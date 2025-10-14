5

Худайбердиева получила вторую судейскую категорию. Ее обязанности – технический специалист по танцам на льду

Елизавета Худайбердиева получила вторую судейскую категорию.

Об этом говорится в ее карточке на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Категория присвоена 28 августа 2025 года. Функциональные обязанности Худайбердиевой – технический специалист по танцам на льду.

Перед сезоном Худайбердиева была назначена старшим тренером сборной России и специалистом ФФККР.

Худайбердиева – тренер сборной, но не будет тренировать. Ее задачи – «где‑то помочь и где‑то поддержать»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФФКР
logoЕлизавета Худайбердиева
logoсборная России
ФФККР
судьи
танцы на льду
