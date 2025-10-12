  • Спортс
  • Роднина о готовности Украины к олимпийскому перемирию: «Я понимаю итальянцев, которые хотят заработать положительные очки. А что хотят украинцы, я не знаю и не хочу»
3

Роднина о готовности Украины к олимпийскому перемирию: «Я понимаю итальянцев, которые хотят заработать положительные очки. А что хотят украинцы, я не знаю и не хочу»

Ирина Роднина высказалась об идее олимпийского перемирия.

Ранее в украинском МИД заявили, что согласны на перемирие с Россией на время Олимпиады-2026, которая пройдет в Италии в феврале.

— Стоит ли России соглашаться на предложение Украины об олимпийском перемирии?

— Не надо никак на это реагировать, особенно на Украину. Все, что касается допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Италии, уже решено. Все остальное — закулисные игры. Я понимаю итальянцев, которые хотят заработать положительные очки. А что хотят украинцы, я не знаю и не хочу.

— Разве нет задачи мира?

— Наша задача — выступать на Олимпиаде. Кто будет выступать — уже решенный вопрос. Наше согласие никак не улучшит ситуацию с нашими спортсменами и наше положение в олимпийском движении.

За последние годы украинцы показали нам свою полную несостоятельность и в мышлении, и в политике, и в принятии решений. Ориентироваться на то, что они думают, — падать ниже плинтуса, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Италия призвала к олимпийскому перемирию. Как оно работает?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Политика
logoОлимпиада-2026
logoИрина Роднина
