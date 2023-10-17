Алексей Мишин: «Талантливый тренер и бездарный ученик проиграют бездарному тренеру и талантливому ученику. И надо эту суть понимать, а не как в армии: я – начальник, ты – дурак»

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин Алексей Урманов сборная России Алексей Мишин Первый канал Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал об отношении к ученикам.

«У меня очень нетрадиционное отношение к ученикам. Что характерно для тренера, который приготовил (спортсмена)? Он говорит: «Знаете, я приготовил чемпиона мира, чемпиона Европы, столько-то чемпионов России и других соревнований».

А я говорю: «Леша Урманов, Леша Ягудин, Женя Плющенко, Лиза Туктамышева, Артур Гачинский и другие спортсмены, хочу сказать вам спасибо, что вы сделали меня тренером олимпийского чемпиона или чемпиона Европы и мира». Это отношение к спортсмену с глубоким уважением и признанием его таланта.

Я хочу сказать с уверенностью, что талантливый тренер и бездарный ученик проиграют бездарному тренеру и талантливому ученику. И надо эту суть понимать, а не как в армии: я – начальник, ты – дурак.

Я часто над ними иронизирую, если говорить современным языком – прикалываюсь, но они чувствуют, что это отношение, которое несет в себе уважение и оценку таланта и трудолюбия того, кого ты учишь. На самом деле ты учишься и сам.

Тренеру могут платить зарплату за то, чтобы он работал с каким-то учеником. Этот ученик может быть сыном или внуком твоих близких людей, или этот ребенок будет очень высокого спортивного или социально значимого человека.

Но настоящий тренер может тренировать только ученика, который талантлив и в котором видно будущее. А если ты не видишь этого таланта, то ни деньги, ни влияние, ни родственники не могут заставить тебя тренировать и посвящать этому ребенку всего себя», – сказал Мишин в подкасте Первого канала. 

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lara_Croft
Мишин намекнул, что Гнома не возьмёт тренировать ни за какие деньги))
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
imaxim
Ягудин как раз рассказывал, что ему Мишин именно фразой «я начальник, ты дурак» отвечал на какие-то его вопросы по тренировочному процессу) что и послужило одной из причин ухода к ТАТ, где ему это объясняли
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nina1212
Ответ Дмитрий Пузырёв
Какие правильные слова от великого тренера! Вот если бы все так же думали.
если бы он делал также, как говорит)
Мишин - хитрый жук, знает как сказать, чтобы создать видимость мудрого тренера
Сколько учеников он слил, сколько карьер испортил
Выбирает себе любимчика и ведет его, остальные для массовки
Может это тоже неплохо, так как хоть кто то побеждает. У кого то и таких побед нет
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ответ Инна Мерзлякова
А помните была такая Алиса Лозко)
И Гулякову помним, и Самодурову, и "долгие карьеры с правильной техникой", только вспоминать их тут - табу, чтоб не портить репутацию настоящему тренеру среди обычных менеджеров, которые только ломают и выкидывают...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Пустохин
А остальные его ученики бездарны? или "методика профессора" даёт сбои?
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lennuci
«Знаете, я приготовил чемпиона мира, чемпиона Европы, столько-то чемпионов России и других соревнований».
А какие тренеры так говорили, не упомню?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unknownman
"Я часто над ними иронизирую, если говорить современным языком – прикалываюсь, но они чувствуют, что это отношение, которое несет в себе уважение" - Ягудин, судя по тому, что говорил в интервью, юмора в свое время явно не понял.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Инна Мерзлякова
А помните была такая Алиса Лозко)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mari Gams
Мишин прав в главном : из бездарного ученика не вырастет чемпион , даже за большие деньги , но это не тайна , это в любом деле так.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vendetta4111323
Ответ Инна Мерзлякова
А помните была такая Алиса Лозко)
Причем абсолютно не обделенная талантом дева, вращения так вообще были превосходны
Темная история с ней, неужели так никто и не взял, после того, как завернули переход к Этери
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Пузырёв
Какие правильные слова от великого тренера! Вот если бы все так же думали.
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ответ Дмитрий Пузырёв
Какие правильные слова от великого тренера! Вот если бы все так же думали.
И чё будет, если все также начнут думать? Три раза пролетят мимо олимпиады и будут кататься до посинения?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Carg0
Ответ Agura
Но настоящий тренер может тренировать только ученика, который талантлив и в котором видно будущее. А если ты не видишь этого таланта, то ни деньги, ни влияние, ни родственники не могут заставить тебя тренировать и посвящать этому ребенку всего себя». Я хочу сказать с уверенностью, что талантливый тренер и бездарный ученик проиграют бездарному тренеру и талантливому ученику. Если прочитать интервью в такой последовательности станет ясна методика работы Мишина и его тренерского штаба.
Ага, проговаривается. признаётся, что по сути сам бездарный тренер
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
baxinya
Ответ Беглый*
И Гулякову помним, и Самодурову, и "долгие карьеры с правильной техникой", только вспоминать их тут - табу, чтоб не портить репутацию настоящему тренеру среди обычных менеджеров, которые только ломают и выкидывают...
Самодурова достигла потолка, она с ним стала ЧЕ, что не так? Удачи Сонечке на тренерском поприще
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блинчик
Ответ Mari Gams
Мишин прав в главном : из бездарного ученика не вырастет чемпион , даже за большие деньги , но это не тайна , это в любом деле так.
В росФК достаточно склепать шампиньона.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Ну это Мишин такой, а есть тренеры, которые школы создают, а не надеются - когда с неба на них настоящий чемпион свалится.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Carg0
Он уже повторяется, в сотый раз одно и то же. Пиарится на якобы мудрости.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лакс
Однако, его приписывание взаимоотношений по принципу "я – начальник, ты – дурак" только армии неправильно вообще и не соответствует реальности и духу времени, когда начальники пусть и первичного звена погибают, спасая солдат.
Любого человека можно проверять давая ему власть, но в армии плохой человек проявляется быстрее. Только в военных условиях даже "плохие" в той или иной мере или придавливают в себе плохое, или меняются полностью.
Тех, кто не меняется, выдавливают остальные или сами.
Понятно, что исключения бывают везде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Я вообще не соглашусь. Щербакова и Косторная тому пример. Также, как и Саша и Анна на ЧМ 21
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agura
Но настоящий тренер может тренировать только ученика, который талантлив и в котором видно будущее. А если ты не видишь этого таланта, то ни деньги, ни влияние, ни родственники не могут заставить тебя тренировать и посвящать этому ребенку всего себя».

Я хочу сказать с уверенностью, что талантливый тренер и бездарный ученик проиграют бездарному тренеру и талантливому ученику.

Если прочитать интервью в такой последовательности станет ясна методика работы Мишина и его тренерского штаба.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оле-Лукойе
Ответ Беглый*
И чё будет, если все также начнут думать? Три раза пролетят мимо олимпиады и будут кататься до посинения?
Никто так и не думает, это Профессор, конечно, не дурак, и умение говорить красиво при нём, при-нем. Понимает, что такой облик тренера краше для поклонников, только вот свидетельства бывших учеников не говорят о том, что он действительно так думает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ответ baxinya
Самодурова достигла потолка, она с ним стала ЧЕ, что не так? Удачи Сонечке на тренерском поприще
Так про любую можно сказать и отмазаться - "достигла потолка и всё"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий