Гран-при Канады. Уно, Ватанабе, Миура и Кихара, Гиллес и Пуарье выступят с показательными номерами

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30 октября на втором этапе серии Гран-при в Канаде фигуристы выступят с показательными номерами. 

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Гран-при Канады (Skate Canada)

Миссисога, Канада

Показательные выступления

Начало – 21.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Первое отделение

Стивен Гоголев (Канада)

Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

Рика Кихира (Япония)

Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) 

Лукас Бричги (Швейцария) 

Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) 

Ава Марие Циглер (США) 

Денис Васильев (Латвия) 

Ю Ен (Южная Корея)

Као Миура (Япония) 

Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

Габриэль Дэйлман (Канада)

Второе отделение

Камден Пулкинен (США)

Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) 

Маделин Скизас (Канада)

Маттео Риццо (Италия)

Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания)

Старр Эндрюс (США)

Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

Киган Мессинг (Канада)

Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) 

Ринка Ватанабе (Япония) 

Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

Шома Уно (Япония)

Пайпер ГиллесПоль Пуарье (Канада) 

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