РУСАДА тестировало Туктамышеву на допинг три раза с начала года. В предыдущие сезоны проверки были реже
РУСАДА усилило контроль фигуристки Елизаветы Туктамышевой в 2023 году.
С начала года Российское антидопинговое агентство трижды проверяло чемпионку мира на допинг: в январе, апреле и в период с августа по сентябрь.
В 2022 и 2021 годах РУСАДА тестировало Туктамышеву по разу, в 2020-м – два раза, в 2019-м – один, в 2018-м – два, в 2017-м – четыре.
Всего в 2023-м РУСАДА проверило на допинг 63 фигуристов, самой тестируемой спортсменкой стала Аделия Петросян (четыре раза).
Накануне появилась информация о том, что Туктамышева пропустит сезон-2023/24.
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