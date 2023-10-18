Георгий Куница: «С Косторной непросто в том плане, что она хочет всего и сразу, притом идеального качества»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Георгий Куница рассказал о тренировках в паре с женой – Аленой Косторной.

– Не было опасения, что возвращение в спорт может нарушить ваши личные отношения, а то и разрушить их? Все-таки серьезные тренировки – это хроническая усталость, постоянный стресс, и, чем выше поднимаешься, тем более уязвимой становится нервная система. Есть масса примеров, когда этого не выдерживали люди с гораздо более серьезным опытом.

– Не стану говорить, что такие мысли у меня не появлялись. Они были, и я прекрасно понимал, что мы оба идем на определенный риск, ввязываясь в серьезную работу.

На тренировках, безусловно, бывает, что ссоримся, как любая пара, без этого в нашем виде спорта никуда. Но важно уметь быстро сводить все рабочие разногласия на нет.

– Получается?

– Пока да.

– Вы отдавали себе отчет, что рядом со столь яркой и харизматичной партнершей вас будут постоянно сравнивать? И что это сравнение, скорее всего, окажется не в вашу пользу?

– Конечно, понимал. Более того, думаю, что все сравнения и обсуждения у нас еще впереди.

– Ваше мужское эго не страдает от этого?

– Нет, совершенно. Наоборот, только мотивирует. Когда рядом с тобой постоянно находится человек, который определенно лучше в каких-то качествах, сразу начинаешь понимать, где и над чем ты сам должен поработать. Так что мне эта ситуация только идет на пользу.

– Какому из качеств Алены наиболее сложно соответствовать?

– С ней вообще непросто в том плане, что она хочет всего и сразу, притом идеального качества. В плане прямого соответствия сложнее всего подстраиваться хореографически.

У Алены от природы очень развито чувство правильного движения. Что бы она ни делала, получается красиво и органично. То есть хореографу, который с ней работает, вообще не приходится говорить, где и в какой момент должна быть та или иная рука.

Мне как партнеру приходится постоянно подстраиваться, чтобы все движения и жесты получались на льду параллельными. Это сложно хотя бы в силу того, что у меня мужское телосложение, другая пластика, – сказал фигурист. 

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?

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10 комментариев

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S Olga
Какой же Гоша славный! Как заботится об Алёнке! Молодец! Надеюсь, все у ребят получится.
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Наталья Карлова
Георгий прям мудрый! Удачи с Аленой и в личной и в спортивной жизни! Пусть все будет синхронно!
+13
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N-fox
Все таки повезло Алене с Гошей. Сразу понятно, кто там огонь, кто вода. Дополняют друг друга) И хорошо, что не реагирует на сравнения. Дорогу осилит идущий
+10
-1
+9
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Триксель+5
Какой хороший партнёр, друг и муж оказался Георгий! Признаться, не ожидала: были мысли, что они оба, как люди с характером, будут тянуть корону в дуэте каждый на себя. Но нет. Георгий очень разумно и тактично анализирует работу в паре и распределение задач.

Желаю преодоления неизбежных спортивных трудностей.
Удачи и процветания этому гармоничному союзу.
+8
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Revery
Алёна! Не упусти! Второго такого не найдёшь!
+3
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B.Jones
Георгий ты сам нормально прибавил. Надеемся на вас ребята, боимся сглазить. Нужен свежий ветер, надо сделать качество.
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Елена Спирина
Приятно читать от Георгия такие хорошие слова в адрес Алены. Ребята, пусть у вас все получится, удачных тренировок и прокатов!
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Anneta28
Это даже не влюбленность, это самая настоящая любовь!
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cheffcheck
Молодец. Правильно понимает "политику партии"))) Удачи, терпения и успехов.
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Александр Скворцов
В жизни у Алёны новая страница
Признание её харизмы Жорою Куницей
Я Жоре пожелаю любви и больше сил
Чтобы он Алёнушку на руках носил.
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