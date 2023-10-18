Максим Траньков: «Уверен, что со своим талантом Туктамышева найдет себя и в шоу, и в других проектах»

Теги Максим Траньков сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Максим Траньков высказался о том, что Елизавета Туктамышева пропустит сезон.

«Туктамышева приостановила свои выступления на соревнованиях. Но я уверен, что со своим талантом Лиза найдет себя и в шоу, и в других проектах. Могу только пожелать успехов.

Любой заслуживает права на перерыв, если считает это нужным. Это не зависит от карьеры. Это право каждого – взять паузу и не кататься», — сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает

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