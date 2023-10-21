Татьяна Тарасова: «Президент России говорил абсолютно правильно – сами спортсмены должны решать, ехать им на Олимпиаду или нет»

Теги Татьяна Тарасова Владимир Путин Ирина Винер Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова поддержала точку зрения президента по поводу участия россиян в Олимпиаде.

В сентябре президент РФ Владимир Путин, говоря о возможном допуске россиян к Олимпиаде-2024 в Париже, заявил, что в этом вопросе нужно руководствоваться интересами спортсменов, а решение об участии остается за ними.

Ирина Винер, которая возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ), ранее неоднократно выступала против участия россиян в нейтральном статусе.

«У Ирины Александровны Винер своя точка зрения, но президент России говорил абсолютно правильно, потому что сами спортсмены должны решать, ехать им на Олимпиаду или нет.

Они всю жизнь готовились к этим стартам. Если они готовы ехать и побеждать, надо это делать.

Я понимаю позицию Ирины Винер, учитывая, что в художественной гимнастике, как и в фигурном катании бывает тяжело рассчитывать на победу, потому что это субъективные виды спорта», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Винер о позиции Путина по участию россиян в Олимпиаде: «Президент у нас демократичный и лояльный человек, он никогда не диктует ничего»

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3 комментария

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Михаил Опякин
Решайте, решайте, а мы глянем потом, кто из вас неблагонадежный
+6
-2
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Marina Syrovova
За свой счет пусть едут
+4
-4
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Wiley Fox
Либерал и гуманист какой

Завтра поголовно все олимпионики выходят из обществ Динамо и ЦСКА и начинается подготовка к Парижу-24

Но лучше понедельника дождаться

Наверное, съел что-то не то
0
0
0
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