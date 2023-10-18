Сергей Новицкий: «Туктамышева много лет в фигурном катании, она смогла добиться практически всего. Вернуться ей будет тяжело»

Теги Сергей Новицкий сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Сергей Новицкий заявил, что Туктамышевой будет тяжело вернуться к соревнованиям.

Ранее стало известно, что фигуристка пропустит сезон-2023/24. 

«Наверное, Елизавета сейчас хочет отдохнуть, как и любой другой живой человек. Её желание взять перерыв или переключиться на что-то другое вполне понятно.

Стоит ли ждать скорого объявления о завершении карьеры? Не считаю себя пророком, но Туктамышева достаточно много лет в этом виде спорта, и можно сказать, что она смогла добиться практически всего.

Считаю разговоры на эту тему больше домыслами, но и такое может быть, вероятно. Во всяком случае, вернуться ей будет уже тяжело.

Ведь на подходе к тому времени будут вчерашние юниоры со своими четверными прыжками и попасть в эту обойму будет трудно», – сказал чемпион Европы в танцах на льду. 

Туктамышева уходит? Почему ей так сложно ответить на главный вопрос

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