Софья Титова: «Отказ от четверных связан с набором формы. Решили со штабом поработать над презентацией программы»
Софья Титова объяснила отказ от ультра-си на этапе Гран-при России в Омске.
Фигуристка заняла третье место.
«Эмоции от третьего места достаточно положительные. Буду дальше работать над программой, над эмоциями, над вращениями.
Вчера погуляла по Омску, понравился город, погуляла по набережной. Арена очень классная.
Отказ от четверных связан с набором формы. Решили со штабом поработать над презентацией программы.
Платье помогала сделать Яна Рудковская. Предложила эту ткань специально для меня, она воплощает лунное небо, звезды и все такое», – сказала Титова.
Но где презентация, над которой прицельно работали-то в ущерб ультра-си? Как была беготня по кругу, так и есть, как были руки-мельницы в купе с экспрессией в тихих медленных отрезках так и есть.
и непонятно где Соня потеряла настолько форму, что за почти 5 месяцев подготовки даже попыток у/си нет?
на подиуме положительных эмоций что-то было не видно, наоборот настолько каменное расстроенное лицо что я думала она расплачется.
а платье красивое получилось и на льду здорово смотрится.