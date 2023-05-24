Софья Леонтьева: «Уже в прошлом сезоне воспринимали себя лидерами группы, пока был перерыв у Степановой и Букина. Понимали, что нужно «рулить»

Фигуристы Леонтьева и Горелкин высказались об уходе Степановой и Букина из своей группы.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин выступают в танцах на льду. В минувшем сезоне они выиграли финал юниорского Гран-при России.

– В группе Свинина и Жук после ухода Александры Степановой и Ивана Букина вы стали лидерами. Появилось дополнительное давление?

Леонтьева: Мы уже в прошлом сезоне воспринимали себя таким образом. Весь этот год, пока был перерыв у Саши с Ваней, мы уже были первой парой. Мы не накладывали никакой лишней ответственности.

Горелкин: Держим свое, тренеры тоже держат свое. Никто ничего лишнего не перевешивает, никто ничего не говорит, что «вот, вы такие». Все абсолютно спокойно. Мы еще до перехода Саши и Вани уже катались год в статусе первой пары в группе.

Леонтьева: Мы понимали, что в группе уже нужно «рулить». У кого-то из ребят и тренеров дни рождения – мы все сами организовывали, взяли эту ответственность, которая была на Саше с Ваней.

– Как у вас прошел опыт совместных тренировок со Степановой и Букиным?

Горелкин: Где-то полтора года мы покатались с ними на одном льду. Мы смотрели, как они взаимодействуют друг с другом, это правда восхищало. Все работают сами за себя. Мы работаем друг с другом, они – тоже. Все равно большее внимание уделяешь себе.