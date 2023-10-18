Георгий Куница: «Хочется спросить тех, кто критикует Косторную – вы понимаете, что многие элементы парного катания человек едва успел выучить?»

Георгий Куница рассказал, как относится к критике в адрес Алены Косторной.

– Меня удивило высказывание одного из танцевальных специалистов, который когда-то работал с Косторной в «Хрустальном», по поводу способности работать хореографом. Мол, эта профессия требует не только серьезного образования, но и большого опыта.

Хотя в фигурном катании можно вспомнить немало примеров, когда наиболее интересные программы были поставлены бывшими фигуристами, а не теми, кто пришел в спорт из театра или балета.

– Алена в свое время сама занималась постановкой своих показательных номеров, ставила программы маленьким детям, да и сейчас порой принимает активное участие в постановках. Я вижу, что ей это нравится.

– А вообще критика в интернете вас задевает?

– В мой адрес – нет. Мне не нравится, когда люди, не выбирая выражений, начинают обсуждать Алену, как это было после открытых прокатов, когда она сделала небольшие ошибки на выбросах и на прыжке.

Хочется спросить тех, кто критикует: вы понимаете, что многие элементы парного катания человек едва успел выучить? И катается при этом рядом с парами, которые много лет выступают вместе. Не понимаю такого, вот честно, – сказал фигурист.

Железняков о Косторной в роли хореографа: «Очередная блажь. Можно назвать себя кем угодно, но это не значит, что ты им являешься»