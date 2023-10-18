Татьяна Тарасова: «Я просила свой каток, спрашивала, но так и осталась, что у меня нет ничего»
Татьяна Тарасова призналась, что ей обидно из-за того, что у нее нет катка.
– Когда я приехала сюда (из США) – я очень устала. Никто не восхищался, никто сильно не поздравлял. Даже мне кажется, что и орденом меня не наградили. Нет, не наградили. Ну не важно. Никто меня не спросил – что ты хочешь? Какой тебе лед дать? У всех есть свои дворцы.
– Обидно?
– Обидно.
– У Плющенко дворец, у Тутберидзе дворец. Я не говорю, что они не заслуживают, но вы-то заслуживаете как никто другой.
– А у меня у одной нет.
– А вы спрашивали?
– Потом я даже просила, спрашивала. Вот поэтому я так и осталась, что у меня нет ничего.
– То есть если бы у вас была инфраструктура, то вы бы продолжили?
– Конечно. Если бы мне сказали: Тань, вот через полгода будет твоя школа вот на таком-то катке. Я бы жилье себе рядом купила. Сейчас бы не сидела с вами и интервью давала, а с ними бы работала. Вы бы тогда ко мне приехали. И там бы висели все мои ученики, все фотографии.
– Но ведь это можно сделать и сейчас.
– Да это невозможно уже, ну кто это будет делать. Я уже так этим измучена, я этого не хочу.
– У вас есть объяснение?
– Есть, но говорить об этом не буду.
– Это история, похожая на вашего папу?
– Да, – сказала Тарасова в интервью Леониду Слуцкому.
И времена не те были, чтобы персональные катки строить.
Да и закончила она рано. Вон Мишин и Москвина до сих пор работают. Сейчас понятно, что со здоровьем не ах. но были времена, когда здоровье еще было, но она не работала.
Тарасова сейчас ни кого не тренирует, пусть платит деньги и тогда уже приходит на лед.
Сделать каток памяти Тарасовой рановато.
Никто не мешает консультировать.