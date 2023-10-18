Татьяна Тарасова: «Я просила свой каток, спрашивала, но так и осталась, что у меня нет ничего»

Татьяна Тарасова призналась, что ей обидно из-за того, что у нее нет катка.

– Когда я приехала сюда (из США) – я очень устала. Никто не восхищался, никто сильно не поздравлял. Даже мне кажется, что и орденом меня не наградили. Нет, не наградили. Ну не важно. Никто меня не спросил – что ты хочешь? Какой тебе лед дать? У всех есть свои дворцы.

– Обидно?

– Обидно.

– У Плющенко дворец, у Тутберидзе дворец. Я не говорю, что они не заслуживают, но вы-то заслуживаете как никто другой.

– А у меня у одной нет.

– А вы спрашивали?

– Потом я даже просила, спрашивала. Вот поэтому я так и осталась, что у меня нет ничего.

– То есть если бы у вас была инфраструктура, то вы бы продолжили?

– Конечно. Если бы мне сказали: Тань, вот через полгода будет твоя школа вот на таком-то катке. Я бы жилье себе рядом купила. Сейчас бы не сидела с вами и интервью давала, а с ними бы работала. Вы бы тогда ко мне приехали. И там бы висели все мои ученики, все фотографии.

– Но ведь это можно сделать и сейчас.

– Да это невозможно уже, ну кто это будет делать. Я уже так этим измучена, я этого не хочу.

– У вас есть объяснение?

– Есть, но говорить об этом не буду.

– Это история, похожая на вашего папу?

– Да, – сказала Тарасова в интервью Леониду Слуцкому.