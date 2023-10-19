Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Есть ряд тренеров, которые готовы приехать в Казань, в основном они из Москвы»

Теги сборная России женское катание Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Министр спорта Татарстана рассказал о работе над проектом школы Алины Загитовой.

«Сегодня полностью сформировано техническое задание по новому зданию. Идет работа над проектом. Процесс непростой, думаю, к концу года проект будет готов и будет понятна стоимость.

Пока не могу сказать, республиканское финансирование будет или федеральное. Попросим федеральных коллег, чтобы в какую-то программу включили. Алина – публичный человек, может, обратимся к деловым кругам, чтобы нам помогли. Да, она активна.

Есть ряд тренеров, которые готовы приехать в Казань, в основном они из Москвы. Она и сама готова проект курировать и этим заниматься», – сказал Владимир Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

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28 комментариев

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Туц
Ответ Katerina Sunny
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Свои кадры в Татарстане есть. Но результаты средненькие или того хуже, а новые тренеры в новой школе потенциально могут привести Татарстан к более высоким результатам.
+16
-3
+13
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Lana-shu
Вот и хорошо! В Казани фк популярно. Удачи в работе школы.
+15
-3
+12
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Наталья Будаева
Очень ждем открытия школы фигурного катания Алины Загитовой, нашей прославленной спортсменки, олимпийской чемпионки❤
+20
-9
+11
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Анастасия Зарипова
Очень рада за Алину и за Казань. Желаю процветания этому масштабному проекту . Молодцы, правительство Татарстана, развивают спорт
+18
-7
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Туц
Если еще и московских тренеров подтянут вообще будет замечательно! Отличный подход к делу.
+19
-9
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Анастасия Зарипова
Ответ KMR
Алина же,но она директор)
А вам завидно что Алина будет в таком возрасте иметь свою школу и все будут работать под ее руководством? Ничего, придется терпеть . Алина далеко пойдёт , и не только в открытии школы
+11
-3
+8
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альфия пахина
Алина создаст такую школу, где дети не будут убегать от страха в поле, а родители не будут облагаться поборами. Алина всё пережила за период тренировок и выступлений, поэтому не позволит обижать и унижать детей. Алина всё делает продумав до мельчайших деталей. Уверена школа будет идеальной. Успехов Алине во всех начинаниях, а мы поддержим
+13
-6
+7
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альфия пахина
Ответ MyCA
В Казани и местные тренеры хорошие, условия выведите на уровень и всё будет.
писали же уже, что местные тренеры останутся все на местах, но их не хватает. Будет большой Центр Фигурного катания. Вспомните как Алина рассказывала как их тренировали в Ижевске и как тренируют в Москве. Так что всем там работы хватит
+11
-4
+7
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majestic1980
Ответ Ландыш серебристый
Алина прославит Татарстан!!!
Это безызбежно!
+15
-9
+6
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Вера Цура
Ответ альфия пахина
Алина создаст такую школу, где дети не будут убегать от страха в поле, а родители не будут облагаться поборами. Алина всё пережила за период тренировок и выступлений, поэтому не позволит обижать и унижать детей. Алина всё делает продумав до мельчайших деталей. Уверена школа будет идеальной. Успехов Алине во всех начинаниях, а мы поддержим
Абсолютно с вами согласна.Алина-это ответственность, порядочность, честность,талант и умение работать в команде и для команды. Любое дело, за которое она берётся, имеет успех и результат, поэтому школа Алины, я уверена, будет безупречной.
+12
-6
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Анастасия Зарипова
Ответ Katerina Sunny
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Они сами разберутся в своем проекте, поверьте, вас не послушают кого приглашать
+8
-3
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victoire
Ответ Tresk2
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Что-то Вы совсем границу разумного перешли
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victoire
Ответ Gemma157
А Загитова тогда там зачем нужна? Просто раздавать интервью про то какая она крутая?
Обязательно будет, и не только интервью раздавать. И в школе своей, и в других проектах.
+7
-3
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KMR
Ну вот. А то все в МАскву да в МАскву. Есть желающие и на переферии поработать)
+8
-5
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Ландыш серебристый
Алина прославит Татарстан!!!
+14
-11
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MyCA
В Казани и местные тренеры хорошие, условия выведите на уровень и всё будет.
+5
-3
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альфия пахина
Ответ Tresk2
Коммунизм? В Татарстане этого не будет. Всё вернут в бюджет.
любовь к детям
+3
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ВИван
Ответ Вера Цура
Абсолютно с вами согласна.Алина-это ответственность, порядочность, честность,талант и умение работать в команде и для команды. Любое дело, за которое она берётся, имеет успех и результат, поэтому школа Алины, я уверена, будет безупречной.
+++++++++
+4
-3
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cheffcheck
Ответ Ливия
У Сотниковой своя школа, так она там постоянно на льду и тренирует. У Москвиной своя школа - постоянно тренирует. У Тутберидзе новая школа ее имени - она там постоянно тренирует. Роль Загитовой в школе какая будет? Она тренировать собирается или все будут делать «тренеры московские», а она на награждения приезжать и с важным видом вешать медали, к которым отношения не имеет?
Не спешите с выводами, дождитесь открытия. Что за манера всё опошлить.
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Tresk2
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Анастасия Зарипова
Ответ Тайга86
Ну и что это за тренеры интересно? Топов туда из Москвы никакими плюшками не загонишь. Как, впрочем, и "генеральную Всего". Лучше бы работали с земляками, развивали, стимулировали, финансировали. И саму школу открывали под опекой того, кто действительно будет жить всем этим процессом, болеть душой, всесторонне вкладываться и непосредственно находиться рядом, а не в Москве проявляться. Одно Имя и временщики-тренеры ничего этой школе не дадут.
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Tresk2
Ответ Gemma157
А Загитова тогда там зачем нужна? Просто раздавать интервью про то какая она крутая?
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victoire
Ответ Tresk2
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Страшно?
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