Худайбердиева получила вторую судейскую категорию. Ее обязанности – технический специалист по танцам на льду
Елизавета Худайбердиева получила вторую судейскую категорию.
Об этом говорится в ее карточке на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Категория присвоена 28 августа 2025 года. Функциональные обязанности Худайбердиевой – технический специалист по танцам на льду.
Перед сезоном Худайбердиева была назначена старшим тренером сборной России и специалистом ФФККР.
Худайбердиева – тренер сборной, но не будет тренировать. Ее задачи – «где‑то помочь и где‑то поддержать»
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФФКР
