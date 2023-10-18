Татьяна Тарасова: «Я никогда не думала, что Туктамышева сможет так долго кататься, так прогрессировать каждый год. А она смогла»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о карьере чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.

– Может, это (отстранение от турниров) заставит работать долго. Потому что никто не захочет просто так уйти. Нужно распределять свои силы. Но вот интересно – знаю ли я лучше турнир, чем чемпионат России? Нет, не знаю. Всегда. Обожаю! Просто обожаю! У нас такая борьба.

Нет лучше соревнования, чем чемпионат России. Все профессиональные – катальщики, судьи. Очень интересно. Вот просто в миллиметрах расходятся.

– А можете составить свой рейтинг – кто наиболее талантлив и гениален в женском катании?

– Ну так сложно говорить. Во-первых, разный возраст. Лизу Туктамышеву мы все очень уважаем. Я, во всяком случае, не буду говорить про всех.

Но я никогда не думала, что она сможет так долго кататься, так прогрессировать каждый год. Становиться такой интересной и так понимающей фигурное катание. Вот я об этом вообще не думала. А она стала.

– Она не стала олимпийской чемпионкой и неизвестно, станет ли.

– У нее нет таких данных. Понимаете? Нет большого шага, нет супер каких-то вращений. У нее все это средне.

– Но в моих лично глазах она заслуживает большего уважения, чем та спортсменка, которая там стрельнула два года и стала олимпийской чемпионкой.

– Конечно, она заслуживает самого большого уважения, – сказала Тарасова в интервью Леониду Слуцкому.

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10 комментариев

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Masha petrova
Ну если приостановила то второго комбека уже явно не будет, не в этом возрасте
+6
0
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Надежда Смирнова
Сглазили😢
+6
0
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Аля Иванова
⚡️⚡️⚡️Елизавета Туктамышева пропустит текущий сезон.
+4
0
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Manatusik
Лиза классная! И неважно, что на Олимпиаде не была.
+5
-2
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Кошка Матраскина
Зато прыжки выдающиеся! Недокрутов у нее вообще не помню, а триксель самый стабильный в мир
+6
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Jessi
Жуков только что написал, что Лиза приостановила
+2
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nadenki
Как- то некорректно в отношении олимпийских чемпионок. Видимо нельзя было без упоминания... Уплачено что ли за хейт в вопросах. Темы- то уже старые в основном
+2
0
+2
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Arraches
Скорее всего Лиза уходит окончательно ( об этом намекал ее затянувшийся отпуск ) .
Раньше к ней относилась равнодушно , а вот последние года два она показала себя с новой стороны : качественные программы , элегантные платья . Было приятно смотреть ее выступления . Всего ей самого хорошего !
+2
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ЮИ
Лиза интересна и без того, чтобы кидать шпильки в других спортсменок. Интервьюеру привет ;)
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Капитан Немо
С детства она прыгает замечательно, мощно и в то же время очень по-женски. В последнее время стала невероятно женственной, артистичной и осознанной. И как человек, и как женщина, и как спортсменка мне очень нравится.
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