Гран-при Канады. Уно, Ватанабе, Миура и Кихара, Гиллес и Пуарье выступят с показательными номерами

30 октября на втором этапе серии Гран-при в Канаде фигуристы выступят с показательными номерами.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Гран-при Канады (Skate Canada)

Миссисога, Канада

Показательные выступления

Начало – 21.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первое отделение

(Канада)

Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

(Япония)

Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)

Лукас Бричги (Швейцария)

Мисато Комацубара – (Япония)

Ава Марие Циглер (США)

(Латвия)

Ю Ен (Южная Корея)

Као Миура (Япония)

Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

– (Канада)

(Канада)

Второе отделение

(США)

Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

(Канада)

(Италия)

– (Великобритания)

Старр Эндрюс (США)

Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

(Канада)

Кэролин Грин – (США)

(Япония)

– (Япония)

(Япония)

– (Канада)