Алена Леонова: «Пускай Туктамышева покатается в свое удовольствие в шоу. Будет радовать зрителей, пусть и немного в другом амплуа»

Алена Леонова заявила, что Туктамышева «просто хочет отдохнуть».

Сегодня стало известно, что чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева пропустит текущий сезон.

«Думаю, Лиза сама понимает, когда ей пора уходить. Конечно, ее будет не хватать на соревнованиях, потому что у нее неординарный стиль, который всегда выделялся на турнирах.

С другой стороны, понятно, что все мы люди, мы не роботы, все устаем. Не могу сказать, что тут все очевидно. Человек просто хочет отдохнуть, дайте ей отдохнуть!

Пускай она покатается в свое удовольствие в шоу. Будет радовать зрителей, пусть и немного в другом амплуа.

Я за нее очень рада. Если это пауза, то будем ждать ее появления на льду уже в качестве спортсменки. Спортсмену иногда нужно перезагрузиться, чтобы понять, что он в этой жизни хочет, чем дальше заниматься.

Поэтому все прекрасно. Считаю, что Лиза – одна из талантливейших спортсменок, она держала фигурное катание в топе на протяжении многих лет», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает