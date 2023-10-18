Алена Леонова: «Пускай Туктамышева покатается в свое удовольствие в шоу. Будет радовать зрителей, пусть и немного в другом амплуа»

Теги сборная России Алена Леонова Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Алена Леонова заявила, что Туктамышева «просто хочет отдохнуть».

Сегодня стало известно, что чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева пропустит текущий сезон.

«Думаю, Лиза сама понимает, когда ей пора уходить. Конечно, ее будет не хватать на соревнованиях, потому что у нее неординарный стиль, который всегда выделялся на турнирах.

С другой стороны, понятно, что все мы люди, мы не роботы, все устаем. Не могу сказать, что тут все очевидно. Человек просто хочет отдохнуть, дайте ей отдохнуть!

Пускай она покатается в свое удовольствие в шоу. Будет радовать зрителей, пусть и немного в другом амплуа.

Я за нее очень рада. Если это пауза, то будем ждать ее появления на льду уже в качестве спортсменки. Спортсмену иногда нужно перезагрузиться, чтобы понять, что он в этой жизни хочет, чем дальше заниматься.

Поэтому все прекрасно. Считаю, что Лиза – одна из талантливейших спортсменок, она держала фигурное катание в топе на протяжении многих лет», – сказала серебряный призер ЧМ-2012. 

Не хочу верить, что Туктамышева заканчивает

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4 комментария

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Елена Спирина
Будем любоваться Лизой в шоу и ждать ее возвращения на соревнования
+3
0
+3
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Елена Спирина
Ответ Ольга Ив
Вот и ещё одна группа ждущих😊 Всё мы ждём каждый свою любимую фигуристку, но девчонки не возвращаются😊 Поэтому всем им удачи и найти себя вне спорта 😊 а мы будем любоваться ими в шоу
Пусть живут свою лучшую жизнь, а мы будем радоваться за них
+2
0
+2
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Ольга Ив
Ответ Елена Спирина
Будем любоваться Лизой в шоу и ждать ее возвращения на соревнования
Вот и ещё одна группа ждущих😊
Всё мы ждём каждый свою любимую фигуристку, но девчонки не возвращаются😊
Поэтому всем им удачи и найти себя вне спорта 😊 а мы будем любоваться ими в шоу
+1
0
+1
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altre
Я вот шоу совсем не смотрю, поэтому для меня потеряна еще одна фигуристка. Очень жаль.
0
0
0
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