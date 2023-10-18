Алена Леонова: «Пускай Туктамышева покатается в свое удовольствие в шоу. Будет радовать зрителей, пусть и немного в другом амплуа»
Алена Леонова заявила, что Туктамышева «просто хочет отдохнуть».
Сегодня стало известно, что чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева пропустит текущий сезон.
«Думаю, Лиза сама понимает, когда ей пора уходить. Конечно, ее будет не хватать на соревнованиях, потому что у нее неординарный стиль, который всегда выделялся на турнирах.
С другой стороны, понятно, что все мы люди, мы не роботы, все устаем. Не могу сказать, что тут все очевидно. Человек просто хочет отдохнуть, дайте ей отдохнуть!
Пускай она покатается в свое удовольствие в шоу. Будет радовать зрителей, пусть и немного в другом амплуа.
Я за нее очень рада. Если это пауза, то будем ждать ее появления на льду уже в качестве спортсменки. Спортсмену иногда нужно перезагрузиться, чтобы понять, что он в этой жизни хочет, чем дальше заниматься.
Поэтому все прекрасно. Считаю, что Лиза – одна из талантливейших спортсменок, она держала фигурное катание в топе на протяжении многих лет», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.
Всё мы ждём каждый свою любимую фигуристку, но девчонки не возвращаются😊
Поэтому всем им удачи и найти себя вне спорта 😊 а мы будем любоваться ими в шоу