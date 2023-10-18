Георгий Куница: «Хочется спросить тех, кто критикует Косторную – вы понимаете, что многие элементы парного катания человек едва успел выучить?»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Георгий Куница рассказал, как относится к критике в адрес Алены Косторной.

– Меня удивило высказывание одного из танцевальных специалистов, который когда-то работал с Косторной в «Хрустальном», по поводу способности Алены работать хореографом. Мол, эта профессия требует не только серьезного образования, но и большого опыта.

Хотя в фигурном катании можно вспомнить немало примеров, когда наиболее интересные программы были поставлены бывшими фигуристами, а не теми, кто пришел в спорт из театра или балета.

– Алена в свое время сама занималась постановкой своих показательных номеров, ставила программы маленьким детям, да и сейчас порой принимает активное участие в постановках. Я вижу, что ей это нравится.

– А вообще критика в интернете вас задевает?

– В мой адрес – нет. Мне не нравится, когда люди, не выбирая выражений, начинают обсуждать Алену, как это было после открытых прокатов, когда она сделала небольшие ошибки на выбросах и на прыжке.

Хочется спросить тех, кто критикует: вы понимаете, что многие элементы парного катания человек едва успел выучить? И катается при этом рядом с парами, которые много лет выступают вместе. Не понимаю такого, вот честно, – сказал фигурист.

Железняков о Косторной в роли хореографа: «Очередная блажь. Можно назвать себя кем угодно, но это не значит, что ты им являешься»

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16 комментариев

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S Olga
Настоящий мужчина!
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Алеся Ткаченко
Защищает любимую супругу.
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Мария Буравцева
Ответ Е...С
В основном критиковали как раз Георгия.
Его как раз не особо критиковали после ОП, в отличие от Алёны.
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ретроградный меркурий
Не знаю, где Гоша находит эту критику, но тут на спортсе пару после открытых прокатов очень хвалили (и я в том числе). И в онлайне, и в отдельных постах с видео в топе исключительно хвалебные и поддерживающие комментарии. Я думаю, большинство адекватных болельщиков как раз прекрасно понимает, какой огромный путь проделала Алена за такой короткий срок, поэтому поддержками и выбросами восхищаемся, на тодесы и прочие косяки закрываем глаза и делаем поправку на отсутствие опыта.
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Angry_bear
Уж кто как не Алёна и может спокойно реагировать на критику, ибо своими переходами между ТШ в недавнем прошлом, она была обьектом регулярной критики и уж наверняка научилась держать удар) Георгий таким обьектом не был, ему ещё предстоит научиться игнорить любой негатив, в том числе в адрес Алёны, чтобы ничто не мешало становлению их пары. А потенциал есть, и нормальные болельщики всегда поддерживают.
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Док Аксель
Гоша, у хейтеров нет принципов и понимания, когда они стучат по клаве. Они молча вам завидовать не будут. Вы делайте своё дело, тренируйтесь и соревнуйтесь. Удачи и успеха !
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tanya_1111
А кто ее критиковал то? Георгий похоже не знает о существовании Спортса, он еще не видел настоящей критики от "знатоков" ))))
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Е...С
В основном критиковали как раз Георгия.
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Arraches
У всех спортсменов есть фанаты и критиканы , Косторная не исключение . К тому же чаще нее никто не давал столько неоднозначных интервью .
КК начинающая пара , работайте и меньше пиарьтесь , успех любит тишину .
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Anna
А кто её критикует? Больше видела критику Гоши)
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Tata777
пока косторную смотрят и поддерживают...что то гоша не то говорит...фк фанатская тусовка жесткая но справедливая...на сегодня все болельщики и хейтеры смотрят..более того поддерживают ....через год ..посмотрим
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Anatiana
Да вроде наоборот, люди поддерживают и желают достижений
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Прекрасная фурия
Эх, Гоша, настоящий мужик. Как за Аленку горой. Не то, что современный художник у Соколовской.
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Ir2019
Гоша видимо не в курсе, как за Алёну тут все "радовались" пару лет назад. После такого, какие-то отдельные комментарии Алёна и заметить- то не должна.
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genyaakulich
Молодец какой, повезло Алёнке!
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nina1212
В Алену мало кто верил, когда она в парное только перешла. Тогда была критика. А сейчас наоборот все восхищаются, молодцы оба, виден прогресс.
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