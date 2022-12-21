Леонова о том, пойдет ли Туктамышева на четверной на чемпионате России: «Если после короткой придется догонять – рискнет»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 считает, что фигуристка может пойти на четверной тулуп в произвольной программе чемпионата России в Красноярске.

«В короткой программе, естественно, нельзя исполнять четверные. Думаю, после нее Лиза посмотрит на расстановку мест и баллы после короткой. И от этого уже нужно будет плясать – рисковать или нет.

Думаю, что если она будет на лидирующих позициях, то выберет надежность. Если придется догонять – рискнет. На прыжковом турнире у нее четверной тулуп не получился в связи с волнением, хотя то, что она выкладывала в соцсетях незадолго до турнира, было очень уверенно и хорошо. В принципе, в арсенале у нее, наверное, этот прыжок есть.

Я была бы очень сильно рада за Лизу. Хотелось бы, чтобы она и исполнила прыжок, и чтобы он у нее получился», – сказала Леонова.

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