Гран-при Канады. Уно, Ватанабе, Миура и Кихара, Гиллес и Пуарье выступят с показательными номерами
30 октября на втором этапе серии Гран-при в Канаде фигуристы выступят с показательными номерами.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Гран-при Канады (Skate Canada)
Миссисога, Канада
Показательные выступления
Начало – 21.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первое отделение
Стивен Гоголев (Канада)
Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
Рика Кихира (Япония)
Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)
Лукас Бричги (Швейцария)
Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)
Ава Марие Циглер (США)
Денис Васильев (Латвия)
Ю Ен (Южная Корея)
Као Миура (Япония)
Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
Габриэль Дэйлман (Канада)
Второе отделение
Камден Пулкинен (США)
Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
Маделин Скизас (Канада)
Маттео Риццо (Италия)
Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Старр Эндрюс (США)
Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
Киган Мессинг (Канада)
Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)
Ринка Ватанабе (Япония)
Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
Шома Уно (Япония)
Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
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