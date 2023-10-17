Алексей Мишин: «Талантливый тренер и бездарный ученик проиграют бездарному тренеру и талантливому ученику. И надо эту суть понимать, а не как в армии: я – начальник, ты – дурак»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал об отношении к ученикам.

«У меня очень нетрадиционное отношение к ученикам. Что характерно для тренера, который приготовил (спортсмена)? Он говорит: «Знаете, я приготовил чемпиона мира, чемпиона Европы, столько-то чемпионов России и других соревнований».

А я говорю: «Леша Урманов, Леша Ягудин, Женя Плющенко, Лиза Туктамышева, Артур Гачинский и другие спортсмены, хочу сказать вам спасибо, что вы сделали меня тренером олимпийского чемпиона или чемпиона Европы и мира». Это отношение к спортсмену с глубоким уважением и признанием его таланта.

Я хочу сказать с уверенностью, что талантливый тренер и бездарный ученик проиграют бездарному тренеру и талантливому ученику. И надо эту суть понимать, а не как в армии: я – начальник, ты – дурак.

Я часто над ними иронизирую, если говорить современным языком – прикалываюсь, но они чувствуют, что это отношение, которое несет в себе уважение и оценку таланта и трудолюбия того, кого ты учишь. На самом деле ты учишься и сам.

Тренеру могут платить зарплату за то, чтобы он работал с каким-то учеником. Этот ученик может быть сыном или внуком твоих близких людей, или этот ребенок будет очень высокого спортивного или социально значимого человека.

Но настоящий тренер может тренировать только ученика, который талантлив и в котором видно будущее. А если ты не видишь этого таланта, то ни деньги, ни влияние, ни родственники не могут заставить тебя тренировать и посвящать этому ребенку всего себя», – сказал Мишин в подкасте Первого канала.