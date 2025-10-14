6

Иван Тельнов: «90-е для меня лично больше о том, что не было никаких комплексов. Люди, когда танцевали, наслаждались танцем»

Дрожжина и Тельнов оценили победу в ритм-танце на Гран-при России среди юниоров.

Дрожжина: Эмоции только положительные, откатали хорошо, чистенько. Оценками довольны.

Тельнов: Все супер, всем очень довольны.

– С чем для вас ассоциируются танцы 90‑х? Как вы их понимаете?

Дрожжина: Ассоциируются, наверное, с какой‑то яркостью образов, все очень задорно. С маминой молодостью. Она много рассказывала о 90‑х. И мне, наверное, очень просто дается этот образ.

Тельнов: Мне родители рассказывали про свое время, но для меня лично это больше о том, что не было никаких комплексов. Люди, когда танцевали, наслаждались танцем. Не было специальной хореографии, они танцевали как чувствовали. То же самое в нашей программе. Нам самим это интересно и приятно делать.

– Расскажите об идее вашей программы.

Дрожжина: В этой программе мы просто танцуем, дискотека 90‑х.

Тельнов: Танцуем с настроением, с кайфом, никаких комплексов, просто наслаждаемся танцем процессом.

– На днях у вашего тренера Екатерины Борисовны (Рублевой) был день рождения. Можно сказать, что сегодня ваш прокат вы посвятили в том числе и тренеру?

Дрожжина: Да, можно так сказать.

Тельнов: Я готов себя всего ей посвятить просто так.

– Слушаете ли вы музыку 90‑х?

Дрожжина: До этого, наверное, попадались треки 90‑х, но я не отвлекалась. Мне нравится музыка 90‑х.

Тельнов: Я лично не могу сказать, что прям увлекаюсь, могу где‑то услышать, и в основном слушаю вместе с отцом, когда мы вместе ездим в машине, он постоянно включает. Иногда мне бывает очень интересно, – рассказали Дарья Дрожжина и Иван Тельнов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Иван Тельнов
Лед Мечты
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
Дарья Дрожжина
танцы на льду
