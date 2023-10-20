Коган об идее увеличить число этапов Гран-при России: «Никакие фигуристы по 3-4 раза соревноваться у нас не будут, не говоря о том, что это серьезные финансовые затраты»

Александр Коган оценил идею увеличить число этапов Гран-при по фигурному катанию.

Сейчас серия Гран-при России состоит из шести этапов.

«Говорить о том, что это усилит конкуренцию, нельзя, никакие фигуристы по три-четыре раза соревноваться у нас не будут, не говоря о том, что это серьезные финансовые затраты.

У нас идет смена поколений, увеличивать количество турниров вряд ли имеет смысл, но это привязано к расписанию, в том числе жесткому расписанию трансляций.

Также увеличен возраст спортсменов во взрослых соревнованиях, это значит, что уменьшается количество спортсменов, которые могут участвовать в соревнованиях», – сказал гендиректор .

Журанков о Гран-при России: «Нужно было делать больше этапов, чтобы каждый участник катал по три-четыре этапа»