодня пытался все элементы делать на максимум, зарабатывать очки на всем вообще. Театр точно меня зарядил»

Матвей Ветлугин оценил свою победу в короткой программе на этапе Гран-при России.

Соревнования проходят в Омске. Ветлугин лидирует с результатом 94,16 балла.

«Прежде всего, я застегнул кофту в кике не без подсказки – это уже достижение. Я сегодня пытался все элементы делать на максимум, зарабатывать очки на всем вообще. И мне показалось, что все, кроме лутца-риттбергера, близко к тому, как идеально я могу делать. Знаю, какая ошибка была. Почему она случилась, пока не понимаю.

Арена и поддержка зрителей – это фантастика. Роскошь и честь выступать здесь, я благодарен, что меня поставили на этот этап. Я хотел вернуться в этот город и лучшую в России арену. Нижний ярус вообще заполнен, приветствовали ярко, это придавало волнения.

Театр с Первым каналом (ранее был показан сюжет с Ветлугиным в театре имени Комиссаржевской – Sports.ru) точно меня зарядил», – сказал фигурист в эфире Первого канала.