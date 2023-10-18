Георгий Куница: «С Косторной непросто в том плане, что она хочет всего и сразу, притом идеального качества»

Георгий Куница рассказал о тренировках в паре с женой – Аленой Косторной.

– Не было опасения, что возвращение в спорт может нарушить ваши личные отношения, а то и разрушить их? Все-таки серьезные тренировки – это хроническая усталость, постоянный стресс, и, чем выше поднимаешься, тем более уязвимой становится нервная система. Есть масса примеров, когда этого не выдерживали люди с гораздо более серьезным опытом.

– Не стану говорить, что такие мысли у меня не появлялись. Они были, и я прекрасно понимал, что мы оба идем на определенный риск, ввязываясь в серьезную работу.

На тренировках, безусловно, бывает, что ссоримся, как любая пара, без этого в нашем виде спорта никуда. Но важно уметь быстро сводить все рабочие разногласия на нет.

– Получается?

– Пока да.

– Вы отдавали себе отчет, что рядом со столь яркой и харизматичной партнершей вас будут постоянно сравнивать? И что это сравнение, скорее всего, окажется не в вашу пользу?

– Конечно, понимал. Более того, думаю, что все сравнения и обсуждения у нас еще впереди.

– Ваше мужское эго не страдает от этого?

– Нет, совершенно. Наоборот, только мотивирует. Когда рядом с тобой постоянно находится человек, который определенно лучше в каких-то качествах, сразу начинаешь понимать, где и над чем ты сам должен поработать. Так что мне эта ситуация только идет на пользу.

– Какому из качеств Алены наиболее сложно соответствовать?

– С ней вообще непросто в том плане, что она хочет всего и сразу, притом идеального качества. В плане прямого соответствия сложнее всего подстраиваться хореографически.

У Алены от природы очень развито чувство правильного движения. Что бы она ни делала, получается красиво и органично. То есть хореографу, который с ней работает, вообще не приходится говорить, где и в какой момент должна быть та или иная рука.

Мне как партнеру приходится постоянно подстраиваться, чтобы все движения и жесты получались на льду параллельными. Это сложно хотя бы в силу того, что у меня мужское телосложение, другая пластика, – сказал фигурист.

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?