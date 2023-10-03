Павел Колобков: «С нейтральным статусом надо бороться, если есть возможность. Если на предыдущих ОИ он был понятен, то сейчас граничит с абсурдом»

Экс-министр спорта считает, что условия нейтрального статуса граничат с абсурдом.

«Сейчас много разных мнений, у Ирины Александровны (Винер) – свое, у спортсменов, уверен, тоже. Любой атлет мечтает об Олимпиаде, многие готовятся к ней всю жизнь, а есть и те, у кого вообще карьера длится совсем недолго.

Президент четко сказал, что спортсмены – наши, надо думать о них. Считаю, с нейтральным статусом надо бороться, если есть такая возможность. Если на предыдущих Играх он был понятен, и вариантов его обжаловать не было, то сейчас это граничит с абсурдом.

Изначально это решение противоречило олимпийскому духу и всем нормативным актам. Кроме того, наверняка будут и другие условия, а какие именно – до сих пор совершенно непонятно, никто их четко не сформулировал. Так что прежде, чем делать какие-то выводы, надо дождаться этих условий», – сказал олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта России Павел Колобков.

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит