Татьяна Тарасова: «Незнающим людям не нужно давать Туктамышевой советы по тому, как распоряжаться карьерой»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Тарасова считает, что люди не должны давать Туктамышевой советы по поводу карьеры.

«Тринадцатый сезон, и она ничего не заявляет. Это настоящий спортсмен, выдающийся. Она любит то, что она делает.

Незнающим людям не нужно давать ей советы по тому, как распоряжаться своей карьерой. Они кто, чтобы такие советы давать? Это ерунда», – сказала Татьяна Тарасова.

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6 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Лиза сама всӗ знает и сама всӗ решит.Мы можем только желать, чтобы она оставалась в спорте как можно дольше. Но и в шоу она прекрасна.
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+10
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Kareglazaya
Ну так-то если подумать, то никому такие советы давать не стоит. Это личное дело каждого спортсмена.
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Джонни
Из уважения к Лизе тат и ФК бомонд вместо неё, на ЧМ женю протащили, хотя после чр, сказали мишину чтобы готовил лизу к ЧМ, вместо той которая в фгп стала третьей, куда не пробилась Женя, а на гран при Канады была первой, а Женя третьей
+9
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+8
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Viks
Знающим тоже.
+4
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несахар
да и тарасовой надо бы перестать раздавать всем советы
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Татьяна Моисеева
Ответ Джонни
Из уважения к Лизе тат и ФК бомонд вместо неё, на ЧМ женю протащили, хотя после чр, сказали мишину чтобы готовил лизу к ЧМ, вместо той которая в фгп стала третьей, куда не пробилась Женя, а на гран при Канады была первой, а Женя третьей
Что ворошить старое...
Тогда и ТАТ была покатегоричней, и сложившаяся ситуация играла больше в пользу другой фигуристки, в которую было вложено больше денег. У Лизы за спиной никогда не было ни денег, ни такой серьёзной поддержки(((
Это сейчас вдруг глаза открылись и её вдруг зауважали за многолетнюю преданность своему любимому виду спорта, что называется - вдруг прозрели в одночасье...
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