Татьяна Тарасова: «Я просила свой каток, спрашивала, но так и осталась, что у меня нет ничего»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова призналась, что ей обидно из-за того, что у нее нет катка.

– Когда я приехала сюда (из США) – я очень устала. Никто не восхищался, никто сильно не поздравлял. Даже мне кажется, что и орденом меня не наградили. Нет, не наградили. Ну не важно. Никто меня не спросил – что ты хочешь? Какой тебе лед дать? У всех есть свои дворцы.

– Обидно?

– Обидно.

– У Плющенко дворец, у Тутберидзе дворец. Я не говорю, что они не заслуживают, но вы-то заслуживаете как никто другой.

– А у меня у одной нет.

– А вы спрашивали?

– Потом я даже просила, спрашивала. Вот поэтому я так и осталась, что у меня нет ничего.

– То есть если бы у вас была инфраструктура, то вы бы продолжили?

– Конечно. Если бы мне сказали: Тань, вот через полгода будет твоя школа вот на таком-то катке. Я бы жилье себе рядом купила. Сейчас бы не сидела с вами и интервью давала, а с ними бы работала. Вы бы тогда ко мне приехали. И там бы висели все мои ученики, все фотографии.

– Но ведь это можно сделать и сейчас.

– Да это невозможно уже, ну кто это будет делать. Я уже так этим измучена, я этого не хочу.

– У вас есть объяснение?

– Есть, но говорить об этом не буду.

– Это история, похожая на вашего папу?

– Да, – сказала Тарасова в интервью Леониду Слуцкому.

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17 комментариев

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anyen
"У всех есть, только у меня нет" (с)
+12
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Лека-Лека
Ну Тарасова и так не был обижена. И спортсменов ей отдавали лучших. Одна Роднина чего стоила.
И времена не те были, чтобы персональные катки строить.
Да и закончила она рано. Вон Мишин и Москвина до сих пор работают. Сейчас понятно, что со здоровьем не ах. но были времена, когда здоровье еще было, но она не работала.
+6
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Oleandra
Надо было тоже с надувных катков начинать всё заново.. или это было ниже достоинства? колесила в 90-е по Америке, думала ей там на блюдечке сборную принесут?
+7
-2
+5
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Delirium
Когда Тарасова из США приехала еще были дела поважнее строительства катков шаговой доступности. Сейчас да, у нее был бы свой лед, но она уже физически неспособна тренировать.
+4
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Иван Иванов
Перефразируя вчерашнюю саму же ТАТ:
Тарасова сейчас ни кого не тренирует, пусть платит деньги и тогда уже приходит на лед.
+8
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Katerina Sunny
Ну куда Тарасовой уже тренировать? А если так уж хочется ей свой каток в Москве, то пусть уже существующий какой переименуют.
+3
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Manukello
Я тоже так могу. Сидеть на стуле и говорить дайте мне дворец, а не даете, так значит поганые. И чо? Сама должна была делать всё, нашлась тут царица.
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Мороженко
У Плющенко частный дворец. А Тутберидзе думаю не так легко это выбить было. Заслужено или нет - это уже другой вопрос. И тем более он просто назван её именем, ей его не подарили.
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Лека-Лека
Ответ Katerina Sunny
Ну куда Тарасовой уже тренировать? А если так уж хочется ей свой каток в Москве, то пусть уже существующий какой переименуют.
А смысл? Работать она уже не будет.
Сделать каток памяти Тарасовой рановато.
Никто не мешает консультировать.
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Железная Леди
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Зачем старой женщине наступать на брльную мазоль?. итак из кресла не вылезает. Тогда помню Родниной обещали, но, вроде, тоже ничего не дали . Зато посадили в Госдуму.
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Александр Шульгин
И очень хорошо
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Владимир Шешко
бабуле пора на печку. развели в фигурке гадюшник. склоки, скандалы... в этом и ее вклад.
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Delirium
Ответ Мороженко
У Плющенко частный дворец. А Тутберидзе думаю не так легко это выбить было. Заслужено или нет - это уже другой вопрос. И тем более он просто назван её именем, ей его не подарили.
Прям по соседству новость с подтверждением того, что Тутберидзе придется делить новый центр с хоккеем как минимум. Потому она и хочет сохранить свое присутствие в Хрустальном, чтобы было больше чисто фигурного льда.
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Lanna
Ответ Oleandra
Надо было тоже с надувных катков начинать всё заново.. или это было ниже достоинства? колесила в 90-е по Америке, думала ей там на блюдечке сборную принесут?
Ну она там чемпионов готовила успешно, вернулась уже имея достижения, странно, что были сложности ей место работы найти на катке. Что-то с кем-то не поделила, не самый приятный характер у нее, да и в целом среда токсичная))
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