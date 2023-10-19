Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Есть ряд тренеров, которые готовы приехать в Казань, в основном они из Москвы»

Министр спорта Татарстана рассказал о работе над проектом школы Алины Загитовой.

«Сегодня полностью сформировано техническое задание по новому зданию. Идет работа над проектом. Процесс непростой, думаю, к концу года проект будет готов и будет понятна стоимость.

Пока не могу сказать, республиканское финансирование будет или федеральное. Попросим федеральных коллег, чтобы в какую-то программу включили. Алина – публичный человек, может, обратимся к деловым кругам, чтобы нам помогли. Да, она активна.

Есть ряд тренеров, которые готовы приехать в Казань, в основном они из Москвы. Она и сама готова проект курировать и этим заниматься», – сказал Владимир Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?