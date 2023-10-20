Коган об идее увеличить число этапов Гран-при России: «Никакие фигуристы по 3-4 раза соревноваться у нас не будут, не говоря о том, что это серьезные финансовые затраты»

Теги сборная России ФФКР Александр Коган Серия Гран-при России Фигурное катание

Александр Коган оценил идею увеличить число этапов Гран-при по фигурному катанию.

Сейчас серия Гран-при России состоит из шести этапов.

«Говорить о том, что это усилит конкуренцию, нельзя, никакие фигуристы по три-четыре раза соревноваться у нас не будут, не говоря о том, что это серьезные финансовые затраты.

У нас идет смена поколений, увеличивать количество турниров вряд ли имеет смысл, но это привязано к расписанию, в том числе жесткому расписанию трансляций.

Также увеличен возраст спортсменов во взрослых соревнованиях, это значит, что уменьшается количество спортсменов, которые могут участвовать в соревнованиях», – сказал гендиректор ФФКР.

Журанков о Гран-при России: «Нужно было делать больше этапов, чтобы каждый участник катал по три-четыре этапа»

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7 комментариев

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aleshon
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Почему на Новый год нет нормальных трансляций фигурного катания на Первом канале? Раньше были Тур де ски и МЧМ, а сейчас смотреть нечего, по Матч-ТВ идут всякие там английские и немецкие матчи футбола и единоборства 600 раз по кругу крутят. 1-3 января, нет давай поженимся и сериалов, и люди 1 января вечером, посмотрят прекрасные выступления Кондратюка, Семененко, Хабибуллиной/Княжука, Степановой/Букина, или Фроловой, Синицыной, Двоеглазоаой, Акатьевой, Яметовой и в нормальном прямом эфире, а не в записи как сейчас.
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Natalia_777
заходим на сайт президентских грантов : Плющ уже в этом году отхватил 43 млн , просит еще 25 млн , Авербух похоже "любимая жена " - в начале года получил 35 млн , сейчас еще 38 млн., ООО НавкаШоу ,если верить, пока в пролете , но не сдается и просит на будущий год 58 лямов ))) Можно уточнить у Когана , сколько стоит проведение этапа соревнований?
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Kristine Kristine
Какой смысл содержать кучу гос. спортивныж школ ФК, в котором спортмен 5 стартов за сезон делает?
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Залина Малина
Очевидно, что это бред
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shickana
А где тогда бабосы зарабатывать? Не у всех же мужья из администрации президента.
Как говорится, вас много - а я один.
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aleshon
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Kristine Kristine
Какой смысл содержать кучу гос. спортивныж школ ФК, в котором спортмен 5 стартов за сезон делает?
Есть и другие старты, которые не входят в календарь ФФККР, их проводят местные федерации фигурного катания, но сборники и кандидаты в них ездят редко. Просто их никто не показывают. Поэтому интереса к ним ноль.
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