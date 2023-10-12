Татьяна Тарасова: «Незнающим людям не нужно давать Туктамышевой советы по тому, как распоряжаться карьерой»
Тарасова считает, что люди не должны давать Туктамышевой советы по поводу карьеры.
«Тринадцатый сезон, и она ничего не заявляет. Это настоящий спортсмен, выдающийся. Она любит то, что она делает.
Незнающим людям не нужно давать ей советы по тому, как распоряжаться своей карьерой. Они кто, чтобы такие советы давать? Это ерунда», – сказала Татьяна Тарасова.
Тогда и ТАТ была покатегоричней, и сложившаяся ситуация играла больше в пользу другой фигуристки, в которую было вложено больше денег. У Лизы за спиной никогда не было ни денег, ни такой серьёзной поддержки(((
Это сейчас вдруг глаза открылись и её вдруг зауважали за многолетнюю преданность своему любимому виду спорта, что называется - вдруг прозрели в одночасье...