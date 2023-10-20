Софья Титова: «Отказ от четверных связан с набором формы. Решили со штабом поработать над презентацией программы»

Софья Титова объяснила отказ от ультра-си на этапе Гран-при России в Омске.

Фигуристка заняла третье место.

«Эмоции от третьего места достаточно положительные. Буду дальше работать над программой, над эмоциями, над вращениями.

Вчера погуляла по Омску, понравился город, погуляла по набережной. Арена очень классная.

Отказ от четверных связан с набором формы. Решили со штабом поработать над презентацией программы.

Платье помогала сделать Яна Рудковская. Предложила эту ткань специально для меня, она воплощает лунное небо, звезды и все такое», – сказала Титова.