Александр Жулин: «Смотрю теперь американские фильмы и не верю ничему. Восхищался этими «Армагеддонами», сейчас понимаю, что это фальшь и ложь»

Теги Татьяна Навка Илья Авербух телевидение сборная России Первый канал танцы на льду Александр Жулин кино Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о мотивации спортсменов в условиях санкций и любви к своей стране.

– Мотивировать спортсменов в сложившейся ситуации становится все тяжелее и тяжелее. У меня всегда была цель – это чемпионат России. Для чего он нужен? Чтобы отобраться на чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры.

Теперь этого нет. Но нет этого всего один год. Пока держусь, пока нахожу какие-то слова – прежде всего для себя самого, потому что трудно.

Я любил ездить на чемпионаты Европы и мира, Олимпийские игры. И вообще любил бывать за границей – 13 лет в Америке прожил.

Сейчас, конечно, много что поменялось. Даже смотрю теперь какие-то американские фильмы, я не верю ничему. Если раньше я восхищался этими «Армагеддонами» и прочими, сейчас я просто ничему не верю, понимаю, что это сплошная фальшь и ложь. Поскольку у меня сейчас такая позиция. Я действительно фанат России.

– Это было первоочередным, когда было принято решение вернуться из США?

– Нет. Не было однозначно. Это решение было принято, потому что Тане (Навке) предложили интересный проект – он тогда назывался «Танцы со звездами», был первый сезон.

Я тогда был в абсолютном шоке, потому что я оставался в Америке практически на 6 месяцев. Она уезжала в Москву, я оставался кого-то тренировать. Уже и стимула не было особого.

И тут Илья Авербух мне предложил опробовать тоже поучаствовать в этом проекте с Ингеборгой Дапкунайте. На тот момент она была моей любимой актрисой – только вышел фильм «Утомленные солнцем».

Я тут же зацепился за эту идею, мы все скопом переехали в Москву – вместе с дочерью Сашей. Саша вообще ничего не понимала, говорила: зачем мы переехали в эту Москву, где постоянно снег, пробки. Недели три она плакала. Если мы уехали из нашего роскошного дома с лужайкой в Америке, где все было хорошо – она там и в школу ходила уже, то здесь ничего не понятно, – сказал Жулин.

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39 комментариев

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azelana
А я вот не верю, что "нна лужайке" было ТАК хорошо, что из-за "танцев с Дапкунайте" рванули всем скопом в заснеженную Москву.
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steelhard
Ответ GLW
Чо реально никто астероид не бурил и не взрывал?
Но Пятый элемент, надеюсь, правда, ведь не зря же у Саши программа была)
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Milorada K
Армагеддон, конечно, ложь, неправда показана. Такого не было! Куда американцам с их фантастикой до наших Зои с булочкой-трамвайчиком, бегущим из Москвы Сталиным и душкой немцем, и Чернобыля с лечением в Швейцарии. Вот где правда. По этим фильмам историю можно изучать.
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Максим Фомин
Представляю какой у него был шок когда он увидел как Брюс погибает на астероиде(Армаггедон), а потом живой, здоровый селится по соседству с Мэтью Перри...
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Вячеслав Суворов
Для Жулиных в программе специально пишут "художественный фильм".
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пашу
Прикольно. Авербух предложил Жулину участвовать в шоу с Дапкунайте, у которой только вышел фильм "Утомленные солнцем". На минуточку, "Утомленные солнцем" вышел в 1994 году, когда не то что Авербух - сам Жулин ещё действующим спортсменом был.
Все-таки многовато за воротник закладывает, память начинает подводить)
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Иван_Флягин
Теперь у всего этого есть одно слово- Кучера.)
Жулин включил кучеру.
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Men77
Честно говоря слов нет. Какую дичь несет🙈
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Atsuktuvas
Ответ Dizzod
Судя по операции "возьмём за три дня" картошку до сих пор используют.
Просто на второй день пришел Лукашенко и забрал всю картошку...
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Iuasamotu
"Армагеддон", это фальш, а "Чебурашка" - чистая правда, основанная на реальных событиях.
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sergey-ld
Ответ rusichi
Так и не понял. То ли Жулин патриот России, то ли ностальгирует по лужайке))
по лужайке с фальшивой искусственной травой...
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krupin82
То есть раньше верил??? Серьёзно?
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Владимир
То здесь ничего не понятно.....
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9f99s5s6fr
Ответ Алексей Тарлыков
Издревле известно, что самые ярые патриоты либо живут на Западе, либо имеют двойное гражданство. Легче всего Родину любить издалека
Ну это кстати так и есть. Образ русского человека, который лежит на печи, а потом готов всем навалять или решить любую проблему, привлекателен из далека. А рядом оказывается, что лежит он долго и когда не ленится не может решить все задачи и навалять)
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Зоя Кудряшова
Говоря, что дочка вернулась к красивому домику. Родилась там. Значик гражданка СшА
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Atsuktuvas
Ответ ChefJhonnyMorgan
То ли дело всякие там притяжение и чебурашка основанные на реальных событиях
Ну, чебурашка - это реально современный символ. Уши, в которых могут жить Соловьев и Симоньян.
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sergey-ld
Ответ Atsuktuvas
А правда показана только в советском фильме "Чапаев" - планирование военных операций с помощью картошки.
Нет, не только, можно посмотреть и америкосовский – "Хвост крутит собакой"...
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ash918
патриот за интересные проекты
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sergey-ld
Какие всё-таки тонкие и наивные эти фигурокататели – "сейчас я уже ничему не верю – всё в этом мире фальшь и ложь"...
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Dizzod
Ответ Зубы Дзюбы
Ну вообще самая большая интрига из их фильмов - это высадка на луну.
А ты в курсе что они 6 раз туда летали и на Луне побывали 12 астронавтов. По твоему они после первого успеха по старой голливудской привычке нанимали сиквелов и приквелов?
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sabur
Армагеддону придется поверить
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Dizzod
Ответ Atsuktuvas
А правда показана только в советском фильме "Чапаев" - планирование военных операций с помощью картошки.
Судя по операции "возьмём за три дня" картошку до сих пор используют.
+14
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russalka
Фильмы это и есть ложь, вымысел. А как иначе? Вот Уэнсдей - фальш и ложь, но показательный номер мы под неё всё-таки сделаем)
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Зоя Кудряшова
Пусть Жулин смотрит " Серенаду солнечной долины" там все без склок и страшилок. Похоже спасибо надо сказать Авербуху, что вернул в Россию Навку с Жулиным.
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A K
Это ж надо! Не все фильмы документальные, оказывается. И "Человека-Паука" не Animal Planet снимал 😱 Жульё! Верните деньги за билеты человеку!
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