Павел Колобков: «С нейтральным статусом надо бороться, если есть возможность. Если на предыдущих ОИ он был понятен, то сейчас граничит с абсурдом»

Теги Владимир Путин художественная гимнастика Ирина Винер Олимпийская сборная России Павел Колобков Олимпиада-2022 Министерство спорта России Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Фехтование

Экс-министр спорта считает, что условия нейтрального статуса граничат с абсурдом.

«Сейчас много разных мнений, у Ирины Александровны (Винер) – свое, у спортсменов, уверен, тоже. Любой атлет мечтает об Олимпиаде, многие готовятся к ней всю жизнь, а есть и те, у кого вообще карьера длится совсем недолго.

Президент четко сказал, что спортсмены – наши, надо думать о них. Считаю, с нейтральным статусом надо бороться, если есть такая возможность. Если на предыдущих Играх он был понятен, и вариантов его обжаловать не было, то сейчас это граничит с абсурдом.

Изначально это решение противоречило олимпийскому духу и всем нормативным актам. Кроме того, наверняка будут и другие условия, а какие именно – до сих пор совершенно непонятно, никто их четко не сформулировал. Так что прежде, чем делать какие-то выводы, надо дождаться этих условий», – сказал олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта России Павел Колобков.

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