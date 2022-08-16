Алена Леонова: «Кто станет главным фаворитом в новом сезоне? Думаю, Туктамышева. Уже должен настать ее час»

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию считает, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева станет фавориткой нового сезона среди россиянок.

– Отсутствие Елизаветы Туктамышевой в Пекине вас расстроило?

– Ну, она сама же больше виновата, что не поехала. Мне кажется, что у нее были шансы побороться за эту путевку. Но, как мы знаем, чемпионат России – не самый любимый старт Лизы, и каждый раз на этом отборе она терпит поражение.

Однако, на мой взгляд, она подобрала правильные слова, сказав, что для нее Олимпиада – не главное в жизни. Я, наверное, даже соглашусь с ней. Если ты уж получаешь удовольствие от того, что делаешь в данный момент, и не зацикливаешься на том, чтобы стать олимпийской чемпионкой, съездить на Олимпиаду – это же не просто ты хочешь туда съездить, нужно что-то там показать еще.

Поэтому, учитывая ее настрой, она молодец, и низкий поклон за то, что она делает, за то, что держит марку и до сих пор продолжает кататься.

– Туктамышева активно изучает четверные прыжки. Но на стартах пробовала только один раз больше двух лет назад. Как думаете, она покажет четверной в новом сезоне?

– Этот сезон, как мы знаем, будет очень странный, наших спортсменов не допустят до международных стартов, и мне кажется, что этот сезон по нервам будет легче. Все-таки все соревнования будут проходить в России, и, думаю, спортсмены будут свободнее кататься, им не нужно будет зацикливаться. Они будут более раскованные, будут кайфовать, поэтому, думаю, Лиза должна показать что-то новое.

– А кто, по вашему мнению, станет главным фаворитом в новом сезоне?

– Думаю, что Лиза и станет. По-моему, уже должен настать ее час. Сейчас мы не знаем, что будет с нашими девчонками, некоторые в шоу катаются, неизвестно, будут ли они выступать на этих соревнованиях. А Лиза, мне кажется, она прямо так усиленно готовится к этому сезону, судя по ее соцсетям и видео с тренировок. Думаю, она серьезно настроена и будет в первых номерах, – сказала Леонова.