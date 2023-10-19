РУСАДА тестировало Туктамышеву на допинг три раза с начала года. В предыдущие сезоны проверки были реже

РУСАДА усилило контроль фигуристки Елизаветы Туктамышевой в 2023 году.

С начала года Российское антидопинговое агентство трижды проверяло чемпионку мира на допинг: в январе, апреле и в период с августа по сентябрь.

В 2022 и 2021 годах тестировало по разу, в 2020-м – два раза, в 2019-м – один, в 2018-м – два, в 2017-м – четыре.

Всего в 2023-м РУСАДА проверило на допинг 63 фигуристов, самой тестируемой спортсменкой стала (четыре раза).

Накануне появилась информация о том, что Туктамышева пропустит сезон-2023/24.

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает