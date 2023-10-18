Куница о возможном переходе его пары с Косторной к Тутберидзе: «Шутили мы на этот счет много. Но рассматривать это всерьез в голову не приходило»

Георгий Куница заявил, что они с Косторной не думают о переходе к Тутберидзе.

– В свое время и вы, и , катались у и, наверное, могли бы рассмотреть вариант возобновления сотрудничества. Особенно с учетом того, что ваш бывший тренер сейчас определенно тяготеет к парному катанию, имеет свой каток, неограниченное количество льда и присматривает, насколько мне известно, новых подопечных.

– Шутили мы на этот счет много, да. Но рассматривать подобную перспективу всерьез даже в голову не приходило.

– Каково, кстати, вам было находиться в группе Тутберидзе одиночником, когда маленькие девочки вокруг безостановочно штампуют четверные прыжки?

– Быть мальчиком и изо дня в день на это смотреть тяжело, а порой даже унизительно. Постоянно ведь, так или иначе, думаешь, что ты вроде бы сильнее физически, а повторить то, что делают девочки, не способен. С одной стороны, такая ситуация должна мотивировать, и, конечно же, так и происходит, но в целом это действительно непросто, – сказал .

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?