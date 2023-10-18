Татьяна Тарасова: «Я никогда не думала, что Туктамышева сможет так долго кататься, так прогрессировать каждый год. А она смогла»
Татьяна Тарасова высказалась о карьере чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.
– Может, это (отстранение от турниров) заставит работать долго. Потому что никто не захочет просто так уйти. Нужно распределять свои силы. Но вот интересно – знаю ли я лучше турнир, чем чемпионат России? Нет, не знаю. Всегда. Обожаю! Просто обожаю! У нас такая борьба.
Нет лучше соревнования, чем чемпионат России. Все профессиональные – катальщики, судьи. Очень интересно. Вот просто в миллиметрах расходятся.
– А можете составить свой рейтинг – кто наиболее талантлив и гениален в женском катании?
– Ну так сложно говорить. Во-первых, разный возраст. Лизу Туктамышеву мы все очень уважаем. Я, во всяком случае, не буду говорить про всех.
Но я никогда не думала, что она сможет так долго кататься, так прогрессировать каждый год. Становиться такой интересной и так понимающей фигурное катание. Вот я об этом вообще не думала. А она стала.
– Она не стала олимпийской чемпионкой и неизвестно, станет ли.
– У нее нет таких данных. Понимаете? Нет большого шага, нет супер каких-то вращений. У нее все это средне.
– Но в моих лично глазах она заслуживает большего уважения, чем та спортсменка, которая там стрельнула два года и стала олимпийской чемпионкой.
– Конечно, она заслуживает самого большого уважения, – сказала Тарасова в интервью Леониду Слуцкому.
Раньше к ней относилась равнодушно , а вот последние года два она показала себя с новой стороны : качественные программы , элегантные платья . Было приятно смотреть ее выступления . Всего ей самого хорошего !