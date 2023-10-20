Софья Титова: «Отказ от четверных связан с набором формы. Решили со штабом поработать над презентацией программы»

Теги сборная России женское катание Яна Рудковская Софья Титова Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Софья Титова объяснила отказ от ультра-си на этапе Гран-при России в Омске.

Фигуристка заняла третье место.

«Эмоции от третьего места достаточно положительные. Буду дальше работать над программой, над эмоциями, над вращениями.

Вчера погуляла по Омску, понравился город, погуляла по набережной. Арена очень классная.

Отказ от четверных связан с набором формы. Решили со штабом поработать над презентацией программы.

Платье помогала сделать Яна Рудковская. Предложила эту ткань специально для меня, она воплощает лунное небо, звезды и все такое», – сказала Титова.

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34 комментария

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thelittlecreature
Я стесняюсь спросить, а где результат этой работы? Как ехала, махая руками, мимо музыки так и едет до сих пор
+22
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Вся в Витоне
Вот про это я говорила, пубертата нет, просто ультра си потеряли, а в хореографии прогресса не видно все равно. Зато, наверное, есть прогресс в количестве шоу программ .
+19
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+14
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N-fox
Видимо, пока только решили поработать над презентацией, но не поработали. А платье красивое.
+14
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Самая цитируемая и вообще недура
То, что платье в стиле "дорого-богато" от кутюрье "яны александровны" и так понятно.
Но где презентация, над которой прицельно работали-то в ущерб ультра-си? Как была беготня по кругу, так и есть, как были руки-мельницы в купе с экспрессией в тихих медленных отрезках так и есть.
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Мурманчанин37
Не знаю какие там будут квады, но судя по достаточно банальному заходу на первый дупель, там планируют триксель. Очень плохой волчок в этом сезоне, плюс проблемы с комбинированными - все ли там в порядке со спиной? Недостаточная форма или начинающийся пубертат - посмотрим по сезону
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Рябиновые бусы
Ответ Nokolay Fomi4ev
У меня впечатление, что поработать забыли с хрустальными. Базылюк получила компы чисто за сложный контент, Петросян это вообще тихий ужас, Двоеглазовой лень показывать эмоции даже в накатанных старых программах. А Титова в этих же шоу поднимает зал так, как никто из действующих гоговских и под музыку из Лунной сонаты вполне качественную презентацию она показала, выделялась на фоне многих других.
а, ну раз Соню готовят не к победам а к шоу тогда вопросов нет, тогда все по плану.
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ДИОНИС
Ответ Nokolay Fomi4ev
Удачи тебе, Cофья. А мудрый руководитель всегда если нужно, делает один шаг назад, чтобы потом сделать два вперед.
А у Гения в Академии наоборот: шаг вперёд - два назад!
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N-fox
Ответ Вся в Витоне
Вот про это я говорила, пубертата нет, просто ультра си потеряли, а в хореографии прогресса не видно все равно. Зато, наверное, есть прогресс в количестве шоу программ .
Да, на пубертат не похоже. В ее возрасте и весе только и штамповать прыжки.
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Беглый*
Ответ Nokolay Fomi4ev
У меня впечатление, что поработать забыли с хрустальными. Базылюк получила компы чисто за сложный контент, Петросян это вообще тихий ужас, Двоеглазовой лень показывать эмоции даже в накатанных старых программах. А Титова в этих же шоу поднимает зал так, как никто из действующих гоговских и под музыку из Лунной сонаты вполне качественную презентацию она показала, выделялась на фоне многих других.
"Титова поднимает зал". Это теперь в горкинских методичках такие анекдоты на полях пишут, чтоб немного отвлечься?
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Рябиновые бусы
Ответ Tatiana Klm
Она просто растет
Алиса уже выше ростом, все растут.Это не является оправданием, тогда Камила может двойные прыгать-мол расту и вес растет, не виноватая я, а она квад восстановила.
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Вся в Витоне
Ответ m_z_x
пубертат ест
Может быть, тогда проще сказать, что я выросла и мы оттачиваем прыжки в новом росте.
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Мороженко
Соне надо ритмикой позаниматься с проф. музыкантом. И с хореографом.
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Елизавета Смородина
А мне все понравилось. И прокат и платье!
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Алексей Токарев
Молодец, поработать над презентацией не помешает. Если сейчас пубертат, то отказаться от ультра-си, лучшее решение.
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Jessi
Софа ещё такой ребятеночек, а выросла как! Платье супер
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Рябиновые бусы
решили со штабом поработать, но поработать забыли.
и непонятно где Соня потеряла настолько форму, что за почти 5 месяцев подготовки даже попыток у/си нет?
на подиуме положительных эмоций что-то было не видно, наоборот настолько каменное расстроенное лицо что я думала она расплачется.
а платье красивое получилось и на льду здорово смотрится.
+6
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Tatiana Klm
Ответ Рябиновые бусы
решили со штабом поработать, но поработать забыли. и непонятно где Соня потеряла настолько форму, что за почти 5 месяцев подготовки даже попыток у/си нет? на подиуме положительных эмоций что-то было не видно, наоборот настолько каменное расстроенное лицо что я думала она расплачется. а платье красивое получилось и на льду здорово смотрится.
Она просто растет
+3
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Алексей Токарев
Ответ Nokolay Fomi4ev
Под Лунную сонату вполне себе качественная презентация. Какую еще презентацию можно показать под эту музыку? Ну не лезгинку же, как Петросян в каждой программе. Двоеглазова вообще старые программы по несколько сезонов катает - уже у самой кислое лицо от них, никакого энтузиазма при прокате, просто едет и скучает, не старается даже улыбку под веселую музыку натягивать, как раньше, а три косяка смазали программу совсем.
Посмотри с каким лицом Жилина катает свои программы. Хоть старые, хоть новые.
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Lennuci
Все по плану, послезавтра Жилина отстреляется (ой, уже нет) и поедут в шоу-тур до следующего этапа. А работа над презентацией на шоу ведется, видимо.
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АннаФ
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Хорошая идея на самом деле! Думаю на тренировках Софа прыгает ультра си, но практика прошлого года показала, что чистые прокаты с ними пока редкость. А спортсменам для уверенности в себе все же необходимы чистые прокаты. Так что круто если они вставят ультра си после стабилизации их, когда они для Софы станут как тройные- нормой! А не чем то, за чем нужно всегда гнаться!
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ДИОНИС
Ответ Nokolay Fomi4ev
У Тутберидзе так - идем на максимум в любом состоянии, потом завершаем карьеру. Усачева не даст соврать. Питкеев и Канышева аналогично. Перечислять долго можно. Василевский взял пример с Гоги, после чего поплатилась Зинина - сделали рывок и можно похвастаться местом в сборной, а дальше что? А дальше ничего.
Вы, Евгений Викторович, времени здесь не теряйте! И быстрее бегите в судейскую, требуя пересчитать баллы Титовой и поставить её на первое место. А то девчонка вместе с мамой будут очень недовольны!
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Nokolay Fomi4ev
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Ответ Рябиновые бусы
а, ну раз Соню готовят не к победам а к шоу тогда вопросов нет, тогда все по плану.
Ее готовят и к соревнованиям, и к шоу, причем приоритетно к соревнованиям, но болельщице Тутберидзе, которая перед глазами видит штаб, где только прут напролом вперед не жалея расходный материал, трудно понять cитуацию, когда для фигуристки планируется долгая карьера и где если нужно, делают шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Когда-то у Тутберидзе была в распоряжении одна Липницкая и когда Гога ее развалила, она осталась без международного сезона - это был сезон 14/15, в котором феерели Туктамышева и Радионова. Потом Тутберидзе стала переманивать фигуристок пачками из других штабов, чтобы всегда иметь запас. На этой неделе переманила очередную ученицу Булычевой - гоотовую квадистку Леру Лукашову. Переманила после того, как судьи Леру унизили на Первенстве Москвы, причем сделали просто неприличный отрыв в пользу Андреевой, которая ушла от Булычевой к Тутберидзе годом ранее. И сегодня выступай Двоеглазова и Тихонова за другой штаб, при точно таких же прокатах получили бы каждая баллов на 10 меньше.
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Nokolay Fomi4ev
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Ответ Беглый*
"Титова поднимает зал". Это теперь в горкинских методичках такие анекдоты на полях пишут, чтоб немного отвлечься?
Мне, в отличие от тебя, методички не нужны. У меня есть свои глаза, которыми я видел Титову в шоу и есть свой ум.
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