Куница о возможном переходе его пары с Косторной к Тутберидзе: «Шутили мы на этот счет много. Но рассматривать это всерьез в голову не приходило»

Теги сборная России пары Этери Тутберидзе Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Георгий Куница заявил, что они с Косторной не думают о переходе к Тутберидзе.

– В свое время и вы, и Алена, катались у Этери Тутберидзе и, наверное, могли бы рассмотреть вариант возобновления сотрудничества. Особенно с учетом того, что ваш бывший тренер сейчас определенно тяготеет к парному катанию, имеет свой каток, неограниченное количество льда и присматривает, насколько мне известно, новых подопечных.

– Шутили мы на этот счет много, да. Но рассматривать подобную перспективу всерьез даже в голову не приходило.

– Каково, кстати, вам было находиться в группе Тутберидзе одиночником, когда маленькие девочки вокруг безостановочно штампуют четверные прыжки?

– Быть мальчиком и изо дня в день на это смотреть тяжело, а порой даже унизительно. Постоянно ведь, так или иначе, думаешь, что ты вроде бы сильнее физически, а повторить то, что делают девочки, не способен. С одной стороны, такая ситуация должна мотивировать, и, конечно же, так и происходит, но в целом это действительно непросто, – сказал Куница.

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?

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23 комментария

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Angry_bear
Ответ Tatiana Klm
Если вдруг окажутся без подиумов в сезоне, рассмотрят этот вариант уже всерьез))
Какие подиумы, пары годами скатываются, и то не всегда и не все бывают на подиумах. У нас в парах серьезная конкуренция, там ребятам подиумы пока светят лишь в случае большой удачи. Впрочем, лиха беда начало - будут когда-то и подиумы, если продолжат в том же духе, как начали. Но вряд ли в этом сезоне)
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Алена Иванова
Ответ tanya_1111
Ну судя по их результатам и не надо им туда.
А какие у них результаты?
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tanya_1111
Зачем им в ТШТ если они и тут прогрессируют не по дням, а по часам.
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Алена Иванова
Ох боюсь Алёнку на 100 метров к Хрустальному не подпустят
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Delirium
Ответ Алена Иванова
Ох боюсь Алёнку на 100 метров к Хрустальному не подпустят
Этери прагматик, будет видеть потенциал на подиум, возьмет и в очередной раз. Ну и парами там в основном занимаются другие люди, так что я не удивлюсь увидеть Алену снова в ТШТ через несколько лет, если запал не пропадет.
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Алёна Вода
Только их сейчас в ТШТ и не хватает! БК перешли, вся группа Тарасова,--и вот только КК и не хватало)))
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tanya_1111
Ответ Алена Иванова
А какие у них результаты?
Прогресс
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Delirium
Ответ tanya_1111
Зачем им в ТШТ если они и тут прогрессируют не по дням, а по часам.
Посмотрим, что будет по итогам сезона. Пока куда-то рваться смысла действительно не имеет.
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Kareglazaya
Ответ Oleandra
Видно было, что надеялись на такой вариант, но Этери Косторную кмк больше не примет.
Мне тоже кажется, что Этери больше не взяла бы Косторную. Один раз уже было возвращение, еще одного тренеры не выдержат)))
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Ir2019
Ответ Kareglazaya
Мне тоже кажется, что Этери больше не взяла бы Косторную. Один раз уже было возвращение, еще одного тренеры не выдержат)))
А Алёна выдержит ещё одно такое возвращение?! Зачем терять к себе уважение, когда и так динамика положительна.
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Kareglazaya
Ответ Ir2019
А Алёна выдержит ещё одно такое возвращение?! Зачем терять к себе уважение, когда и так динамика положительна.
Да никто его не выдержит. Поэтому и не стоит пробовать.
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tanya_1111
Ответ Алена Иванова
Ох боюсь Алёнку на 100 метров к Хрустальному не подпустят
Ну судя по их результатам и не надо им туда.
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Железная Леди
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Опять провакационные вопросы. Допрашивают как преступников.
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AAPolyansky
сомневаюсь, что они интересны Тутберидзе как спортивный проект. для шоу - может быть
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Oleandra
Видно было, что надеялись на такой вариант, но Этери Косторную кмк больше не примет.
А мне кажется-приняла бы. Обоих хорошо знают, процесс знают, почему нет?
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Oleandra
Ответ Пьяная Бестия
Примет, если увидит потенциал. Она профессионал, потому и успехи именно у нее.
.. и отдаст Транькову, чтобы он матами гнал их на тренировки.. ну если только такой вариант будет)
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