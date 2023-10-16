Туктамышева о короткой под песню «Небо я»: «Менять эту программу точно не будем. Она очень удачная и соответствует моему настроению»

Елизавета Туктамышева заявила, что ей очень нравятся программы текущего сезона.

– Частенько вы меняли программы по ходу сезона. В этом году определились сразу?

– Для короткой программы изначально планировали адаптировать «Кумпарситу». Так бывает с показательными номерами. Потом нашли музыку, и появилось «Небо».

Менять эту программу совершенно точно не будем. Она очень удачная и соответствует моему настроению.

В произвольную, возможно, внесем ­какие-то изменения, но саму программу менять не планируем. Она мне тоже очень нравится.

– Сейчас, когда позади полтора десятка лет соревнований на самом серь­езном уровне, постановки программ занимают меньше времени?

– Время работы над программой не зависит от возраста и опыта. Важно, насколько хороший контакт фигуриста и постановщика. Если мы чувствуем и понимаем друг друга, все происходит достаточно быстро.

– С кем из постановщиков у вас было стопроцентное попадание в работе?

– Очень легко работать с Ильей Авербухом. Мы всегда на одной волне и быстро находим нужные решения.

Хотя и с остальными постановщиками проблем, как правило, не возникает. Очень интересно было работать с венгерским постановщиком Адамом Соля.

– Почему на контрольных прокатах сборной вы не рискнули пойти на тройной аксель?

– Была не в той форме, чтобы демонстрировать максимальный технический контент. На контрольных прокатах этого и не требуется, – сказала чемпионка мира 2015 года.

Как дела у Туктамышевой перед 13-м сезоном в карьере? Десятки шоу, заплывы с акулами и встреча с шаманами инков